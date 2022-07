Paper Girls debutterà su Prime video tra due settimane, il 29 luglio, e per l’occasione la piattaforma di streaming e Spotify hanno messo a disposizione degli utenti le canzoni della colonna sonora della serie degli Amazon Studios. Protagoniste della storia sono Erin Tieng, interpretata da Riley Lai Nelet (Altered Carbon), Mac Coyle, i cui panni sono vestiti da Sofia Rosinsky (Fast Layne), Tiffany “Tiff” Quilkin, che ha il volto di Camryn Jones (Cherish the Day) e KJ Brandman, interpretata da Fina Strazza (A Christmas Melody). Le quattro donne dovranno fare i conti con le versioni adulte di sé stesse durante un improvviso viaggio temporale che le porterà dal 1988 al 2019. Riusciranno a salvare il futuro e tornare a casa nell’arco dei 7 episodi?

Poster ufficiale di Paper Girls

La colonna sonora di Paper Girls

L’adattamento di Prime Video è basato sulla graphic novel bestseller di Brian K. Vaughan, che presenta le illustrazioni di Cliff Chiang (Wonder Woman, Human Target), edita da BAO Publishing. Ora, grazie al servizio di streaming e Spotify, gli spettatori hanno la possibilità di ascoltare in anteprima la playlist di Paper Girls, definita Time Travel. Tra i nomi presentati da bleedingcool.com citiamo in primis Beyonce, Robin S, M.I.A., The Clash, ABBA, Madonna, Lil Nas X, Nirvana, Latto, Michael McDonald, Deee-Lite, Ice Cube, per oltre 30 brani in totale. Di seguito potete scoprire la colonna sonora di Paper Girls:

