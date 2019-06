Il Cavaliere del Sole Nero: Raven Distribution annuncia il librogame

In arrivo a Lucca Comics and Games 2019 l'edizione italiana edita da Raven Distribution e Vincent Book del librogame Il Cavaliere del Sole Nero.

Raven Distribution ha annunciato di aver dato alle stampe un librogame definito da lei stessa “molto, molto speciale“. Si tratta de Il Cavaliere del Sole Nero di Swen Harder. Il Cavaliere del Sole Nero sarà uno dei librigame più grandi e impegnativi nel suo genere, che si farà notare per il numero di pagine (più di 700), capitoli (più di 12) e di paragrafi di gioco (più di 1400).

Il libro presenterà le illustrazioni originali di Fufu Frauenwahl e sarà edito da Vincent Books.

Il cavaliere del sole Nero, al secolo Reiter der schwarzen Sonne, ha visto la luce nel 2012 in Germania grazie all’editore locale Mantikore e nel 2017, in seguito ad una campagna su Kickstarter, il libro è stato pubblicato in inglese in una edizione internazionale che lo ha portato a farsi conoscere al di fuori dei confini nazionali.

Ora grazie a Raven Distribution e a Vincent Books, anche gli appassionati italiani di questo genere letterario, che sta vivendo una nuova primavera, potranno immergersi nelle pagine di questo nuovo librogame.

Ne Il Cavaliere del Sole Nero, il lettore vivrà in prima persona le avventure dell’Ugarith, un Signore della Notte, che ha perso la memoria di se e del suo passato, risvegliatosi dopo aver compiuto un terribile atto di sangue. Cacciato e perseguitato, dovrà combattere per la propria libertà. Lungo il cammino dovrà scoprire e padroneggiare i suoi incredibili poteri al fine di compiere un destino eroico e grandioso.

Questo nuovo librogame verrà messo in commercio durante Lucca Comics and Games 2019 in una edizione speciale da collezione a tiratura limitata. Al suo interno potrete trovare: il volume in formato cartonato, 2 segnalibri in velluto (uno oro e uno argento), 1 dado da 8 Speciale, 3 dadi da 6, una matita e un block notes brandizzati, la mappa pieghevole a colori e il CD musicale con la colonna sonora originale.