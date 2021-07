Il trailer di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night

Dopo aver confermato che il film Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, basato sui romanzi di Sword Art Online Progressive di Reki Kawahara e abec, prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, uscirà in Giappone alla fine di ottobre durante l’Aniplex Online Fest all’inizio di questo mese ora, i canali social dell’anime hanno pubblicato un nuovo intenso teaser trailer, permettendo hai fan della serie di dare un’altra occhiata a ciò che possono aspettarsi di vedere con questa rivisitazione del viaggio di Kirito e Asuna attraverso i primi piani di Aincrad, un pezzo della storia che era stato saltato nel racconto originale della saga.

A proposito di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night debutterà in Giappone il prossimo il 30 ottobre 2021.

Ecco il nuovo trailer che ci riporta indietro alla prima stagione di Sword Art Online, quando Kirito e Asuna ancora non si conoscevano e dove tutto ebbe inizio:

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night è prodotto da A-1 Pictures (Fairy Tail) e diretto da Ayako Kōno (Love Live!), con il design dei personaggi di Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) e la musica di Yuki Kajiura mentre Yasuyuki Kai (Haikyu!!) dirige le scene di azione.

Il cast vede il ritorno di Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Kirito e di Haruka Tomatsu nel ruolo di Asuna. Inori Minase doppierà il nuovo personaggio Mito.

Sword Art Online Progressive: la light novel e il manga

La serie di romanzi è stata lanciata nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara di Sword Art Online. La storia descrive il viaggio di Kirito attraverso il castello fluttuante di Aincrad dall’inizio, piano per piano.

L’edizione italiana della serie di light novel principale e dei manga è curata da J-POP (su Amazon i cofanetti di Sword Art Online Progressive):