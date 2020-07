Io Sono Eva – il Grande Diabolik speciale in attesa del film

In attesa dell’attesissimo Diabolik, nuova trasposizione cinematografica del personaggio creato dalle sorelle Giussani, Astorina dà alle stampe Io Sono Eva ovvero il nuovo Grande Diabolik già disponibili in tutte le edicole.

In Io Sono Eva scopriremo alcuni misteriosi dettagli del suo passato. Cosa le è accaduto dal momento in cui fuggì dall’orribile collegio di Morben in cui fu confinata ancora ragazzina, a quando riapparve sulla scena come una giovane donna in grado di affascinare un criminale geniale e spietato come Diabolik? Si tratta di un “buco temporale” che doveva essere colmato e che questo albo molto particolare ha fatto.

Eccovi la copertina dell’albo:

Queste invece sono due tavole e la sinossi:

Io sono Eva – Speciale Il grande Diabolik 2/2020 Fuggita rocambolescamente dal terribile collegio di Morben, Eva arrivò in Sudafrica senza documenti, senza soldi, senza un futuro. Un periodo indimenticabile segnato da un incontro che contribuirà a forgiare l’Eva Kant che conosciamo. Soggetto: M. Gomboli e T. Faraci da un progetto di A. Artusi e M. Zilio

Sceneggiatura: T. Faraci

Disegni: G. Palumbo

Disegni di prologo e epilogo di M. Buffagni

Copertina: G. Palumbo

Colori Copertina: L. Bulgheroni 196 pagine, formato 16,5 x 21 cm, € 5,40 – Dal 25 luglio in tutte le edicole

Diabolik, distribuito da 01 Distribution, uscirà nelle sale italiane il 31 dicembre 2020. A dare il volto al Re del Terrore è Luca Marinelli, l’affascinante Eva Kant è interpretata da Miriam Leone mentre Valerio Mastandrea veste i panni dell’ispettore Ginko. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini.

Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.

Il film, adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli.

Eccone la sinossi ufficiale: “Clerville, anni ’60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c’è grande attesa in città per l’arrivo di Lady Kant, un’affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l’incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo.”

Il film è liberamente ispirato al mitico terzo numero della serie a fumetti, uscito nelle edicole nel 1963: uno degli albi più memorabili della diabolika saga, nel quale fa la sua prima apparizione quella che diventerà l’inseparabile compagna e complice di Diabolik, Eva Kant.