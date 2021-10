Jake Gyllenhaal interpreterà John Prophet

Jake Gyllenhaal è stato scelto da Studio8 per interpretare John Prophet nel film di prossima uscita Prophet ispirato dall’omonimo fumetto di Rob Liefeld.

Quella tra Hargrave e Gyllenhaal è una collaborazione attesa da molto

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter il regista, Sam Hargrave, si starebbe occupando dello sviluppo e della realizzazione del progetto mentre Marc Guggenheim, sceneggiatore dell’Arrowverse, si occuperà dello script del film.

Nel fumetto John Prophet è un uomo vittima di alcuni esperimenti del regime nazista durante la seconda Guerra Mondiale, questi studi erano volti al fine di donargli poteri e forza fuori dall’ordinario, i nazisti volevano creare super-soldati che avrebbero permesso alla Germania di vincere la guerra in corso.

Il CEO di Studio8 Jeff Robinov ha espresso entusiasmo sullo sviluppo della pellicola e per la collaborazione tra Gyllenhaal e Hargrave

È stato un nostro obiettivo lavorare con Jake e Sam per un po’ di tempo, quindi siamo davvero entusiasti di poter finalmente collaborare con loro in questo film di genere unico e ricco di azione. Non vedo l’ora di vedere cosa immaginano per dare vita a questa storia: una storia che siamo sicuri si distinguerà nel mondo dei fumetti come un film potente, carico di emozioni e visivamente distintivo.

Studio8 ha ottenuto i diritti di Prophet nel 2018 ma dopo un lungo periodo di silenzio stanno finalmente venendo alla luce nuovi dettagli sulla tanto attesa pellicola.

Il film seguirà le vicende di John Prophet che dopo essersi sottoposto agli esperimenti nazisti per garantire dei guadagni alla sua famiglia resta intrappolato per 20 anni sottoterra a causa dell’esplosione di una bomba. Risvegliatosi nel 1965 si ritroverà braccato dal KGB che vuole ottenere il suo sangue per creare altri super-soldati come lui.

In un’intervista precedente Guggenheim aveva dichiarato riguardo all’adattare il fumetto di Rob Liefeld: