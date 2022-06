Se eravate convinti che il Joker di Todd Phillips sarebbe rimasto un unicum, preparatevi a cambiare idea. Il successo della pellicola dedicata al Clown del Crimine interpretato da Joaquin Phoenix, infatti, aveva subito spinto a speculare su un possibile seguito del film, confrontandosi anche con la possibilità di ricollegarsi al nuovo Cavaliere Oscuro conosciuto in The Batman. Una congettura da fandom, che nelle ultime ore ha lasciato però spazio alla sorpresa quanto dal proprio profilo Twitter Todd Phillips ha annunciato Joker: Folie à deux, il seguito di Joker.

Todd Phillips annuncia Joker: Folie à deux, seguito del suo film dedicato al Clown del Crimine

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Todd Phillips (@toddphillips)

L’annuncio non poteva che venire accolto benevolmente da parte dei fan DC Comics. Nell’immagine mostrata dal regista, infatti, si vede la copertina di quella che sembra la sceneggiatura del seguito di Joker, scritta dallo stesso Todd Phillips e da Scott Silver. Tuttavia, è interessante soffermarsi sul titolo, Joker: Folie à deux.

Il termine utilizzato fa parte del glossario medico, e si riferisce a un fenomeno psicologico in cui due o più figure, solitamente membri della stessa famiglia, siano afflitti dal medesimo disturbo mentale. In alcuni casi, all’interno di questa patologia è presente anche una figura dominante, che tende a proiettare la propria patologia. Ripensando alla vita editoriale di Joker, questo dettaglio porta subito a pensare alla sua complessa relazione di amore malsano con Harley Quinn, che potrebbe essere una dei due componenti di questa diade psicotica. Sin dalla sua prima apparizione in Amore Folle, premiata storia in cui Harleen Quinzel, giovane e ambiziosa psicologa di Arkham, instaura una progressiva e malsana relazione con Joker, divenendo in breve tempo sua succube e trasformandosi nella celebra Harley Quinn.

Al momento, non ci sono ulteriori notizie su Joker: Folie à deux. Il precedente capitolo dedicato al Clown del Crimine era stato concepito come un universo autonomo rispetto al recente film The Batman, il che potrebbe portare Phillips a sviluppare un proprio universo narrativo focalizzato proprio su Joker.