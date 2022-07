Durante il panel dedicato a Black Adam e Shazam: Fury of the Gods al San Diego Comic-Con 2022, Warner Bros ha diffuso il trailer ufficiale di Shazam 2: Fury of the Gods, il film che vede protagonista Zachary Levi nei panni del campione del mago Shazam ed è diretto da David F. Sandberg, a cui era già stata affidata la regia del primo film.

Il trailer di Shazam 2: Fury of the Gods

Basato su una sceneggiatura di Henry Gayden e Chris Morgan e sui personaggi DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck, il sequel di Shazam! del 2019 conta tra i suoi interpreti Asher Angel nel ruolo di Billy Batson, l’adolescente che si trasforma in un supereroe dicendo “Shazam!”, Jack Dylan Grazer nelle vesti di Frederick “Freddy” Freeman, il fratello adottivo e disabile di Billy, Adam Brody nei panni del personaggio principale da adulto, e Djimon Hounsou, interprete del mago che ha dato a Billy i suoi poteri dopo averlo nominato campione. Tra le nuove arrivate troviamo invece Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu, le quali ricoprono il ruolo delle tre figlie di Atlas e villain della pellicola targata Warner Bros/DC.

Shazam: Fury of the Gods, ambientato qualche anno dopo gli eventi del primo film, è il 12esimo film del DCEU, ma prima di andare oltre con i dettagli vediamo insieme il trailer ufficiale del film diffuso da DC Comics:

Check out the official trailer for Shazam! Fury of the Gods – in theaters this Christmas. #ShazamMovie pic.twitter.com/gfd7qEblJr — DC (@DCComics) July 23, 2022

La produzione

Le riprese del film sono iniziate nel maggio del 2019 ad Atlanta, in Georgia, proprio nello stesso anno dell’uscita nei cinema dell’originale. La produzione è poi finita tre mesi dopo, nell’agosto del 2019. Shazam! Fury of the Gods arriverà nelle sale statunitensi il 21 dicembre 2022, anche se inizialmente l’uscita della pellicola era prevista per la settimana precedente, il 16 dicembre. Il motivo di tale cambiamento è da attribuire all’arrivo di Avatar: La via dell’Acqua sul grande schermo, il cui debutto sarà proprio il 16 dicembre 2022. Di conseguenza, Warner Bros ha voluto evitare la competizione al botteghino, consapevole che il film è atteso da oltre 10 anni dai fan di James Cameron.

Uscito nel 2019, il primo film, Shazam! (su Amazon trovate la versione in 4k), segue le vicende del quattordicenne Billy Batson, che riceve in dono l’abilità di trasformarsi nel celebre eroe DC. Grazie all’aiuto del fratello adottivo Freddy e del resto della famiglia, riesce a maneggiare i suoi poteri e sconfiggere il malvagio Dottor Sivana, interpretato da Mark Strong.