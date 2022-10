Mancano sempre meno giorni all’avvio della nuova edizione di Lucca Comics and Games 2022 e gli annunci riguardo continuano ad arrivare come un fiume in piena. Scopriamo insieme tutte le novità che ci aspettano da Edizioni BD, TacoToon e J-Pop Manga!

Edizioni BD & J-POP Manga saranno a Lucca Comics and Games 2022 con tantissimi ospiti internazionali, anteprime esclusive, eventi e sorprese che i lettori scopriranno in fiera! Prima di entrare più nel dettaglio, vi ricordiamo che l’appuntamento è presso lo stand nel Padiglione Napoleone e nell’esclusivo spazio in Piazza San Martino.

Le novità Edizioni BD, TacoToon e J-Pop Manga a Lucca Comics and Games 2022

Le novità e la anteprime di J-Pop Manga

Tra le novità presentate da J-Pop Manga a Lucca Comics troveremo DanDaDan vol. 1 e 2 di Yukinobu Tatsu, Lady Snowblood – Edizione Box vol. 1-3 di Kazuo Koike e Kazuo Kamimura, Lore Olympus 2 – Conseguenze di Rachel Smythe e Lovesick e altre storie di Junji Ito. E poi ancora All about J Box vol.1-3 di Asumiko Nakamura, The Promised Neverland – Grace Field Collection Set 3 di Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Nanao, The Promised Neverland Novel 3 di K. Shirai, P. Demizu e Nanao, Kaiu Shirai X Posuka Demizu Short Stories di K. Shirai, P. Demizu, Girl from the other side – Dear di Nagabe e La donna dell’era Showa di Ikki Kajiwara e Kazuo Kamimura.

La lunga lista di nuove proposte si conclude con Tokyo Revengers Pack Vol. 20 & Character Book di Ken Wakui, Tokyo Revengers Character Book di Ken Wakui.

Le novità e la anteprime di Edizioni DB

Edizioni DB porterà a Lucca Comics and Games House of Slaughter 1 di James Tynion IV, Tate Brombal, Werther Dell‘Edera e Chris Shehan, Something is killing the children 5 di James Tynion IV e Werther Dell’’Edera, I cavalli del Tennessee di Giada Duino e Giulia Pex e Dada Adventure Box Vol. 1-6 di Alessandro Starace e Leonardo Berghella.

Sempre da Edizioni DB troveremo poi 20 nodi – Lucca Project Contest 2022 di Elena X, Sottopelle vol. 1 di Caterina Bonomelli, Fiaba di Cenere di Simone Pace e Salomè. Infine ci sarà anche Liberaci dal bene di Emanuele Caponera.

Le novità TacoToon

Tra le novità presenti a Lucca Comics and Games troveremo anche quelle proposte da TacoToon, l’app di webcomics nata per essere fruita dai device. Nello specifico, in vista di Lucca Comics and Games 2022, dal 25 ottobre verranno rese disponibili alcune antperime gratuite di serie in arrivo questo autunno.

La prima è Camelot di Michele Monteleone, Fiore Manni, Marco Del Forno e Claudia Giuliani, in anteprima dal 25 ottobre (primo capitolo disponibile dal 1 novembre). E poi abbiamo Of Men & Magic di Laura Romagnoli, in anteprima dal 25 ottobre e disponibile dal 29 novembre. Infine, tra le anteprime dal 25 ottobre, ci sarà Apocalisse Fredda di Mirko Sgarbossa e Gianluca Minciola.

Sempre dal 25 ottobre sarà poi disponibile The Frontier – Atto II di Jacopo Paliaga e Alessio Fioriniello, al quale seguiranno In fondo al drago di Francis Rota, Nicolò Santoro e Noemi Rusano (dall’11 ottobre), Dragonslayer di Viola Musaraj e Martina (18 ottobre), Il mistero di Dinozora di Marco Ferrari (8 novembre) e La distanza dei satelliti [titolo provvisorio] di Luigi Filippelli e Chiara Abastanotti (15 novembre). Infine, conclude la lunga lista di novità Keep the wolves away di Dario Custagliola e Valerio Nizi (6 dicembre).

Gli ospiti di Edizioni BD e J-POP Manga a Lucca Comics and Games 2022

Dopo aver visto tutte le novità che faranno compagnia nei prossimi mesi a tutti i lettori, scopriamo insieme anche tutti gli ospiti che ci attendono durante le giornate lucchesi.

Tra questi troviamo il sensei Nagabe, noto per la serie Girl from the other side, che presenterà in anteprima il volume Girl from the other Side – Dear.

E poi ancora ci sarà Tony Valente, il creatore di Radiant, protagonista di eventi e signing session al fianco di Radiant – La guida al mondo di Tony Valente. Il mangaka sarà inoltre protagonista dell’evento Euromanga, l’altra invasione.

James Tynion IV e Werther Dell’Edera presenteranno gli attesissimi volumi Something is killing the Children 5 e House of Slaughter, l’atteso spin-off sulla misteriosa storia di Casa Slaughter e dell’Ordine di San Giorgio. Infine, Simone Di Meo presenterà Power Rangers + Ninja Turtles scritto da Ryan Parrott. L’autore sarà inoltre protagonista dell’evento Illustrare la fantascienza!

Il calendario è ricco e le sorprese non sono ancora terminate. Infatti, tra gli ospiti ci saranno Giulia Pex e Giada Duino, Caterina Bonomelli, Alessandro Starace, Leonardo Berghella, Giovanni JiokE Dell’oro, Dario Sicchio, Francesco Catelani e molti altri ancora!

Tutti gli appuntamenti Edizioni BD, TacoToon e J-Pop Manga a Lucca Comics and Games 2022

VI ricordiamo che J-POP District sarà in piazza San Martino, dove troverete un padiglione monografico interamente dedicato all’esperienza Manga & Anime creata da J-POP, in collaborazione con i partner Crunchyroll e Manga-yo. Invece, Edizioni BD sarà poi assieme a Tacotoon con la proposta dei suoi autori occidentali, nel Padiglione Napoleone (NAP515) .