Kimetsu no yaiba – Demon Slayer, il fenomeno del momento

Kimetsu no yaiba (La spada dell’Ammazzademoni), tradotto in italia come Demon Slayer, è senza dubbio uno dei fenomeni crossmediali del momento.

Il suo successo, frutto del lavoro del mangaka Koyoharu Gotōge, inizia nel mese di Febbraio del 2016 con la pubblicazione del primo capitolo sulla rivista specializzata Weekly Shonen Jump, casa editrice di vari successi come Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, Naruto e tanti altri.

Ma come ha fatto ad ottenere un seguito così forte e in così poco tempo scalzando dalle classifiche “mostri sacri” come One Piece?

Dove tutto ha inizio…

Tanjiro Kamado

Tanjiro Kamado è il primogenito di una numerosa famiglia di umili origini che vive nei boschi montani del Giappone durante il periodo Taisho. Orfano del padre, per sostenere economicamente la famiglia, è solito andare al villaggio più vicino per vendere il carbone che egli stesso preleva.

Un giorno, purtroppo, tornato a casa dopo essersi fermato a dormire al villaggio, si ritrova uno straziante scenario davanti a se, l’intera famiglia è stata infatti sterminata da un Demone. Nessuno si è salvato…nessuno tranne la sorella minore Nezuko.

Nezuko, tuttavia, è stata trasformata in un demone e così inizia l’avventura di Tanjiro Kamado nella disperata ricerca di un metodo per far tornare la sorella un essere umano.

Il Manga

I capitoli, in tutto 205, sono poi stati raccolti in volumi (tankobon) che hanno visto la loro conclusione con il 23esimo numero pubblicato lo scorso 4 Dicembre 2020. Sebbene nella terra del sol levante il manga sia concluso, in Italia è ancora in corso di pubblicazione grazie all’editore Star Comics di cui è uscito da poco il numero 10.

Volumi rilasciati in Italia:

L’anime

Da Aprile 2019 la serie ha ottenuto un adattamento animato (ancora in corso) giunto in simulcast in italia grazie alla piattaforma digitale VVVVID per poi uscire finalmente in formato fisico con la pubblicazione dei cofanetti DVD e Bluray ad opera di Dynit.

La prima stagione dell’anime (Episodi 1-26) è al momento disponibile in streaming su Amazon Prime Video (visibile qui) e ricopre gli archi narrativi fino alla saga del Treno di Mugen, oggetto di un adattamento cinematografico dal titolo “Demon Slayer il film: Saga del Treno dell’Infinito“.

Il film, che fa a pieno titolo parte del canone, funge inoltre da collegamento con la seconda stagione, al momento in produzione, che dovrebbe uscire salvo ritardi verso la seconda metà del 2021. Il successo del lungometraggio in Giappone è stato veramente strepitoso superando addirittura gli incassi del colosso americano Avatar.

Cofanetti rilasciati in Italia:

Il Viaggio prosegue…

Personaggi Principali

Demon Slayer non avrebbe ottenuto il favore del pubblico senza una buona trama e senza una buona caratterizzazione dei personaggi. Faranno parte dei personaggi principali del team oltre a Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado gli spadaccini Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira che si uniranno ai due durante l’avventura.

Durante il loro viaggio, Tanjiro e Nezuko incontrano svariati personaggi, partendo da Giyū Tomioka. E’ proprio questo ammazzademoni, che poi si scoprirà essere uno dei Pilastri, a risparmiare la vita di Nezuko che nonostante sia stata trasformata in un demone pare abbia mantenuto la sua coscienza umana.

Dopo essersi battuto per difendere Nezuko, Tanjiro riesce nell’intento di convincere Tomioka che Nezuko non si è mai nutrita di esseri umani. Tomioka invita quindi Tanjiro a dirigersi verso il monte Sagiri per essere addestrato da Sakonji Urokodaki.

L’allenamento con Urokodaki

Sakonji Urokodaki

Per quasi un anno e mezzo, Tanjiro Kamado viene addestrato nella tecnica della “Respirazione dell’Acqua“, migliorando forma fisica e capacità. Un giorno Urokodaki gli rivela che non ha più nulla da insegnargli e che se fosse riuscito nell’intento di distruggere un enorme masso di roccia con la sua Katana avrebbe potuto accedere all’esame di selezione per gli Ammazzademoni.

