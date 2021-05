Jujutsu Kaisen x UNIQLO: la nuova collezione moda

Il franchise di Jujutsu Kaisen, composto dalla serie manga scritta da Gege Akutami, pubblicata in Italia dalla casa editrice Planet Manga, una stagione anime e una prossima in arrivo, insieme al film Jujutsu Kaisen 0 – Il Film, è ormai diventato un fenomeno globale assoluto. Ora, il franchise ha attirato l’attenzione di UNIQLO, che ha annunciato una nuova linea di abbigliamento, chiamata Jujutsu Kaisen x UNIQLO.

Jujutsu Kaisen x UNIQLO: la nuova linea di abbigliamento

Il marchio UNIQLO è ben noto per diffondere in tutto il mondo la moda giapponese di alta qualità (pensiamo alla linea dedicata al famoso scrittore Haruki Murakami) e per le sue linee di abbigliamento ispirate alla cultura otaku e agli anime/maga più popolari in Giappone (Demon Slayer, Doraemon, Pokémon) quindi era solo questione di tempo prima che si dedicasse anche a Jujutsu Kaisen.

La nuova collezione offre una vasta gamma di magliette sia per bambini che per adulti, con disegni diversi per entrambe le fasce d’età. Ogni maglietta presenta una scena differente, un personaggio o una citazione dal franchise o un misto dei tre.

In totale, la collezione arriva a undici camicie (sette adulti, quattro bambini), ognuna in un colore diverso, lasciando i fan della serie con quasi troppe opzioni tra cui scegliere.

Le magliette non sono ancora disponibili per l’acquisto, ma dobbiamo aspettare fino al 3 giugno. Si potrà acquistare i capi di abbagliamento di Jujutsu Kaisen x UNIQLO sia sul sito di UNIQLO che nei punti vendita.

Jujutsu Kaisen: il franchise

Il manga di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight di Gege Akutami, è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankōbon.

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga, che ha pubblicato anche il prequel della serie principale intitolato Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte che racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Il sentimento più nobile può diventare la maledizione più crudele. In un volume ricco di colpi di scena, il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha! Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…

Jujutsu Kaisen 0 – Il Film adatterà, come lascia intendere il titolo, proprio il prequel.

La prima stagione è stata realizzata dallo Studio Mappa (Terror in Resonance) e dallo staff composto da: Sunghoo Park (The God of High School) alla regia, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) alle sceneggiature, Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) al character design e il trio formato da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama alla colonna sonora.

La seconda stagione è stata annunciata ma non sappiamo ancora nulla in proposito.

