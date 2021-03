Inferno Dante’s Guide to Hell: La Divina Commedia diventa Gioco di Ruolo

Dal 23 marzo il capolavoro della letteratura italiana diventa un gioco di ruolo “carta e penna” con Inferno Dante’s Guide to Hell. Questo connubio mai osato prima nasce grazie ad Acheron Games, la casa editrice milanese di narrativa weird e fantastica che nella primavera del 2020 ha battuto ogni record con Brancalonia – The Spaghetti Fantasy RPG, il GDR italiano che ancora oggi vanta il maggior numero di sostenitori su Kickstarter.

Per scoprire Inferno – Dante’s Guide to Hell basta un click alla campagna Kickstarter

Questo tributo ha appena preso forma in una campagna kickstarter dal successo già conclamato, che vi invitiamo subito a visitare per scoprire il suo apparato artistico mozzafiato, le regole uniche e originali e l’esperienza di gioco più “Infernale” che possiate immaginare, in una edizione da collezione che farà impallidire tutti i manuali della vostra libreria!

Una ambientazione per Dungeons & Dragons

Per celebrare il Settimo Centenario della morte del Sommo Vate e lanciare la prima ambientazione dantesca al mondo basata sulla 5a edizione di Dungeons & Dragons, Acheron ha infatti raccolto gli spunti e le idee del game studio Two Little Mice, arcinoto al pubblico del settore per titoli come Broken Compass e Household, insignito del titolo di Gioco di Ruolo dell’Anno nel 2019. A questa direzione creativa ha poi affiancato un team eccezionale di autori: Mauro Longo, firma eclettica e pluripremiata di racconti, romanzi, saggi, librogame e giochi di ogni genere, e la factory di designer e developer Epic Party Games. A dar loro manforte sul lato artistico troviamo artisti del calibro di Daniela Giubellini, Fabio Porfidia, Mauro Alocci e Vincenzo Pratticò, degni eredi del Doré, che con il loro talento hanno saputo dare una veste sontuosa all’opera.

Una immersione nell’opera dantesca

Dalla voce dei suoi stessi autori, la lavorazione del progetto ha richiesto un’immersione totale nell’opera dantesca per poter sviluppare un’esperienza unica e indimenticabile: “Abbiamo studiato il poema originale per anni e riportato nel gioco ogni mostro, fenomeno, effetto ambientale, situazione e pericolo del capolavoro di Dante per consentire ai giocatori di avere un’esperienza completa e filologicamente corretta di ogni Cantica.

”In Inferno, i giocatori sono tutti Smarriti, esseri viventi costretti a entrare nell’Inferno per qualche motivo e a completare il loro viaggio verso l’Ultima Porta, l’unica uscita, prima di perdere la loro Speranza. Potrebbero provenire da qualsiasi mondo o piano e, naturalmente, dalla nostra Terra, ma quando entrano nell’Inferno appariranno con una forma unica, forgiata principalmente dalle loro virtù e peccati in un aspetto ultraterreno.

Sono vivi e potrebbero rimanere vivi durante tutto il viaggio, come Dante fu nel suo, ma lo stesso Inferno, con i suoi demoni, anime dannate e pericoli, proverà a catturarli e ad asservirli per sempre. Quindi, la sfida principale degli Smarriti non è affrontare e sconfiggere i dannati e i mostri, ma mantenere il loro percorso e la loro Speranza durante il viaggio. Non possono morire lì. Non possono essere sconfitti. Non possono perdere la strada per l’Ultima Porta. Ma potrebbero disperarsi, fallire ed essere dannati per sempre.”

Inferno prevede 12 nuovissimi archetipi giocabili con una progressione di livello 1-20 (come prevede la tradizione del GDR più giocato al mondo); ognuno di loro è una combinazione filologica di tratti, poteri e suggestioni ispirati direttamente dalle parole del padre della letteratura italiana. Non ci sono razze regolari in Inferno, ma si può personalizzare l’origine di base (e suggerita) dello Smarrito, per ottenere tratti, caratteristiche e aspetti diversi. Altre regole di impostazione principali sono la Speranza, la risorsa più importante, e gli Emblemi Infernali, l’equipaggiamento di eredità degli Smarriti.

La campagna di crowdfunding

Quest’ambiziosissima opera si compone di 2 tomi principali:

Dante’s Guide to Hell , il “Manuale del Giocatore”, che comprende la creazione dei personaggi, il regolamento e una descrizione approfondita dell’Inferno stesso.

, il “Manuale del Giocatore”, che comprende la creazione dei personaggi, il regolamento e una descrizione approfondita dell’Inferno stesso. Virgilio’s Untold Tales, contemporaneamente la “Guida del Game Master” e il “Manuale dei mostri” del gioco, con avventure, pericoli, equipaggiamento speciale, una campagna introduttiva da affrontare e il bestiario, insieme a una descrizione più dettagliata dell’Inferno come sandbox, per poter rigiocare nei gironi danteschi all’infinito, proprio come un dannato che si rispetti.

La campagna di crowdfunding è iniziata il 23 marzo e come vi dicevamo è già un successo stratosferico! Dalla stessa pagina del finanziamento, è anche possibile scaricare anche il Quickstarter Set gratuito, che contiene una presentazione generale del gioco e dell’ambientazione, i personaggi pregenerati, la mappa dell’Inferno e un’avventura completa.

È possibile, infine, conoscere gli autori, partecipare a delle sessioni di gioco e conoscere altri appassionati di questo incredibile adattamento nella community ufficiale accessibile con un semplice click all’indirizzo: https://www.facebook.com/groups/inferno5e