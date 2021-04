Il fan book di Demon Slayer, Dai Special Edition fra gli annunci Edizioni Star Comics

Nel tardo pomeriggio di ieri Edizioni Star Comics ha annunciato ben 4 nuovi titoli che vedranno la luce nell’ultima parte del 2021 e fra cui spiccano l’official fan book di Demon Slayer e Dragon Quest – The Adventure of Dai Special Edition (Dai – La Grande Avventura).

Vediamo gli annunci nel dettaglio!

I nuovi annunci Edizioni Star Comics

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – OFFICIAL FAN BOOK

di Koyoharu Gotouge

Volume unico

Uscita: Dicembre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Arriva finalmente il primo fan book ufficiale dell’acclamatissimo capolavoro del sensei Koyoharu Gotouge, quel DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA che, dopo aver scalato le classifiche giapponesi e infranto ogni record possibile, sta ora dominando i mercati internazionali. Per celebrare una serie così leggendaria abbiamo progettato un fan book che sarà anche un art book, dal grande formato e con una pregevole galleria tutta a colori! Naturalmente, non mancheranno presentazioni dettagliate e analisi approfondite di tutti i personaggi dell’opera, dalla squadra ammazza-demoni alle spietate creature guidate da Muzan Kibutsuji. Ciliegina sulla torta, due contenuti extra esclusivi: gli storyboard di KISATSU NO NAGARE, la storia che dopo diverse modifiche ha dato origine a DEMON SLAYER, e un one-shot inedito ambientato nel Demon Slayer Campus!

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI – SPECIAL EDITION

di Riku Sanjo, Koji Inada

Serie di 25 volumi, conclusa

Uscita: Novembre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Leggenda narra che un tempo un sanguinario demone venne sconfitto da un eroe e dai suoi compagni, e che da allora le genti possano vivere in pace e serenità. Tanti anni sono passati, ma c’è ancora chi – come il vivace ragazzino Dai, cresciuto in un’isola popolata da mostri – sogna di diventare un prode guerriero. L’arrivo improvviso di un’imbarcazione di “eori” porrà fine alla sua infanzia idilliaca, ma, al contempo, gli spalancherà i portali di un’avventura memorabile che – chissà? – potrebbe permettergli di mutare il suo sogno in realtà… (Ri)comincia finalmente anche in Italia la grande avventura di Dai, nel manga più famoso e amato fra quelli tratti dalla storica e popolarissima serie di videogame fantasy DRAGON QUEST, realizzato da un duo creativo proveniente dal famosissimo Bird Studio di Akira Toriyama!

ASOKO DE HATARAKU MUSUBU-SAN

di Taishi Mori

Serie di 3 volumi, in corso

Uscita: Dicembre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Una brillante carriera sembra aprirsi dinnanzi a Goro Sagami, ventiquattrenne neo assunto presso le Industrie Shonan, colosso della produzione di materiali in gomma. A movimentare e aggiungere un pizzico di imprevisto alla sua nuova carriera arriva l’incontro con la bella affascinante collega Musubu, una ricercatrice impegnata nello sviluppo di… preservativi! Riuscirà Goro a sopravvivere a una serie sterminata di malintesi e situazioni imbarazzanti in un posto di lavoro così “diverso” dal comune? Un’opera insolita e frizzante, che introduce una vena di malizia in (apparentemente) innocue vicende di vita quotidiana.

ON OR OFF

di A1

Prima stagione in 2 volumi, serie in corso

Uscita: Ottobre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Ahn Yiyoung è uno studente universitario di 23 anni e insieme ai suoi colleghi decide di creare una start up. Propone il progetto alla prestigiosa SJ Corporation, ma un imprevisto compromette la presentazione. Per salvare il duro lavoro dei suoi amici Yiyoung è disposto a tutto…! Riuscirà a convincere l’affascinante direttore Kang a valutare il progetto? Finalmente in Italia il web comic BL targato D&C Media che ha fatto innamorare il web! Vincitore anche dei Ridibooks BL Award 2019.

Cosa ne pensate di questi nuovi titoli annunciati?

