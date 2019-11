Il bizzarro universo di Hirohiko Araki, complete box: la recensione

Edizioni Star Comics propone “Il bizzarro universo di Hirohiko Araki” un cofanetto pensato per raccogliere e presentare sia al nuovo pubblico sia agli amanti delle opere di Araki una selezione di fumetti fondamentali per esplorare la crescita artistica del disegnatore impreziositi da una stampa ed una edizione di pregio.

Questo prezioso cofanetto deluxe – contenente quattro opere di Hirohiko Araki ed edito da Edizioni Star Comics – è stato ideato e proposto in occasione di un evento unico: la prima partecipazione di Araki Sensei a una convention fuori dal Giappone.

Il bizzarro universo di Hirohiko Araki

Quello che è stato un avvenimento “più unico che raro” per gli appassionati di manga, si è tenuto durante il Lucca Comics & Games di quest’anno, in cui il Maestro ha incontrato i fan in diversi appuntamenti suddivisi in due giorni.

Il cofanetto

Il box è stato fatto uscire in esclusiva da Star Comics proprio durante la fiera, ed è ufficialmente stato reso disponibile per le librerie (e su Amazon) da metà novembre.

Il cofanetto contiene quattro volumi in tutto, acquistabili anche singolarmente: Magical B.T., Gorgeous Irene, Baoh e Under Execution Under Jailbreak.

Si tratta di una riedizione dei primi lavori di Araki Sensei, alcune delle opere che hanno preceduto il successo mondiale JoJo e altre portate avanti in parallelo.

Star Comics pubblicò queste serie oltre 15 anni fa, quindi ad oggi sono quasi introvabili o reperibili a prezzi abbastanza alti, e comunque si tratta di volumi di seconda mano disponibili perlopiù online, quindi si tratterebbe di acquisti a scatola chiusa, senza la garanzia dell’integrità dei volumi.

I contenuti

I manga di Araki o si odiano o si amano. Difficilmente troverete qualcuno che ha un’opinione neutra rispetto alle loro atmosfere surreali, ai disegni così caratteristici e alle tematiche affrontate dal Maestro, quindi è inutile soffermarci su questi punti.

Inoltre, essendo opere già note al pubblico, sarebbe superfluo fare un discorso troppo prolisso, quindi riassumiamo velocemente le trame e poi parliamo nello specifico di questa nuova edizione.

Vediamole in ordine cronologico ovvero, dal manga più vecchio al più recente, che sarebbe il modo migliore di affrontare la lettura, anche per avere il piacere di assaporare l’evoluzione del tratto, della regia e della sceneggiatura di Araki Sensei.

Magical B.T.

Volume unico del 1982, Magical B.T. conta cinque episodi. Koichi un timido studente, ripercorre tutte le avventure vissute con un particolare e misterioso compagno di scuola di cui rivela solo le iniziali: “B.T.”. Cresciuto con l’anziana nonna e dotato di un’astuzia fuori dal comune B.T. è appassionato di giochi di prestigio e sa affrontare qualsiasi avversario, riuscendo a tirarsi fuori da ogni situazione grazie alle sue abilità magiche. In realtà B.T. è privo di scrupoli e di una qualsiasi morale, usa la sua astuzia per arrivare allo scopo senza porsi ansie di alcun tipo.

“Siamo solamente in tre a sapere cos’è successo, giusto? Quindi se non lo diciamo a nessuno… la polizia penserà che si è trattato di una semplice fatalità. (…) Però a due piccole condizioni…”

MAGICAL B.T.

Hirohiko Araki

15×21, B, b/n e col., con sovraccoperta, pp. 216, € 10,00

Isbn 9788822616647

Baoh

La prima edizione fu rilasciata da Shūeisha in due volumi tra il tra il 1984 e il 1985, e parla di un ragazzo costretto a fare da cavia per degli esperimenti legati allo sviluppo di armi biologiche. Il giovane, di nome Ikuro Hashizawa, un giorno riesce finalmente a sfuggire ai suoi carcerieri. Ikuro è provvisto di un corpo praticamente invulnerabile che lo rende una vera e propria macchina di morte e sfruttando le sue nuove capacità deve difendere se stesso e Sumire, la giovanissima esper che l’ha aiutato a trovare la libertà. Ovviamente non è così semplice perché il professor Kasuminome, lo scienziato responsabile degli esperimenti, ha messo dei sicari sulle loro tracce.

Baoh riuscirà a controllare i suoi poteri? E dove lo porterà la vita?

“Se Bao potesse piangere, ora lo farebbe di sicuro…

Sente la tristezza causata dalla scomparsa di due creature indifese, la cui vita è stata spezzata senza potersi difendere!”

BAOH

Hirohiko Araki

15×21, B, b/n e col., con sovraccoperta, pp. 368, € 13,00

Isbn 9788822616661

Gorgeus Irene

Volume unico del 1987, si tratta di una raccolta di one shot delle avventure della bellissima Irene, una sedicenne che sotto la tranquilla apparenza nasconde un lavoro davvero insolita: l’assassina professionista! Contattata da un giovane che ha chiesto il suo aiuto, la bella e pericolosa killer dovrà eliminare una bestiale gigantessa che ha preso il controllo di un’organizzazione criminale e fuggire da una letale donna tatuata.

Il volume è completato da un nuovo caso di Magical B.T., l’avventura fantascientifica di Salutami Virginia, e due avventure western, la prima incentrata su una partita a poker e la seconda sulla fuga a cavallo di un misterioso fuorilegge!

“Mi trucco per nascondere i sentimenti… il dolore per la perdita di amici e familiari. (…) Però lo faccio anche per richiamare la personalità e il fisico da killer!”

GORGEOUS IRENE

Hirohiko Araki

15×21, B, b/n e col., con sovraccoperta, pp. 256, € 11,00

Isbn 9788822616654

Under Execution Under Jailbreak

Raccolta di quattro storie autoconclusive degli anni ‘90:

Under Execution, Under Jailbreak

Dolce, Die Hard the Cat

Così parlò Rohan Kishibe episodio 16: Il confessionale

Deadman’s Questions

È presente anche una postfazione dell’autore riguardo alle genesi delle varie storie e sul suo rapporto con i racconti brevi. In due delle quattro storie sono presenti personaggi provenienti dal celebre manga “Le bizzarre avventure di JoJo”: Rohan Kishibe e Yoshikage Kira.

“Sono il detenuto numero ventisette e seguo la prassi comune di ogni criminale, gridando ai quattro venti la mia innocenza. Ovviamente sto mentendo…”

UNDER EXECUTION UNDER JAILBREAK

Hirohiko Araki

15×21, B, b/n e col., con sovraccoperta, pp. 240, € 11,00

Isbn 9788822616678

Quattro volumi in cui la violenza, il sangue, l’assurdo e talvolta il metafisico si fondono, dando vita a protagonisti stravaganti, storie incredibili e strani finali. L’evoluzione di Araki Sensei oltre JoJo.

Il prodotto editoriale

Quattro volumi brossurati in bianco e nero e a colori, stampati ottimamente su carta dalla buona grammatura e custoditi in un cofanetto di spesso cartone. La grafica dosa perfettamente l’eleganza del nero e l’eccentricità dei colori fluo, per sottolineare le due anime di questo box: la ricercatezza della confezione e la bizzarria dei contenuti. Non solo un prodotto editoriale, un oggetto da collezione che non può mancare nella libreria di un fan di Araki.