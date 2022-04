Si è appena conclusa l’edizione di Napoli Comicon 2022 e la casa editrice milanese J-POP Manga ha sorpreso tutti i partecipanti e gli appassionati del manga con un annuncio molto atteso. Dopo il countdown, apparso nei giorni scorsi nella homepage del sito e la consegna dei misteriosi pacchetti del J-POP Manga Occult Club, che i lettori hanno potuto seguire sui social, alle 20:30 di oggi è stato rivelato il nuovo titolo previsto per l’autunno 2022: DanDaDan di Yukinobu Tatsu!

Un enorme successo in poche ore

L’opera che ha visto la sua prima pubblicazione sull’applicazione Shonen Jump+ di Shueisha, ha raggiunto, con i soli primi due capitoli, più di 2 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. Inoltre la serie, che ha all’attivo 5 volumi pubblicati, ha già raccolte numerose nomination: Next Manga Award, Kono Manga ga Sugoi! e Manga Taisho. La serie ha inoltre superato le 22 milioni di visualizzazioni sull’applicazione Shonen Jump+ diventando una delle serie di punta di Shueisha. Yukinobu Tatsu, giovane e promettente autore, è stato assistente di alcuni tra gli autori più di successo degli ultimi anni come Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man, e Yuji Kaku, autore di Hell’s Paradise.

La trama

Momo Ayase è una liceale un po’ particolare, vive con la sua “nonnina” che di mestiere fa la medium e l’ha cresciuta con la convinzione che gli spiriti e i demoni non siano solo frutto dell’immaginazione. Un giorno incontra e aiuta Ken, un suo compagno di scuola, emarginato e bullizzato dai compagni perché convinto dell’esistenza degli alieni. I due, che all’inizio non credono di avere molto in comune, si sfidano l’un l’altro a dimostrare l’esistenza delle loro ossessioni sovrannaturali, ritrovandosi improvvisamente invischiati in una guerra tra fazioni di creature dell’occulto di proporzioni planetarie! Riusciranno a sopravvivere tra demoni, alieni e compagni di scuola decisamente singolari?! Azione a rotta di collo, situazioni assurde, un comparto artistico fuori scala… Questo e molto altro vi aspetta nel mondo di DanDaDan!