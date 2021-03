Indiana Jones: in arrivo un cofanetto in 4K

Per celebrare i 40 anni dall’esordio de I predatori dell’arca perduta, Paramount ha svelato l’arrivo di un cofanetto contenente tutti e quattro i film di Indiana Jones per la prima volta rimasterizzati in 4K.

La raccolta si chiamerà Indiana Jones 4-Movie Collection e comprenderà, oltre alla rimasterizzazione in 4K fatta direttamente sui negativi originali della pellicola, l’audio in Dolby Atmos, realizzato grazie alla supervisione del sound designer Ben Burtt, conosciuto soprattutto per il suo contributo dato alla realizzazione di tutti gli iconici suoni dell’universo di Star Wars, che ha ricreato alla Skywalker Sound l’intera colonna sonora utilizzando elementi sonori originali per rimanere fedeli all’intento creativo di ogni film.

Inoltre, saranno presenti una serie di contenuti speciali, tra cui un libretto da collezione, gli originali trailer cinematografici, le copie digitali dei film e un blu-ray con oltre sette ore di filmati extra: tra questi, troviamo i vari speciali sulla realizzazione delle pellicole, i dietro le quinte, documentari interessanti sulla messa in scena degli effetti speciali, gli stunt e tanto altro ancora.

La data di rilascio, per ora prevista solo per il mercato statunitense, è prevista per l’8 Giugno 2021, proprio in occasione dell’anniversario dell’uscita de I predatori dell’arca perduta, ma vi terremo aggiornati su un’eventuale release nostrana.