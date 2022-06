Dopo la conferma ufficiale dell’avvio dei lavori su Joker 2 o Joker: Folie à Deux, con tanto di Joaquin Phoenix ritratto sui social del regista Todd Phillips intento a sfogliare il copione della pellicola, nella nottata italiana THR ha riportato alcuni interessanti dettagli sul film compreso il coinvolgimento di Lady Gaga come nuova Harley Quinn e il genere della pellicola che stando a quanto scritto dall’autorevole sito americano sarà un musical.

Joker 2: sarà un musical, Lady Gaga nuova Harley Quinn?

Una scelta coraggiosa quella di Todd Phillips che, abbandonando le influenze alla Martin Scorsese del primo capitolo, abbraccerebbe invece quelle di Broadway già emerse a dirla tutta nel primo film con la famosa scena della scalinata ma non solo. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata sarà interessante sapere se il compositore Hildur Guonadottir (che ha incassato una nomination all’Oscar proprio per la colonna sonora del primo film) si cimenterà con la composizione di una colonna sonora sicuramente più articolata per accompagnare la scelta stilistica del regista.

Ritornando al sottotitolo di questo secondo capitolo invece, Joker: Folie à Deux, che fa riferimento a un fenomeno psicologico in cui due o più figure, solitamente membri della stessa famiglia, sono afflitti dal medesimo disturbo mentale e in molti casi, all’interno di questa patologia, è presente anche una figura dominante, che tende a proiettare la propria patologia, al netto delle voci e delle teorie dei fan sembra proprio che anche il regista voglia esplorare la relazione tossica fra Joker e Harley Quinn scegliendo l’ottima Lady Gaga come nuova Arlecchina del Crimine nel suo personale universo narrativo. Attualmente si parla di primissimi colloqui fra Lady Gaga e gli studios per firmare un accordo.

Joker, uscito nel 2019, ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia ed è attualmente il film DC con i più alti incassi di sempre. Costato appena 60 milioni di dollari ne ha incassati globalmente circa 1 miliardo. Il film è la origin story del famoso villain batmaniano ma è ambientato in un universo narrativo auto-contenuto separato sia dall’allora DCEU e dal Batman di Zack Snyder che dal più recente The Batman di Matt Reeves.