Warner Bros ha deciso nuovamente di cambiare (seppur di poco) la data di uscita di Shazam! Fury of the Gods, sequel del film con Zachary Levy. Uscirà adesso dopo Avatar 2, evitando una competizione diretta con il blockbuster della Disney e diretto da James Cameron.

Il sequel di Shazam! uscirà dopo Avatar 2

Originariamente previsto per il 16 dicembre, Fury of the Gods arriverà nelle sale il 21 dicembre, giusto in tempo per le festività natalizie. Nel nuovo film Billy Batson (Asher Angel) avrà 17 anni e sarà diventato il leader della famiglia Shazam dopo aver passato due anni a combattere ladri e criminali.

Nel footage mostrato al CinemaCon la Warner avrebbe confermato il cameo di Wonder Woman, come anticipato dalle voci circolate nei mesi scorsi. La notizia del cambio di data del film è stata presa con ironia dal regista David F. Sandberg che su Twitter ha semplicemente commentato: “Prego, Cameron!”.

Stando alle parole del produttore Peter Safran, il sequel sarà più divertente, ricco di azione e con villain strepitosi. Nel cast torna anche Jack Dylan Grazer nei panni del fratello adottivo e suo migliore amico, Freddy Freeman. Tra le new entry, invece, Helen Mirren come Hespera e Lucy Liu come Kalypso .

Il sequel di Shazam!, infine, ignorerà il cambio di costume dei protagonisti. Anche in questo caso il regista ha voluto rispondere in maniera ironica affermando che la colpa sarebbe dovuta essere di Barry Allen, ma The Flash (originariamente previsto per quest’anno) è stato spostato al 2023.

Uscito nel 2019, Shazam! segue le vicende del quattordicenne Billy Batson, che riceve in dono l’abilità di trasformarsi nel celebre eroe della DC. Grazie all’aiuto del suo fratello adottivo Freddy e del resto della famiglia, riesce a maneggiare i suoi poteri e sconfiggere il malvagio Dottor Sivana, interpretato da Mark Strong.