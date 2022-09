Fan del fantasy e della sci-fi, a rapporto. L’acclamato autore australiano Jay Kristoff sarà infatti presente in Italia in due date che lo vedranno protagonista, volte alla presentazione della nuova trilogia LifeL1k3 Series e all’incontro con i fan. Ecco in quali date sarà presente l’autore.

Le date

Jay Kristoff sta per tornare con una nuova trilogia fantascientifica intitolata LifeL1k3 Series, che verrà presentata in Italia in due tappe. Il primo appuntamento con i fan è fissato per venerdì 16 settembre alle 18, presso la libreria Rizzoli Galleria, a Milano, sita in Galleria Vittorio Emanuele. Durante l’incontro, Jay Kristoff parlerà con i lettori dei suoi romanzi e della serie letteraria sci-fi che vedrà l’uscita in Italia il 18 ottobre. A presentare l’autore australiano vi saranno per l’occasione Megi Bulla di La Biblioteca di Daphne e Valentina Ghetti.

L’annuncio ufficiale inerente a LifeL1k3 Series è previsto tuttavia per la seconda tappa, che vedrà Jay Kristoff come ospite presso Lucca Comics and Games, dove si terrà anche una sessione di firma copie. L’autore parteciperà infatti alla kermesse nelle date del 29 e 30 ottobre e, per gli appassionati che avranno assistito alla presentazione del 16 settembre presso libreria Rizzoli Galleria, sembra sia stato preparato una gradita sorpresa.

Quanti saranno presenti all’appuntamento di Milano, riceveranno una card che consentirà loro di tornare alla libreria Rizzoli Galleria il 18 ottobre per acquistare la trilogia completa LifeL1k3 Series e ottenere una borsa in edizione limitata: solo 10 tra queste, conterranno un pass per incontrare Jay Kristoff a Lucca Comics and Games. Per partecipare all’evento del 16 settembre sarà necessario accreditarsi su Eventbrite.

Chi è Jay Kristoff

Autore pluripremiato, Kristoff è co-autore insieme a Amie Kaufman delle serie fantascientifiche Aurora Cycle e Illuminae Files, ma si è distinto negli anni anche per aver firmato romanzi fantasy come le serie Nevernight e L’Impero del Vampiro, tutte pubblicate da Mondadori. Con LifeL1k3 Series, Kristoff torna sul sentiero del genere sci-fi, attraverso un’opera ambientata in un futuro post-apocalittico, in cui androidi dalle sembianze umane (“lifelike“, appunto) vivono tra gli umani.