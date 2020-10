J-POP e Edizioni BD a Lucca Changes

J-POP e Edizioni BD saranno presenti a Lucca Changes con un con contenuti ed eventi digitali, adeguandosi alla nuova veste della kermesse che ha visto potenziare l’offerta di contenuti fruibili a distanza nel pieno rispetto delle norme anti-contagio contro il Coronavirus, senza rinunciare ad albi dedicati in pre-ordine presso i Campfire, tantissime novità manga, fumetto e

variant esclusive.

J-POP Presenta a Lucca Changes

J-POP Manga ha realizzato una serie di approfondimenti video per raccontare e celebrare il Manga in tutte le sue forme.

Eccovi nel dettaglio:

Le fiabe in chiaroscuro con Nagabe

Nagabe, autore del successo Girl from The Other Side, si racconta ai fan italiani in un’intervista-showcase. Dal suo amore per gli animali antropomorfi al messaggio d’inclusione nelle sue opere, scopriamo il mondo interiore di questo autore dal tratto forte ma delicato, osservandolo mentre disegna delle illustrazioni esclusive!

Il leggendario autore di Jeeg Robot e Mazinga si racconta in una speciale intervista rilasciata per il pubblico italiano. In occasione del giubileo dantesco, Go Nagai racconta la sua Commedia in stile manga, un’opera di altissimo valore riconosciuta a pieno titolo come contributo fondamentale alla divulgazione di Dante nel mondo. Partendo dalle ispirazioni stilistiche su Gustave Doré, il grande Nagai racconta di come si è formato il suo immaginario creativo e di come l’importanza dei suoi titoli, da Goldrake a Devilman, sia ad oggi ancora determinante nella nostra cultura.

Migiwa Kamimura: le donne e le strade di Kazuo Kamimura

In occasione degli ottant’anni dalla nascita del maestro Kazuo Kamimura, abbiamo intervistato la figlia Migiwa che da anni si occupa dell’archivio artistico e delle attività di divulgazione del padre. Narratore di storie in bilico tra temi sociali e amori liquidi, incontrollabili. Kamimura ha saputo raccontare le donne regalando ai suoi lettori una galleria infinita di personaggi femminili che spesso si raccontano negli archetipi di Amore, Eros e Vendetta. Durante il suo breve viaggio in Italia scopre Bianca di Guido Crepax. Sono due autori che, sebbene nati e cresciuti in paesi diversi, hanno percorso strade molto simili, ricche di medesime suggestioni e interessi, legate a una concezione della tavola diversa dalle impostazioni tradizionali. Quentin Tarantino ha una grande devozione per Kamimura al punto che gli rende omaggio con il personaggio di O Ren Ishii nel suo Kill Bill.

Makoto Tezuka è il figlio del grande autore Osamu Tezuka, noto come “il dio dei manga” e ha da poco diretto un film dal vivo ispirato al titolo di suo padre: Barbara. Christopher Doyle, noto per il suo lavoro nei film di Wong Kar-Wai ad Hong Kong, ha partecipato in modo attivo nella realizzazione del progetto. La post produzione del film è stata gestita in Germania e il teaser trailer del film è stato progettato nel Regno Unito. In questa intervista speciale, il giovane Tezuka ci racconta della figura di Osamushi, paragonabile a Walt Disney per il Sol Levante, e l’importanza della sua opera e della sua eredità artistica ancora attuale.

Uno dei fumettisti horror più famosi al mondo si racconterà al grande pubblico in un’intervista a tema Halloween disponibile dal 29 ottobre su Rai Play, nella sezione dedicata a Lucca Comics & Games – edizione Changes. La sua carriera, le sue ispirazioni, e i suoi personaggi. Che spaventosa zucca creerà questo maestro dell’orrore?

J-POP – gli eventi a Lucca Changes

Eccovi invece gli eventi targati J-POP e Edizioni BD che si terranno Lucca Changes.

Sabato 31 Ottobre, Teatro del Giglio, 14:00 – J-POP Show CHANGES 2020!

Partecipano: Georgia Cocchi Pontalti, Jacopo Costa Buranelli,

Georgia e Jacopo presentano le novità J-POP Manga per il 2021 e come sempre non mancheranno ospiti e sorprese #WeAreManga

Special Guests: Gli Psicologi apriranno lo Show con una performance acustica live!

Dal fumetto a youtube, Barbascura, Don Alemanno, Stefano “Dentiblù” Bonfanti e Walter Leoni moderati da Rick DuFer: gli autori Edizioni BD e Poliniani si confrontano sul ruolo dell’umorismo e della satira ai tempi del COVID.

J-POP – gli eventi nei Campfire

Durante Lucca Changes, presso i Campfire Games Academy in varie location in tutta Italia, sarà possibile prenotare volumi firmati e con sketch degli autori Edizioni BD e BD Next! Tra gli autori

che parteciperanno all’iniziativa: Fran, Ettore Mazza, Maurizio Lacavalla, Giovanni “Jioke” Dell’Oro, Davide Minciaroni, Francesco Vicentini Orgnani e Fabiana Mascolo.

Tutte i firmacopie saranno in video sui canali Instagram di Edizioni BD e Games Academy.

Sabato 31 ottobre, ore 17:00 – 19:30

Forbidden Planet – Roma

Con Werther dell’Edera – Firmacopie “Something is killing the children – vol. 2” – variant cover esclusiva Forbidden Planet.

J-POP – la Bag of Lucca & Cosplay Projecy

Tre i contenuti esclusivi che si troveranno all’interno della Bag of Lucca disponibile nei Campfire: il primo albo di Critical Role di Matthew Mercer e una illustration card di Werther Dell’Edera raffigurante Erica Slaughter, eroina di Something is Killing the Children. Sempre nella bag of Lucca, il Cosplay Project booklet con alcuni dei più bei cosplay italiani dedicati ai manga J-POP. Un piccolo omaggio a uno degli ingredienti essenziali per vivere appieno l’immersione nei nostri mondi immaginari preferiti.

Creato durante i mesi estivi, il Cosplay Project trova nella settimana di Lucca Changes la sua cornice ideale. Sui social di J-POP Manga infatti per tutta la settimana verranno presentati i protagonisti del Cosplay Project con interviste e video.

J-POP & Edizioni BD novità e variant per Lucca Changes

Ecco una rapida carrellata delle novità previste per Lucca Changes. Iniziamo da Edizioni BD per cui arrivano gli attesissimi seguiti dei titoli BOOM! Studios Something is Killing the Children di James Tynion IV, Werther Dell’Edera e Once and Future di Kieron Gillen, Dan Mora e Tamra Bonvillain in uscita in anticipo rispetto all’edizione americana.

Per gli amanti dei comics e dei giochi di ruolo, finalmente in Italia la trasposizione a fumetti del celebre Critical Role di Matthew Mercer, disponibile anche in versione “classic gdr variant”.

In Critical Role, la banda di avventurieri nota come Vox Machina salverà il mondo. Prima o poi. Ma saranno pure dovuti partire da qualche parte, no? Le strade di sei aspiranti eroi impegnati in missioni apparentemente diverse finiranno per incrociarsi nella cittadina paludosa di Stilben, in cui qualcosa di losco sta accadendo. I sei dovranno unire le forze (più o meno) per capire cosa sta succedendo… ed evitare di uccidersi a vicenda mentre ci provano. Ma, anche se per qualche miracolo riuscissero a collaborare, non è detto che i veri responsabili delle disgrazie di Stilben siano nemici alla loro portata!

Arriva il libro vincitore del Lucca Project Contest ovvero Sangue nel Mare di Elisa Meneghel, mentre per il progetto BD Next, JiokE con il suo attesissimo Pazzia per il quale è prevista una variant esclusiva per le fumetterie.

Ricchissima anche la proposta J-POP.

Il maestro Gou Tanabe torna a rileggere l’opera lovecraftiana cimentandosi con uno dei racconti più celebri e iconici del maestro dell’orrore di Providence: Il richiamo di Cthulhu. Un trasposizione eccezionale già celebrata anche dalla critica e che J-POP Manga propone in versione deluxe, di grande formato e con copertina cartonata in finta pelle, che omaggia le edizioni dei romanzi di inizio secolo scorso.

