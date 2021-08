Kevin Feige: “mai dire mai” a un crossover Marvel e DC

Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ha recentemente suggerito che esiste la possibilità di un crossover tra Marvel e DC. Questa potrebbe essere una sorpresa per i fan di uno o di entrambi i franchise. Dopotutto le due società, nonostante gli approcci totalmente differenti alle produzioni, hanno avuto successi recenti, con i Marvel Studios che hanno rilasciato Black Widow a luglio e DC/Warner Bros. che hanno diffuso al cinema The Suicide Squad solo poche settimane fa.

Crossover Marvel e DC? Poche parole, ma importanti

Un crossover tra i due giganti dell’industria del fumetto sarebbe un evento epico e memorabile per la storia. I fan volevano vedere una sorta di connessione tra i due da un po’ di tempo, ma a livello strutturale e logistico ci sono molte cose da tenere in considerazione. Innanzitutto i Marvel Studios hanno costruito il proprio universo cinematografico sin da Iron Man, ed è stato un enorme successo graduale sia per loro che per la Disney. Nel frattempo, al contrario, la DC ha costruito il proprio confuso universo cinematografico, con film che si incrociano tra loro con intermezzi facenti parte dell’Elseworld, come Joker (che potete recuperare su Amazon).

Qualche tempo fa James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia e dell’ultimo The Suicide Squad, aveva dichiarato di essere interessato a un eventuale crossover tra i due universi. Le parole di Kevin Faige, durante un’intervista con ComicBook.com, tuttavia, sono decisamente più importanti perché dimostrano che in cantiere potrebbe esserci qualcosa di davvero concreto:

“Beh, guarda, la mia risposta standard alle cose è ‘mai dire mai’. Non avrei mai pensato che saremmo arrivati così lontano. Non ne abbiamo parlato con James [Gunn] perché attualmente è immerso in Guardiani della Galassia Vol. 3, che inizierà le riprese prima della fine di quest’anno. Dopo aver terminato lo spettacolare The Suicide Squad, è a buon punto nella preparazione di Guardians 3”.

Feige è noto per dire molto poco sui progetti che coinvolgono l’MCU e altri potenziali crossover, quindi non sorprende che non abbia detto molto di più su questa audace idea. “Mai dire mai”, tuttavia, è una grande apertura verso un eventuale futuro crossover. Inoltre, l’aver citato esplicitamente James Gunn dimostra che potenzialmente potrebbe esserci un certo interesse nei suoi confronti data la sua rinomata capacità di raccontare questo genere di storie. Proprio il regista, infine, sarebbe interessato a un eventuale crossover tra Harley Quinn e Groot. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli.