Il reboot di Shaman King arriva su Netflix

Il reboot di Shaman King adattamento dell’omonimo manga di Hiroyuki Takei nella versione completa da 35 volumi che Kondasha ha iniziato a pubblicare in cartaceo il 17 giugno, sbarca su Netflix il 9 agosto. A dare la notizia lo stesso Netflix durante il live stream della Geeked Week.

Shaman King: il reboot

Il reboot di Shaman King ha iniziato ad essere trasmesso il 1° aprile 2021 in Giappone e attualmente sono previsti 52 episodi.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom, Double Decker! Doug & Kirill, ēlDLIVE) dirige l’anime presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor). Shoji Yonemura (franchise Pokémon, Wave, Listen to Me!) sta scrivendo i copioni della serie. Satohiko Sano (Heybot!, Welcome to Demon School, Iruma-kun, Talentless Nana) sta disegnando i personaggi. Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) sta componendo la colonna sonora e King Record è il produttore musicale. Masafumi Mima è il direttore audio.

Per quanto riguarda il cast, oltre al protagonista principale Yoh Asakura doppiato da Yoko Hikasa e Mosuke doppiato da Masakazu Morita, i personaggi di Amidamaru, Anna Kyoyama e Hao sono doppiati rispettivamente dagli attori originali Katsuyuki Konishi, Megumi Hayashibara e Minami Takayama.

Questo il teaser:

Shaman King – manga e anime

Shaman King è il manga di Hiroyuki Takei, pubblicato all’interno di Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1998 e il 2004; nel 2008 è stata pubblicata la Perfect Edition (recuperate la serie su Amazon) in 27 volumi, che include il vero finale dell’opera e nel 2017 i diritti della serie sono passati alla casa editrice Kodansha, che ha pubblicato una nuova edizione completa in 35 volumi.

Ad aprile 2014 è iniziata la pubblicazione del seguito ufficiale del manga intitolato Shaman King Flowers, sempre a opera di Hiroyuki Takei sulla rivista mensile Jump Kai, preceduto da una serie di capitoli autoconclusivi che raccontano delle storie inedite sui protagonisti del manga.

In Italia la serie è stata pubblicata dalla Star Comics all’interno della collana Dragon dal 3 giugno 2003 al 4 settembre 2006 nel formato originale tankōbon ed in seguito in quello kanzenban dal 3 novembre 2010 al 2 gennaio 2013 in una collana denominata Shaman King Perfect Edition con tavole rivedute e corrette dall’autore, nuovo formato, pagine a colori e dialoghi riveduti e corretti di cui però sono esauriti molti volumi.

Discendente di un’antichissima famiglia di sciamani, pur desiderando una vita tranquilla, Yoh Asakura parteciperà allo Shaman Fight, un torneo tra sciamani che ha luogo ogni cinquecento anni allo scopo di eleggere lo Shaman King, colui che porterà il mondo alla rigenerazione. In questo numero, mentre il nostro protagonista è ancora convalescente dopo l’ultima battaglia, entra in scena uno sciamano di nome Anna, che si presenta come sua fidanzata, dichiarando che da quel momento si occuperà del suo addestramento!

Star Comics ha pubblicato anche Shaman King Flowers.