Torna il Dio del manga, Osamu Tezuka, con un nuovo e visionario racconto, Unico che va ad arricchire la Osamushi Collection con la storia di un piccolo e innocente unicorno che possiede lo

straordinario potere di donare felicità a chiunque gli stia attorno. Il volume si presenta nella sua versione interamente a colori con lettura all’occidentale come voluta da Osamu Tezuka. Sempre per la Osamushi Collection arriva anche il primo volume del finora inedito Kaos.

In arrivo anche un nuovo shonen soprannaturale: Kemono Jihen!

Un remoto villaggio rurale è scosso da un’improvvisa e terrificante apparizione: una notte, una serie di cadaveri di animali in decomposizione è apparsa lungo le strade! Per risolvere il truce mistero arriva da Tokyo un detective, Inugami, specializzato nei temi dell’occulto. Ghoul, demoni delle nevi, spiriti-volpe e conflitti mai sopiti: inizia un nuovo shonen magicamente esplosivo! In esclusiva con la prima tiratura un gadget speciale: il Kemono Portrait!

Si continua con Golden Gai – Le notti di Tokyo un nuovo capolavoro inedito dall’autore di Lady Snowblood e L’età della Convivenza, Kazuo Kamimura! Questa volta la storia prende

spunto dall’opera del regista di culto Suzuki Norifumi (Sex and Fury).

Rintaro Hibiki, regista di pellicole pinku eiga (film erotici softcore), è sedotto dalle donne che incontra nel “golden district” di Tokyo. Un incontro dopo l’altro, a metà tra il mondo reale e la dimensione onirica, Rintaro troverà ispirazione dalle storie e dai personaggi del Golden Gai, il quartiere alle spalle di Shinjuku e che lo stesso Kamimura amava frequentare. Sarà disponibile anche un’esclusiva variant fumetteria per i Campfire di Lucca Changes.

La collezione di manga d’autore J-POP si arricchisce di un nuovo nome, inedito in Italia: Baron Yoshimoto, che ha ispirato maestri come Go Nagai e ha lavorato insieme a leggende come Monkey Punch, padre di Lupin III. Con la sua matita, Yoshimoto dà voce ai ragazzi, ai giovani teppisti, alle fanciulle ribelli. Il suo volume, Seventeen, ci trasporta nel 1975 quando in Giappone il fenomeno del gekiga è sulla cresta dell’onda. Il clima sociale è turbolento ed emozionante, ricco di risvolti anche politici significativi e i mangaka sono narratori di storie individuali, istantanee di vita che ritraggono una gioventù sognante e arrabbiata, destinata ad arrangiarsi dopo i duri anni della guerra.

Infine in uscita anche il nuovo Box di Pokémon La Grande Avventura, dove si concludono le avventure di Diamante e Perla e ritornano Oro e Argento!

E ancora Fatti Forza, Nakamura!, un volume unico che unisce i temi del Boy’s love alla commedia più irresistibile, il tutto unito a un segno grafico che ricorda deliziosamente manga di culto anni ’80 come Orange Road. Non poteva mancare una nuova novel del maestro Makoto Shinkai (già autore di your name. e weathering with you), I bambini che inseguono le stelle – Viaggio Verso Agartha.

Il nuovo alleato di Lucca Changes: 3Labs

3Labs sarà partner tecnico d’eccezione per affrontare l’offerta digitale di Lucca Changes! 3Labs è l’editore di Tom’s Hardware, MobileLabs, OfferteLabs, MotorLabs, GameDivision, Cultura Pop, B2BLabs, SpazioGames, TechRadar Italia, TrueMetal, e funge da network per influencer attivi su tutte le principali piattaforme come YouTube, Instagram, TikTok, Twitch e Facebook.

Andrea Ferrario, AD di 3Labs ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di collaborare a questa rivoluzionaria edizione di Lucca Comics & Games; metteremo a disposizione tutta l’esperienza come editori maturata in anni di gestione di molteplici siti di informazione e come agenzia di management di talenti con milioni di followers.

Roberto Buonanno, titolare di 3Labs ha aggiunto:

Da visitatore assiduo di Lucca Comics & Games per me è un sogno supportare, con la mia azienda, Lucca Changes e lavorare a una nuova frontiera degli eventi online, partecipata e universale.