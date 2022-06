In questa nuova recensione vi parleremo di Yuji Itadori (Black Flash), la primissima figure di Tamashii Nations legata all’anime di Jujutsu Kaisen. La statua rappresenta, il protagonista della serie Yuji Itadori, intento a sferrare uno dei suoi attacchi, ovvero il Black Flash (Lampo Nero).

La tecnica del personaggio

Scatenare questo colpo richiede un’incredibile concentrazione e nessuno stregone è in grado di usarlo a piacimento, nemmeno il potente stregone Satoru Gojo. Il Black Flash è una distorsione nello spazio che si verifica quando l’energia maledetta viene applicata entro 0,000001 secondi da un colpo fisico. Aoi Todo (studente del terzo anno), è stato in grado di insegnare a Yuji come sfruttare la sua energia maledetta sincronizzandola correttamente con la sua velocità e la forza sovrumana. Quando uno Stregone è in grado di manifestare un lampo nero perfetto, la sua energia maledetta lampeggia di colore nero. Da qui arriva il nome Black Flash (Lampo Nero).

Confezione

Il prodotto nella scatola si presenta veramente imponente, a causa della posa adottata dalla figure e Tamashii Nations (che tiene particolarmente all’integrità dei suoi prodotti) ha ben pensato di rivestirla con il classico doppio blister in plastica trasparente. Nella parte frontale e solamente in una parte laterale, possiamo intravedere il contenuto, su tutti gli altri lati abbiamo grafiche e rappresentazioni della figuarts ritratta in varie prospettive. Infine nella parte posteriore, sono raccolte le immagini ufficiali rilasciate dall’azienda. Estratta la statua dei due blister, il prodotto è avvolto da un foglio di plastica trasparente e una volta rimosso pure questo possiamo vedere finalmente Itadori in tutto la sua grandiosità.

Yuji Itadori

Passando ad analizzare questa stupenda statua, possiamo dire già da subito che si tratta di una figure dalle linee molto accattivanti e dinamiche. L’azienda anche la linea di Jujutsu Kaisen, ha scelto di eliminare le classiche basette di supporto per sostenere il personaggio in una posa action, passando a quella dove l’effetto del colpo funge anche da supporto. Yuji ha un’altezza di 19 cm circa, realizzato interamente in plastica con l’ausilio di alcuni parti semi-trasparenti per simulare gli effetti del colpo Black Flash. I lampi neri circondano l’intera figure lasciando scoperta solamente la parte posteriore, infatti, la posa dinamica è raffigurata mentre scaglia un pugno in avanti, smuovendo le rocce e la sabbia ai suoi piedi. In generale lo sculpt è realizzato con grande attenzione in particolare negli abiti e nei capelli ma anche per gli effetti traslucidi a forma di lampo. Tra l’altro bisogna stare molto attenti a maneggiare con cura la statua proprio perché è molto appuntita in queste estremità.

Conclusioni

Da grandi fan del manga e dell’anime, siamo stati davvero molto felici di recensire questo primo prodotto legato ad un marchio di successo come Jujutsu Kaisen. Le piccole imprecisioni sulla colorazione, non necessariamente determinano la riuscita o meno di un buon prodotto perché in ogni caso l’azienda Giapponese ha proposto una Figuarts Zero davvero ben realizzata, dalle linee fortemente dinamiche, dalle dimensioni non esagerate e che qualunque fan di Jujutsu Kaisen non si dovrebbe lasciar scappare. Prima di concludere, se ve le siete perse, sono state annunciate delle nuove statue tratte da quest’anime per la linea Figuarts Zero e le potete vedere attraverso questo link.