Lucca Comics and Games 2022 sta arrivando, siete pronti? Ecco le date ufficiali di Lucca Comics and Games 2022 ma soprattutto come e dove acquistare i biglietti per l’evento. Inoltre è stato svelato il poster ufficiale e il tema della manifestazione di quest’anno.

Lucca Comics and Games 2022: date, come e dove acquistare i biglietti

Lucca Comics and Games 2022 si terrà dal 28 ottobre al 1 novembre ovviamente nella splendida cornice di Lucca.

Lucca Comics and Games 2022: il poster e il tema ufficiale

Il tema ufficiale di Lucca Comics and Games 2022 è HOPE, speranza, che simboleggia l’energia: “per affrontare le sfide che ci attendono e ritrovare l’armonia perduta, guardando al futuro con la speranza che il nostro mondo sia pronto a trovare nuovo equilibrio. Quel sentimento che nasce spontaneo dentro di noi, quando leggendo i fumetti confidiamo e pensiamo a un mondo migliore, e mentre giochiamo lo plasmiamo e lo modifichiamo.”

A firmare il poster di Lucca Comics and Games 2022 è un maestro assoluto dell’illustrazione fantasy e non solo: Ted Nasmith.

Hope, Lady of the Dawn, la Signora dell’alba che il maestro canadese raffigura come una divinità nella splendida immagine realizzata per Lucca Comics & Games 2022. Hope è ispirata a Yavanna, divinità del pantheon tolkieniano e rappresenta la ‘guaritrice della natura’. L’albero su cui erge è un olivo antico e i colori della dama dell’alba richiamano la bandiera italiana; i nastri ondeggianti al vento simboleggiano la libertà, la creatività, le differenze. E non potevano mancare i riferimenti alla città di Lucca con le sue splendide mura e il Duomo: San Martino. È così che Lucca con il suo albero sacro, nelle mani di Nasmith, in un attimo diventa Valinor, un regno incantato, un paradiso terrestre… per ridefinire il presente.

Ted Nasmith è uno dei più abili illustratori contemporanei, non si può parlare di arte fantasy senza nominarlo. È lui, infatti, ad aver dato corpo alla fantasia di tutti i fan di Tolkien. Appassionato di storia e religioni antiche è dotato di un personalissimo stile eclettico che attinge sia dalle atmosfere dei pittori preraffaelliti sia dal luminismo americano di metà 800. Grazie alla sua passione per l’architettura neoclassica, nelle sue opere si fa portavoce di un certo realismo magico ricreando atmosfere e paesaggi che seppur densi di particolari estetici e geografici mantengono un’aura incantata dettata proprio da un uso sapiente della luce e della resa grafica dei quattro elementi naturali. L’edizione italiana del Silmarillion con le illustrazioni di Ted Nasmith è stata pubblicata nel 2004 da Bompiani. Considerato fra i più grandi esperti di Tolkien, Nasmith è inoltre membro di alcune società tolkieniane come The Tolkien Society e la Mythopoeic Society. Non tutti sanno che Nasmith è anche un musicista, tenore e chitarrista: The Hidden Door: Songs in the Key of Enchantment è il suo primo album ispirato alle atmosfere de Il Signore degli Anelli.

Lucca Comics and Games 2022: come e dove acquistare i biglietti

Come e dove acquistare i biglietti di Lucca Comics and Games 2022? Da giovedì 21 luglio a giovedì 4 agosto saranno in vendita i primi biglietti early birds: sarà possibile acquistare – ai medesimi prezzi 2021, con un piccolo sconto per il venerdì e il sabato – sia i giornalieri sia tutte le tipologie di abbonamento da due, tre, quattro e cinque giorni. La biglietteria con il listino 2022, invece, aprirà dal 1° settembre e da quel momento in poi sarà possibile acquistare tutte le tipologie di biglietto, compresi quelli per i Level Up Fan e i biglietti in prelazione per chi nel 2021 ha acquistato le Bag of Lucca.

Con prudenza e attenzione per la sicurezza dei visitatori verranno adottate misure di auto-contenimento nell’emissione dei biglietti, pertanto il tetto massimo di biglietti vendibili è stato fissato a 55.000 per la singola giornata, rispetto a una superficie espositiva della manifestazione 2022 superiore a quella del 2019, in cui il ticketing cap era settato sugli ormai consueti 90.000 per giorno. Qualora le condizioni generali e le normative vigenti lo permettessero, nel mese di settembre si valuterà un eventuale ampliamento di questo limite.