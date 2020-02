La mia banda suona il Pop: per Christian De Sica è più divertente di Tolo Tolo e Odio l’Estate

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo film La mia banda suona il Pop, Christian De Sica, che svolge il ruolo di uno dei protagonisti nella pellicola di Fausto Brizzi, si è lasciato andare a qualche battutina riguardo alla rivalità con gli altri pilastri della commedia italiana quali il campione di incassi Checco Zalone e il trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Odio l’Estate e Tolo Tolo sono stati un successo al botteghino, ma entrambi sono stati criticati per essere dei film troppo seriosi che abbandonano l’obiettivo di far divertire e ridere il pubblico preferendo, invece, delle battute amare o malinconiche. De Sica ha quindi commentato così:

“Ho visto il film Checco Zalone di recente e l’ho trovato davvero carino, ma non ho riso mai. La stessa cosa vale per Aldo, Giovanni e Giacomo: hanno fatto un melò che però non è la stessa cosa di un film comico. Muccino l’ho visto ed è bello, ma anche lì non si ride mai. Il nostro film è l’unico che faccia davvero ridere”.

Secondo Christian De Sica chi andrà a vedere La mia banda suona il Pop piangerà dalle risate e uscirà fuori dalla sala incredibilmente divertito. Non ci resta, quindi, che attendere domani, 20 febbraio, per poter visionare la nuova commedia italiana che vede nel cast nomi di alto livello come Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono.