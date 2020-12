Shaman King – trailer, visual e character design del nuovo anime

Il sito ufficiale di Shaman King ha diffuso un nuovo trailer che, oltre a mostrarci nuove immagini dell’attesissimo anime, svela anche il ritorno di alcune voci storiche, lo staff e gli artisti che firmeranno la opening e la ending. Ricordiamo che questo nuovo anime debuterrà ad aprile 2021 e adatterà il manga nella versione completa da 35 volumi così come è attualmente in corso di pubblicazione da parte di Kodansha a partire dal 17 giugno scorso in Giappone.

Ecco il nuovo trailer:

Shaman King fu un vero e proprio fenomeno agli inizi degli anni 2000 anche grazie alla trasposizione animata che arrivò sulle reti Mediaset.

Oltre a questo primo trailer è stato diffusa una nuova key visual:

E lo staff e il cast completo:

Shaman King è stata sviluppata Studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor) con sceneggiature di Shoji Yonemura (Pokémon, Born to be on air) e regia di Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments). Il character design è di Satohiko Sano (Talentless Nana); la colonna sonora è di Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!).

Yoko Hikasa interpreta Yoh Asakura, mentre Katsuyuki Konishi, Megumi Hayashibara e Minami Takayama riprendono i rispettivi ruoli della serie animata del 2001: Amidamaru, Anna Kyoyama e Hao Asakur.

Questi i primi nuovi character disegn:

Shaman King, il manga & l’anime

Shaman King è stato scritto da Hiroyuki Takei e serializzato sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump edita da Shūeisha dal 30 giugno 1998 al 30 agosto 2004. In seguito i vari capitoli sono stati raccolti in 32 volumi tankōbon pubblicati dal 3 dicembre 1998 al 5 gennaio 2005. Successivamente i volumetti sono stati ristampati in formato kanzenban per un totale di 27 numeri.

Il manga conta 289 capitoli raccolti in 32 volumi e circa 16 capitoli extra, e alla fine un breve racconto conclusivo chiamato Le Terme di Funbari.

In Italia la serie è stata pubblicata da Edizioni Star Comics all’interno della collana Dragon dal 3 giugno 2003 al 4 settembre 2006 nel formato originale tankōbon ed in seguito in quello kanzenban dal 3 novembre 2010 al 2 gennaio 2013 in una collana denominata Shaman King Perfect Edition – con tavole rivedute e corrette dall’autore, nuovo formato, pagine a colori e dialoghi riveduti e corretti – di cui però sono esauriti molti volumi.

Eccovi una breve sinossi:

Discendente di un’antichissima famiglia di sciamani, pur desiderando una vita tranquilla, Yoh Asakura parteciperà allo Shaman Fight, un torneo tra sciamani che ha luogo ogni cinquecento anni allo scopo di eleggere lo Shaman King, colui che porterà il mondo alla rigenerazione. In questo numero, mentre il nostro protagonista è ancora convalescente dopo l’ultima battaglia, entra in scena uno sciamano di nome Anna, che si presenta come sua fidanzata, dichiarando che da quel momento si occuperà del suo addestramento!

Una curiosità sull’anime: la sigla di apertura e chiusura venne scritta e interpretata dal famoso cantautore Marco Masini; l’edizione italiana segue quella statunitense con numerosi taglie e riadattamenti rispetto all’originale inoltre i tre speciali televisivi sono tuttora inediti in Italia.

Infine ad aprile 2014 è iniziata la pubblicazione del seguito ufficiale del manga intitolato Shaman King Flowers, sempre a opera di Hiroyuki Takei e sempre pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, sulla rivista mensile Jump Kai, preceduto da una serie di capitoli autoconclusivi che raccontano delle storie inedite sui protagonisti del manga.