Jujutsu Kaisen 0: la data d’uscita e la nuova key visual del film

Finalmente abbiamo una data d’uscita per il film Jujutsu Kaisen 0, adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte di Gege Akutami, pubblicato in Italia dalla Planet Manga insieme alla serie principale. A dare la notizia è l’account Twitter ufficiale dell’anime che ha anche rivelato una nuova e significativa key visual.

Jujutsu Kaisen 0 debutterà il 24 dicembre 2021 in Giappone.

Questa la nuova key visual:

Vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen 0 è realizzato dallo Studio MAPPA, che si era anche occupato dell’adattamento anime della prima parte del manga di Jujutsu Kaisen mentre della distribuzione ne occuperà Toho. Seong-Hu Park (The God of High School) è accreditato come regista del film mentre e Hiroshi Seko (Dorohedoro) si occuperà delle sceneggiature.

Jujutsu Kaisen: il manga e l’anime

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight è un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli sono stati poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. In Italia il manga è edito da Planet Manga che ne ha iniziato la pubblicazione nell’ottobre 2019. La casa editrice ha anche pubblicato il manga prequel Jujutsu kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte.

In un volume ricco di colpi di scena, il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha!. Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

Attualmente il manga di Jujutsu Kainsen è in pausa a tempo indeterminato a causa delle condizioni di salute dell’autore e al momento non si sa quando ricomincerà. La pausa avrà inizio dal 21 giugno 2021 e questo significa che l’ultimo capitolo del manga a venire pubblicato sarà il capitolo 151.

Per quanto riguarda l’adattamento anime è stato prodotto da MAPPA, per un totale di 24 episodi, ed è stato presentato in anteprima su MBS nell’ottobre 2020. In Italia è possibile guardare la serie completa in streaming e in maniera legale su Crunchyroll che presenta così la serie:

Yuji Itadori è un ragazzo con un’enorme forza fisica, anche se vive una vita liceale del tutto ordinaria. Un giorno, per salvare un compagno di classe che è stato attaccato da una maledizione, mangia il dito di Ryomen Sukuna, portando la maledizione nella propria anima. Da quel momento in poi, condivide un solo corpo con Ryomen Sukuna. Guidato dal più potente degli stregoni, Satoru Gojo, Itadori viene ammesso alla Tokyo Jujutsu High School, un’organizzazione che combatte le maledizioni… e così inizia l’eroica storia di un ragazzo che è diventato una maledizione per esorcizzare una maledizione, una vita dalla quale non potrà più tornare indietro.

