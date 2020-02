10 idee regalo per la festa della donna

Superato agevolmente il tanto temuto San Valentino, non distogliamo troppo l’attenzione e torniamo a parlare di regali per le vostre lei, anche se in questo specifico caso non è detto che si parli della vostra dolce metà, ma anche di una sorella, una madre o un’amica. L’occasione è ovviamente quella dell’8 marzo che, come saprete, è il giorno dedicato alla festa della donna. Certo, da galantuomini quali siamo vi diremmo che non serve una festa specifica per festeggiare le donne e la loro forza d’animo, ma siamo contenti che esista comunque un giorno che le celebri in tutto il paese ed in cui, quanto meno, ci si possa sentire obbligati ad omaggiare tutte le donne che rallegrano, impreziosiscono ed arricchiscono le nostre vite.

E dunque, come per San Valentino, abbiamo pensato che molti di voi vorranno omaggiare le donne della propria vita, dalle mamme alle mogli, con un pensiero che possa farle felici. Tuttavia, allo stesso modo di quanto accade per la festa degli innamorati, siamo ben consapevoli che per i motivi più disparati ci si può troppo spesso rifugiare nella banalità di un mazzo di mimose o di una scatola di cioccolatini. Per vostra fortuna, i gentleman di Tom’s, specialisti in galanteria e scontistica (un mix esplosivo, a dir poco) sono qui, ancora una volta, a darvi una mano nella selezione di quelle che possono essere delle ottime idee regalo per la festa della donna. Ne abbiamo selezionate per voi 10, prendendo come punto di riferimento Amazon sia per catalogo, che per disponibilità che per efficienza delle spedizioni con un invito e uno soltanto: amate le donne della vostra vita sempre e comunque, perché che cosa saremmo noi uomini senza le donne? Nulla, semplicemente. Che si scaldino i portafogli dunque,bb, ci ringrazierete a cose fatte.

Ve l’avevamo proposta per San Valentino ed è stato uno degli articoli più venduti di Amazon per la festa degli innamorati 2020 (lo avevamo previsto, del resto siamo dei gentleman!), dunque perché non riproporvela? Stiamo ovviamente parlando della “rosa eterna”, ovvero di un fiore che, grazie alla tecnica della “stabilizzazione”,potrà durare 3 o anche 5 anni a seconda del modo in cui sarete in grado di conservarla. Si tratta a tutti gli effetti di una rosa vera che, grazie ad un processo chimico, è stata privata della sua acqua, rimpiazzata con una apposita soluzione che le consente di restare fresca e brillante per anni! Le rose stabilizzate sono bellissime e delicate, ma se adeguatamente conservate possono mantenere davvero a lungo il loro aspetto originale, del tutto identiche a come erano prima di essere recise. Quella che vi proponiamo noi è quella di Hela, azienda che propone la sua versione di rosa stabilizzata conservata in una teca di vetro bombato, a richiamare il fiore presente nel film “La Bella e La Bestia”. Dotata di base illuminata, arriverà a casa vostra in una lussuosa ed elegante confezione regalo. Un regalo semplicemente perfetto!

Quella delle bombe da bagno è una moda che è esplosa con il diffondersi dei negozi Lush in tutto il mondo: una catena specializzata nella cosmesi che realizza saponi, profumi e quant’altro con metodi artigianali e prodotti naturali. Ma di che stiamo parlando? A differenza di quanto potreste immaginare, una bomba da bagno non è un ordigno atto a far esplodere il water che avete in casa (in stile Arma Letale, per chi ne ha memoria), quanto piuttosto una sfera profumata contenente sapone e, sostanzialmente, una generosa dose di bicarbonato e sali da bagno che, una volta immersa in acqua, si scioglie istantaneamente rilasciando una fitta schiuma e una bella dose di bolle. Si tratta sostanzialmente di un prodotto da “lanciare” nella vasca da bagno per ottenere un effetto rilassante e profumato con cui trasformare un bagno di fine giornata in una esperienza simil-spa. Profumatissime e davvero piacevoli, le nostre preferite sono quelle Satin Naturel, prodotte con oli essenziali ed al 100% naturali. Senza coloranti di sorta, le bombe da bagno Satin Naturel non solo lasciano la pelle morbida e profumata, ma si presentano anche decisamente bene, grazie ad un packaging raffinato e lussuoso che nasconde al suo interno 7 bombe da bagno di varie misure e tutte richiamanti l’aspetto di dolci e cioccolato. Non le più economiche presenti su Amazon, ma certamente tra le migliori.

