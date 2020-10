Jumpstart: alla scoperta del nuovo set di Magic The Gathering

Jumpstart è il nuovo set di Magic The Gathering arrivato da qualche settimana sia su Magic Arena, la versione digitale del gioco di carte collezionabili, sia nei negozi specializzati. In occasione della sua uscita, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Mark Heggen, Principal Product Designer di Wizards Of The Coast per quanto riguarda Magic The Gathering, che ci ha spiegato, nel complesso, in cosa consiste Jumpstart.

Partiamo dalle basi: che cos’è Jumpstart?

Jumpstart è un nuovo modo di giocare a Magic The Gathering, che combina i temi di tutta la storia del gioco e ti consente di saltare la parte di costruzione del mazzo. Se non vedi l’ora che i pirati si scontrino con gli unicorni, apri due buste insieme e cavalca! Puoi letteralmente creare le combinazioni che preferisci!

Quante diverse combinazioni ci sono in Jumpstart?

In breve: molte! Jumpstart contiene 46 temi diversi in 121 pacchetti diversi, quindi, sebbene le combinazioni non siano infinite, è molto probabile che potrete continuare a giocarci per molto tempo e continuare a scoprire nuove strategie, nuove combinazioni e nuovi divertenti modi per giocare insieme ai vostri amici.

Quante carte differenti si possono trovare in Jumpstart?

Jumpstart introduce 37 nuove carte nel gioco, ma il set ha anche oltre 500 ristampe. È strettamente legato al Set Base 2021, pubblicato all’inizio di quest’anno. Anche se i due condividono molti contenuti, Jumpstart è un prodotto a sé stante e può essere anche apprezzato da solo.

Dopo una partita a Jumpstart, si possono riutilizzare le carte in un mazzo normale?

Potete utilizzare qualsiasi carta di Jumpstart nei formati in cui sono già legali. Quindi, le 37 nuove carte sono legali in Legacy, Vintage e Commander. Le altre ristampe possono essere utilizzate in qualsiasi formato siano già legali, ma solo per le partite ufficiali di Magic. Se state giocando con i vostri amici per divertimento, sentitevi liberi di usare queste carte come preferite.

Ogni box di Jumpstart contiene le stesse carte di un altro?

No, non necessariamente. Tutti i pacchetti di Jumpstart in una scatola dovrebbero essere casuali, ma ci sono solo alcune carte che si possono ottenere con ogni tema. Abbiamo già pubblicato le liste complete dei mazzi per ogni tema da 20 carte se volete davvero sapere cosa contengono.

Potete consultare la lista intera delle carte di Jumpstart semplicemente cliccando su questo link.

Jumpstart utilizza le stesse regole di una partita di Magic tradizionale?

Jumpstart utilizza le stesse regole di gioco di una normale partita di Magic. L’unica differenza è come costruire i mazzi che usate. Con Jumpstart, i giocatori prendono due pacchetti diversi, li mescolano insieme e sono subito pronti per giocare! È davvero semplice e facile cominciare una partita di Magic con Jumpstart!

Se non si ha mai giocato a Magic, è possibile iniziare con Jumpstart?

Assolutamente si, ma consigliamo di farvi guidare da un amico che sa già come giocare e applicare le regole di Magic the Gathering. Se Jumpstart fosse troppo complicato, esistono sicuramente altri prodotti là fuori (come l’Arena Starter Kit) che possono aiutare i nuovi giocatori attraverso le regole di base, prima di addentrarsi in qualcosa come Jumpstart.