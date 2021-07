Ken Il Guerriero diventa un musical

Ken il guerriero (Fist of the North Star) di Buronson e Tetsuo Hara sarà adattato in un musical! L’adattamento teatrale, chiamato Musical Fist of the North Star, verrà presentato a Tokyo a dicembre. Il ballerino e attore Yūsuke Ōnuki (The Millionaire Detective – Balance: UNLIMITED’s Daisuke Kanbe) interpreta Kenshirō.

Ken il guerriero: il cast e lo staff del musical

Il musical di Ken il Guerriero è prodotto da HoriPro, Hakuhodo DY Media Partners e dalla compagnia teatrale di Shanghai Ranspace, in collaborazione con la casa editrice Coamix.

Questa la key visual:

Frank Wildhorn (Jekyll & Hyde, Where Do Broken Hearts Go di Whitney Houston, Death Note: The Musical) ha realizzato la musica mentre Sachiko Ishimaru è alla regia. Ako Takahashi ha scritto il libro e i testi, mentre Jasmine Chiu ha curato la coreografia.

Queste le prime immagini di Yūsuke Ōnuki nei panni di Kenshirō:

Gli altri membri del cast sono Kazuki Katō e Ryūnosuke Ono che ricoprono il ruolo del fratello maggiore di Kenshirō, Toki, Tatsuya Kawaguchi come il mentore dei fratelli Ryūken, Takuya Uehara e Kantai Ueda interpretano la nemesi di Kenshirō, Shin, e Kanata Irei e Rio Uehara che si alternano come Rei e Juuza. Lo staff annuncerà più tardi i membri del cast per Raoh, Julia, Lin e Bat.

Il musical verrà presentato in anteprima mondiale al Teatro Nissay di Tokyo a dicembre, prima di andare in scena in altre regioni del Giappone il prossimo gennaio e in tournée in Cina l’anno prossimo. I biglietti saranno in vendita questo autunno.

Ken il guerriero: manga e anime

Buronson (testi) e Tetsuo Hara (disegni) hanno serializzato Ken il guerriero dal 13 settembre 1983 al 26 luglio 1988 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha per un totale di 245 capitoli raccolti in 27 volumetti.

La storia del manga è ambientata in un mondo post-apocalittico. Vede protagonista un uomo di nome Kenshiro, un maestro e successore di un’arte marziale mortale, che vaga nella terra desolata nucleare proteggendo i deboli e gli innocenti dai teppisti violenti. Nei suoi viaggi, deve confrontarsi con altri maestri di arti marziali e figure del suo passato, tra cui suo “fratello” Raoh, che si è incoronato re del nuovo mondo.

In Italia il manga debutta in edicola nel novembre del 1990 sulle pagine del numero 1 della storica rivista Zero di Granata Press e dal sedicesimo volume la pubblicazione è passata ad albi monografici nella testata Z Compact. Nel gennaio del 1997 i diritti di Ken il guerriero sono passati alla Star Comics, che fino al 1999 ne ha pubblicato la prima edizione fedele all’originale giapponese, in 27 volumi, con senso di lettura da destra verso sinistra e lievi modifiche alla traduzione.

Nel gennaio del 1997 la casa editrice ha lanciato una nuova edizione del manga, questa volta con il senso di lettura originale e in 27 volumi simili ai tankobon giapponesi. Tra il 2005 e il 2011, d/visual ha riedito la serie in una nuova raccolta, contraddistinta da un formato più grande, diverse tavole a colori con una nuova traduzione e, infine, la serie è passata alla Planet Manga la cui ultima pubblicazione è Ken il Guerriero Le Origini del Mito – Souten no Ken.

Ken il guerriero è stato adattato in due serie televisive anime composte da un totale di 152 episodi, prodotte da Toei Animation e trasmesse su Fuji Television dal 1984 al 1988. Il manga ha inoltre ispirato diversi film e spin-off.

Acquistate il DVD di Ken Il Guerriero- Le Origini del Mito su Amazon!