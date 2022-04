Sin dall’annuncio dell’ingresso nel cast di Misha Collins nei panni di Harvey Dent, sono in molti a chiedersi se in Gotham Knights, nuova serie TV in lavorazione presso la CW, vedremo anche Due Facce. A rispondere è stata proprio l’ex star di Supernatural nel corso di una recente convention.

In Gotham Knights vedremo anche Due Facce?

Mischa è rimasto un pò vago sull’argomento, spiegando però che se la serie dovesse diventare regolare, un’apparizione di Due Facce sarebbe imprescindibile:

“Posso solo dirvi che interpreterò Harvey Dent, personaggio dell’universo di Batman che poi si trasforma in Due Facce. La Warner sta lavorando duramente per realizzare il pilot della serie, c’è un grande team alle spalle. Abbiamo a bordo del progetto anche il costume designer di The Handmaid’s Tale. Se la serie avrà successo, penso ci siano buone possibilità che prima o poi il mio Harvey Dent si trasformi in Due Facce. Sarò la persona più anziana all’interno dello show”.

Pur essendo scritto dagli showrunner di Batwoman, Gotham Knights non avrà alcun legame con la serie in questione nè con l’omonimo videogame targato Warner Bros. Montreal. Il progetto seguirà le avventure di Turner Hayes, figlio adottivo ribelle di Bruce Wayne.

Sappiamo che sulla scia dell’omicidio del padre, il ragazzo stringerà un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman. Questo gruppo di giovani verrà presto incastrato per aver ucciso il Caped Crusader. In quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati dovrà lottare per riabilitare il proprio nome.

Ma in una Gotham senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla, la città diventerà più pericolosa di quanto non lo sia mai stata. La speranza, però, arriva dai luoghi più inaspettati: questa squadra di fuggitivi diventerà infatti la prossima generazione di salvatori, noti come Gotham Knights.

Il pilot dello show verrà girato a breve a Toronto. Se la CW decidesse di dare il via libera a una stagione completa, Gotham Knights farà con molta probabilità parte del calendario di programmazione 2022-2023.