Raffinato, ricco e rilassante, il té è una bevanda che si sposa alla perfezione con i momenti di relax che ci si può dedicare nel corso della giornata. Il té è buono, fa bene ed anche se la vostra lei non è una “connoisseur” di questa amatissima bevanda, siamo certi che la lascerete comunque piacevolmente sorpresa dalla selezione di té proposta dall’americana Vahdam, la cui qualità delle selezioni e la lavorazione nel pieno rispetto di coltivazioni e coltivatori ha reso l’azienda una delle più apprezzate del panorama internazionale. La selezione da 6 té Vahdam arriva in una confezione regalo semplice ma elegante, e contiene all’interno sei astucci di té in foglie nelle varietà l’Hibiscus Rose Herbal Tea, Chai, Maharaja Breakfast Black e non solo. Un regalo ricercato e lussuoso, che permetterà alla vostra lei di scoprire non solo una bevanda straordinaria, ma soprattutto gli infusi di uno dei migliori produttori attualmente sul mercato.

Vi avevamo già spiegato quanto sia importante conoscere la differenza tra un prodotto Swarovski e un prodotto “con cristalli Swarovski”, ma val sempre la pena un ripasso: il primo è un gioiello disegnato, creato e impreziosito dalla casa austriaca, il secondo termine definisce invece un prodotto che è stato creato da terzi, ma che include dei cristalli che sono stati prodotti dalla Swarovski in stabilimenti appositi. Ovviamente questo non vuol dire che i gioielli prodotti con cristalli Swarovski da terze parti siano di pessima qualità, ma indubbiamente il fascino della casa austriaca sia, ancora oggi, inimitabile. Una collana o un gioiello Swarovski fanno sempre la differenza, e pensando alla festa della donna abbiamo selezionato per voi questa splendida collana chiamata “Lilia”, e basata sul tema delle farfalle. Placcata in oro rosa, la collana presenta un pendente con un motivo a 3 farfalle, l’una sull’altra, con un effetto naturale e straordinario, amplificato dalla bellezza dei cristalli incastonati a pavé, così da creare un’unica superficie riflettente. Un gioiello bellissimo, dal rapporto qualità prezzo davvero incredibile.

Fresco, floreale, semplicemente il profumo più venduto degli ultimi anni: il Narciso Rordiguez For Her, creato ormai diversi anni fa dall’omonimo stilista di origini cubane, è semplicemente il profumo da donna più amato e venduto del pianeta e rappresenta una delle più poliedriche fragranze attualmente sul mercato. Grazie ai suoi aromi persistenti ma non invadenti, è una fragranza perfetta sia per qualunque donna ami le fragranze dal retrogusto floreale, capaci di permeare sulla pelle anche per diverse ore. Un profumo inebriante che, a nostro giudizio, difficilmente lascerà insoddisfatta la vostra lei a prescindere dall’età. Un solo consiglio: come per moltissime fragranze, Narciso Rodriguez For Her è disponibile sia in eau de parfum che in eau de toilet, qual è la differenza? Semplicemente la prima è la fragranza originale, così come è stata concepita dal profumiere, la seconda è la sua versione più diluita e, per questo, più economica. Non si tratta di contraffazioni, ma di semplice gusto personale. Noi consigliamo sempre di puntare all’eau de parfum, che oltre ad avere un bouquet di aromi più intenso, è anche il tipo di fragranza che persiste più a lungo sulla pelle ma, ovviamente, liberissimi di optare per il più economico eau de toilet.

Trousse Pupa | vari prezzi a seconda del modello

Eleganti, divertenti e sempre caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/prezzo, le trousse Pupa sono un must quando si tratta di regalare trucchi avendo, tuttavia, una scarsa conoscenza della materia. Il perché è presto detto: trattandosi di trousse, generalmente, non propongono un solo prodotto specifico, quanto invece un piccolo campionario adatto a guance, occhi, labbra e ciglia certo, sempre meglio che vi assicuriate di acquistarli basandovi su quelli che sono i toni di colore generalmente usati dalla vostra lei (caldi o freddi che siano) ma, salvo questo, le trousse si rivelano quasi sempre una scelta vincente. Quelle Pupa, inoltre, si caratterizzano non solo per una buona qualità del trucco in sé, ma anche e soprattutto per la loro confezione, che spesso richiama forme animali o di oggetti vari (come le famose matrioske), risultando molto gradevoli da possedere e da esporre. Il must del momento? Noi vi consiglieremmo il set “Pupa Whale”, disponibile in diversi formati (varia il numero di trucchi all’interno, ovviamente) è la trousse più recente ed apprezzata dell’azienda milanese e, ne siamo certi, sarà un regalo più che gradito.

