Attraverso il sito ufficiale è stato pubblicato un nuovo trailer di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, il nuovo film del franchise basato sui romanzi di Sword Art Online Progressive di Reki Kawahara e abec, prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, del film, che svela nuove informazioni riguardanti la sigla e il nuovo personaggio Mito.

Il nuovo trailer di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night rivela altre informazioni sul film

Il nuovo trailer di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night mostra in anteprima la sigla del film, intitolata Yuke, cantata da LiSA, che ha anche co-scritto la canzone e che è già nota per avere eseguito Unlasting per l’anime di Sword Art Online nel 2019. La nuova canzone debutterà in tutto il mondo il 15 ottobre, quindici giorni prima del lancio del film Sword Art Online: Aria of a Starless Night.

Non solo. Il trailer si concentra sul nuovo personaggio Mito, interpretato da Inori Minase. Nel trailer Mito ci viene mostrata come Misumi Tozawa, amica di Asuna nella vita reale, che invita Asuna a giocare a Sword Art Online. In seguito viene mostrata nel ruolo di Mito mentre conforta e protegge Asuna dai pericoli del gioco, che ora è diventato letale.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night debutterà in Giappone il prossimo il 30 ottobre 2021.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night è prodotto da A-1 Pictures (Fairy Tail) e diretto da Ayako Kōno (Love Live!), con il design dei personaggi di Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) e la musica di Yuki Kajiura mentre Yasuyuki Kai (Haikyu!!) dirige le scene di azione.

Il cast vede il ritorno di Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Kirito e di Haruka Tomatsu nel ruolo di Asuna. Inori Minase doppierà il nuovo personaggio Mito.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Sword Art Online Progressive: la light novel e il manga

La serie di romanzi è stata lanciata nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara di Sword Art Online. La storia descrive il viaggio di Kirito attraverso il castello fluttuante di Aincrad dall’inizio, piano per piano.

L’edizione italiana della serie di light novel principale e dei manga è curata dalla J-POP:

Reki Kawahara torna alle origini della sua saga più celebre, reimmaginandone il primo arco narrativo, Aincrad, in questo reboot. Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo…o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine. Con l’aiuto di Kirito, un giocatore navigato che la invita nel suo gruppo di utenti esperti, Asuna lotterà per diventare una campionessa di SAO, per fare ritorno al più presto nel mondo reale.

Recuperate su Amazon la light novel di Sword Art Online – Aincrad 1