Mentre Nezuko prosegue nel suo sonno, Tanjiro ci prova ogni giorno per quasi sei mesi fino al punto di rinunciarvi, in quel momento gli appare una coppia di ragazzi con la maschera di volpe, Sabito e Makomo che per altri sei mesi lo spingono e lo spronano a riuscire nell’impresa.

Sabito

Proprio durante un allenamento con Sabito, Tanjiro riesce finalmente a colpirne la maschera spezzandola in due e in quel momento Sabito e Makomo (rivelandosi due spiriti) spariscono nel nulla e Tanjiro si rende conto di aver spezzato in due l’enorme masso di roccia.

Durante l’esame di selezione degli ammazzademoni Tanjiro si troverà di fronte il Demone delle Mani, che lo riconosce come discepolo di Urokodaki e giura di ucciderlo come ha già fatto con i suoi predecessori.

In quel momento Tanjiro viene a conoscenza della vera identità di Sabito e Makomo e del fatto che siano stati sconfitti proprio da quel demone. Pieno di rabbia, Tanjiro trova la forza di sconfiggere il nemico scoprendone prima l’apertura per poi decapitarlo definitivamente grazie ad una delle tecniche della respirazione dell’acqua.

Le Nichirin (le spade del Sole)

Un aspetto molto interessante di questa storia, oltre agli abiti tradizionali dalle trame sgargianti, consiste sicuramente nei combattimenti all’arma bianca e nello sviluppo di particolari tecniche proprie di ogni ammazzademoni addestrato in un particolare stile di combattimento.

Ogni ammazzademoni è dotato di una Katana, qui chiamata Nichirin (Spada del Sole), che assume un particolare aspetto e colorazione a seconda di chi la sta impugnando. La lama della Nichirin di Tanjiro Kamado, appena viene impugnata, assume la colorazione nera, segno di grande sventura tra i cacciatori di demoni.

I Pilastri

I Pilastri

Sin dall’inizio della storia questi personaggi appaiono e interagiscono con i protagonisti, essi sono i Pilastri, i migliori tra tutti gli ammazzademoni e i più alti in grado.

Per farvi un esempio sono un po’ come i Gold Saint in Saint Seiya e ne ricordano vagamente anche il carisma, specialmente alcuni di loro. Essi sono sotto il diretto comando del Capofamiglia, una strana figura di cui tutti i Pilastri hanno estremo rispetto e riverenza.

Giyū Tomioka – Pilastro dell’Acqua ;

; Shinobu Kochō – Pilastro degli Insetti ;

; Kyōjuro Rengoku – Pilastro delle Fiamme ;

; Tengen Uzui – Pilastro del Suono;

Mitsuri Kanroji – Pilastro dell’Amore ;

; Muichirō Tokitō – Pilastro della Nebbia;

Gyōmei Himejima – Pilastro della Pietra;

Obanai Iguro – Pilastro delle Serpi;

Sanemi Shinazugawa – Pilastro del Vento.

Dopo una missione che ha messo a dura prova il gruppo (la missione nella montagna contro il demone Rui) Tanjiro si risveglia davanti ai Pilastri intenti a giudicarlo per aver viaggiato con un demone, violando di fatto una delle regole fondamentali dell’organizzazione.

Il primo Demone, Kibutsuji Muzan

Che shonen sarebbe senza un degno antagonista? Nel caso di Demon Slayer il nemico è un vero cattivone, il suo nome è Kibutsuji Muzan ed è il primo demone da cui tutti gli altri hanno avuto origine. Muzan è anche il responsabile dello sterminio della famiglia Kamado.

E’ dotato di numerosi poteri (oltre a poterli trasferire ad altri demoni potenziandoli) ed è solito trasformarsi in esseri umani per celare la sua vera identità. Tanjiro è uno dei pochi esseri umani ad essere a conoscenza del suo aspetto.

La missione della squadra ammazzademoni e dei Pilastri è dunque quella di sterminare tutti i demoni e stanare definitivamente Muzan che continua a spostarsi usando i demoni più forti (Le dodici Lune demoniache) come un esercito personale.