Seppur priva di tutte le funzionalità tipiche di uno smartwatch, oggi come oggi una smartband può fare sempre comodo, specie se chi la possiede o la riceve è un appassionato o una appassionata della attività sportive. Grazie alle numerose funzioni relative il monitoraggio dell’attività fisica, infatti, una smartband può rivelarsi utile per controllare il proprio peso, le calorie bruciate durante una sessione di allenamento o, perché no, i chilometri percorsi durante una lunga passeggiata. Economica, funzionale e dal design semplice ma accattivante, la Xiaomi Mi Band 4 è forse la migliore scelta attualmente disponibile sul mercato, complice il suo ottimo display AMOLED a colori, chiaro, pulito e dai colori brillanti ed accattivanti. Un best seller di fine 2019, ancora oggi giustamente in voga.

Se c’è un regalo che è sempre una scommessa, quanto meno in quanto alla scelta del modello in rapporto al gusto della persona che lo riceverà, è sicuramente una borsa da donna. Come un profumo, anche la borsa è un regalo molto personale, sempre troppo soggetto a quelli che sono i gusti, le preferenze ed anche le necessità della persona che poi la utilizzerà. Un regalo rischioso in cui, come sempre, si può trovare l’escamotage dato dalla moda del momento. In questo senso non ci sono dubbi: la borsa Love Moschino è semplicemente una delle borse più vendute sul mercato in questo momento, complice non solo il nome del famoso marchio nostrano, ma anche lo stile semplice e la superba eleganza dei dettagli. Caratterizzata da un motivo trapuntato e da una forma squadrata, la Love Moschino è disponibile in 8 colori differenti, dall’oro al nero, passando per l’argento, il bianco avorio e il rosso. Un regalo eccellente e stiloso.

Un viaggetto rilassante | prezzo a seconda del box

Che cosa c’è di meglio che regalare (e regalarsi) un bel viaggetto in giro per l’Italia o l’Europa? Del resto non c’è nulla di meglio per staccare la spina. Certo, con i tempi che corrono è spesso difficile riuscire a ritagliarsi il tempo per un vacanza e, quando ci si mette di mezzo il lavoro, anche l’organizzazione di un weekend fuori porta può rivelarsi perigliosa. Non temete, grazie alle numerose soluzioni “Smartbox”, potrete godervi una piccola vacanza, lontani dallo stress, senza il bisogno di dover organizzare chissà cosa. I prezzi sono ottimi, e si parte addirittura da 29,99€ per un semplice ma lussuoso momento di relax tra piscine, spa e simili. Ovviamente, qualora il momento non fosse propizio, potete anche acquistarne uno per usarlo entro la fine dell’anno, l’acquisto infatti non richiede un utilizzo immediato, e potete approfittare dell’occasione per mettere in cantiere un viaggio anche tra diversi mesi, insomma: non ci sono scuse per non regalarsi un po’ di pace e di relax.

Valigia American Tourister di Minnie | a partire da 115,90€

Ed a proposito di viaggi: una festività può anche essere l’occasione per un regalo utile ma ricercato, qualcosa che possa far felice la vostra lei non solo per l’estetica ma anche per la comodità e la funzionalità. In questo caso, a nostro giudizio, puntare ad una valigia può essere un’idea intelligente del resto basta solo pensarci un attimo. Una valigia è una cosa che non si acquista spesso, è difficile sceglierne una decente, i prezzi sono spesso proibitivi e quando ne occorre una spesso si scopre di possederne una vecchia, rotta o non più così comoda da trasportare. Regalarne una, insomma, non è solo una trovata al di fuori dei limiti della banalità, ma anche una trovata decisamente intelligente. La nostra proposta? Questa bellissima American Tourister a marchio Disney unisce la funzionalità di un marchio storico al design classico e accattivante dei fumetti d’epoca Disney, sfoggiando per altro una livrea colorata ma molto sobria. Disponibile in ben tre formati diversi (S, M e L), la nostra preferita è la più piccola, quella da 36 litri, perfetta anche per i voli economy, è solida, robusta ed abbastanza capiente anche per piccoli o brevi soggiorni fuori casa.