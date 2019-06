Il fumetto di Gipi: “La Terra dei Figli” diventerà un film

Il fumetto di Gipi edito da Coconino Press, La Terra dei Figli, diventerà un film prodotto da Indigo Film. Il progetto, che racconta un mondo post-apocalittico e il viaggio di un padre che prova a crescere i propri figli, vedrà alla regia Claudio Cupellini, mentre alla sceneggiatura lavoreranno anche Guido Iuculano e Filippo Gravino.

Il film inizierà le riprese a fine anno, girando tra Veneto, Lazio e Emilia Romagna. Non sono ancora stati rivelati i protagonisti nel cast, anche se a breve inizieranno probabilmente i provini. La particolarità del fumetto sta nella rappresentazione di un mondo diventato un posto selvaggio, dove la violenza ha soppiantato i sentimenti, che vengono definiti come elemento tabù della società.

Gipi racconta e disegna la visione di un futuro post catastrofe che è lo specchio esasperato del nostro presente. Un mondo in rovina dove gli uomini si uccidono senza pietà, alle donne si dà la caccia per renderle schiave e si cancella il volto, tutti sono in lotta con tutti per sopravvivere. Ma alla fine della civiltà, per due ragazzini che si affacciano alla vita, un filo di speranza, una scintilla di umanità, una possibilità di salvezza possono manifestarsi attraverso vie inaspettate.