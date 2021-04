Ken il guerriero: arriva Jagger da Medicos

L’azienda Medicos prosegue gli annunci con le action figure tratte dalla serie Hokuto no Ken (in Italia meglio conosciuta come Ken il Guerriero), il terzo personaggio dopo Kenshiro e Raul appartiene anche lui alla Divina Scuola di Hokuto. Proprio in questo periodo è stato ufficializzato il secondo più giovane dei quattro fratelli Hokuto e come ormai avrete capito guardando le foto pubblicate stiamo parlando di Jagi meglio conosciuto come Jagger.

Dentro al proprio box troveremo diversi extra e parti intercambiabili tra cui: visi e mani intercambiabili, una pistola e una basetta che permettere di esporre Jagger in pose estreme. Come le precedenti due figure di Ken e Raul, anche questa sarà realizzata unicamente in plastica con tantissime articolazioni nel corpo che la renderanno completamente snodabile, in modo da permettere un’elevatissima posabilità per poter ricreare gli scontri iconici che abbiamo sempre ammirato nel cartone animato.

Jagger (o Jagi nella versione originale) è uno dei tre fratellastri maggiori di Kenshiro, anch’egli tra gli allievi per la successione della Divina Scuola di Hokuto. La vera rivalità tra i due fratellastri (Jagger ha sempre vissuto nell’ombra del fratello più piccolo verso il quale ha da sempre provato un odio immenso) inizia nel momento in cui il Maestro Ryuken sceglie il giovane Kenshiro come successore della Divina Scuola di Hokuto. Dopo aver cercaro di persuadere inutilmente Raul e Toki per opporsi alla successione di Kenshiro, Jagger decide di affrontarlo di persona ma purtroppo per lui lo scontro finisce con la sua sconfitta, rimanendo sfigurato e costretto a indossare una maschera per nascondere il suo volto.

La figure di Jagger tratta dall’anime Ken il Guerriero di Medicos sarà a breve in preordine a un prezzo suggerito di circa 8.600 Yen (109.90 Euro) con uscita stimata per il mese di Settembre 2021 (e i mesi successivi in Italia grazie al distributore ufficiale Cosmic Group).

