Il Grishaverse sbarca su Netflix, in arrivo una serie TV basata sui romanzi fantasy di Leigh Bardugo

Il Grishaverse, l’universo narrativo fantasy creato da Leigh Bardugo con la trilogia Shadow and Bone, da noi conosciuta come Tenebre e Ghiaccio e dal dittico Six of Crows, prenderà presto vita sul piccolo schermo grazie a Netflix, che conferma quindi una volta di più la sua vocazione a diventare la casa dei tanti appassionati del genere.

Il progetto è interessante ma a destare qualche perplessità è la scelta di far confluire personaggi e trame dei cinque libri sopra citati in un’unica narrazione scandita in appena otto episodi. Un po’ poco per racchiudere cinque libri, visto che per raccontarne altrettanti (Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) in maniera soddisfacente, alla HBO sono servite le prime quattro stagioni (e parte della quinta) di Game Of Thrones, per un totale di quasi 50 episodi.

Ad arginare, almeno in parte, le preoccupazioni è il coinvolgimento nel progetto della stessa Bardugo nelle vesti di produttrice esecutiva e l’adattamento per la TV da parte di Eric Heisserer, già sceneggiatore di Arrival e Bird Box.

Questa è la sinossi ufficiale pubblicata da Netflix:

In un mondo spaccato in due da un’enorme barriera di oscurità perpetua, dove creature sovrannaturali si cibano di carne umana, una giovane guerriera scopre un potere che potrebbe finalmente unire il suo Paese. Ma mentre lotta per affinare questo potere, forze pericolose complottano contro di lei. Malviventi, ladri, assassini e santi sono in guerra, e servirà più che la magia per sopravvivere.