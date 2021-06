Jujutsu Kaisen 0: il character design di Yuta Okkotsu

L’account Twitter ufficiale di Jujutsu Kaisen 0, adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte (Tōkyō Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō) di Gege Akutami, pubblicato in Italia dalla Planet Manga insieme alla serie principale di Jujutsu Kaisen, ha svelato il character design del protagonista principale Yuta Okkotsu.

Yuta Okkotsu è il protagonista principale della serie prequel di Jujutsu Kaisen. All’inizio della storia è un umano maledetto di grado speciale perseguitato dalla sua defunta amica d’infanzia, Rika Orimoto. Yuta non è capace di controllare Rika e per questo viene arrestato dagli stregoni ma Satoru Gojo decide di fargli da mentore e lo iscrive all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo. Yuta è attualmente uno studente del secondo anno alla Jujutsu High. Si stava allenando oltreoceano in Africa con Miguel fino a dopo l’incidente di Shibuya, quando è tornato a Tokyo.

Jujutsu Kaisen 0: il manga

Prima della creazione di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight, Akutami aveva creato una mini serie composta solamente da quattro capitoli, intitolata appunto L’istituto di arti occulte di Tokyo e pubblicata mensilmente sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017. Questi capitoli, visto il successo della serie principale, sono stati poi raccolti nel manga prequel.

In Italia il manga è edito dalla Planet Manga:

In un volume ricco di colpi di scena, il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha!. Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

Il film di Jujutsu Kaisen 0 sarà presentato in anteprima in Giappone il 24 dicembre 2021.

Lo Studio MAPPA torna per la produzione dell’animazione e il resto dello staff e il cast della serie anime riprenderanno i loro ruoli per il nuovo progetto. Seong-Hu Park (The God of High School) è accreditato come regista del film mentre e Hiroshi Seko (Dorohedoro) si occuperà delle sceneggiature. Il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu).

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight è scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli sono stati poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. In Italia il manga è edito da Planet Manga che ne ha iniziato la pubblicazione nell’ottobre 2019.

Per quanto riguarda l’adattamento anime è stato prodotto da MAPPA, per un totale di 24 episodi, ed è stato presentato in anteprima su MBS nell’ottobre 2020. In Italia è possibile guardare la serie completa in streaming e in maniera legale su Crunchyroll.

