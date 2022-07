Le novità non mancano per la serie di AMC Networks Intervista col Vampiro, di cui – durante il panel al San Diego Comic-Con 2022 – è stato rilasciato il primo trailer completo. L’attesissimo adattamento dell’omonimo libro (1976) di genere horror gotico della serie di romanzi Cronache dei vampiri scritta da Anne Rice vedrà ancora una volta protagonisti Lestat, Louis e l’intervistatore Daniel Molloy, dopo il film del 1994 con interpreti principali Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst.

Immagine dalla serie Intervista col Vampiro

Il primo trailer di Intervista col Vampiro

La serie tv segue il vampiro Louis de Pointe du Lac intento a raccontare la sua storia a un giornalista. Durante la narrazione, quest’ultimo si concentra su come è diventato un “bevitore di sangue” e sul ruolo di mentore di Lestat de Lioncourt. Intervista con il vampiro vede nel cast Sam Reid nei panni di Lestat de Lioncourt, Jacob Anderson in quelli di Louis de Pointe du Lac, Bailey Bass nel ruolo di Claudia, ed Eric Bogosian in quello di Daniel Molloy. Per quanto riguarda i personaggi secondari, Kalyne Coleman interpreterà Grace, Christian Robinson sarà Levi, Assad Zaman vestirà i panni di Rashid e Maura Grace Athari ricoprirà il ruolo di Antoinette.

Come riportato da comicbook.com, di recente lo showrunner Rolin Jones ha parlato della serie Intervista col Vampiro, e in particolare del romanzo da cui essa è tratta:

Nel 1973, una madre in lutto e una scrittrice straordinaria hanno iniziato quello che sarebbe diventato il miglior romanzo sui vampiri mai scritto (con tutto il rispetto per il signor Stoker). Quasi 50 anni dopo, sappiamo cosa gli ammiratori si aspettano da noi. Sappiamo quanto questo libro e quelli che sono seguiti significhino per il fandom. Non vediamo l’ora di riunire Louis e Lestat a voi.

Di seguito potete vedere il primo trailer di Intervista col Vampiro:

You have nothing to fear but yourself. Anne Rice's #InterviewWithTheVampire premieres Sunday, October 2 on @AMC_TV and @AMCPlus. pic.twitter.com/f9E1PkJuF2 — Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) July 23, 2022

Anche il produttore esecutivo della serie, Mark Johnson, ha detto la sua sull’adattamento televisivo in passato, affermando che “lo sviluppo di questa serie comporta una grande pressione e responsabilità“.

È d’obbligo non deludere i fan di Anna Rice, ma dobbiamo assicurarci che questa storia, questi personaggi sia adatti per un pubblico moderno. Speriamo che questa serie costringa i fan di Anne Rice a riscoprire le sue opere. Speriamo anche che quegli spettatori che non hanno mai letto un romanzo di Anne Rice vadano di corsa in libreria desiderosi di capire di cosa si tratta.

La prima stagione sarà composta da otto episodi e debutterà su AMC+ e AMC il prossimo 2 ottobre 2022. Alla regia dei primi due episodi troviamo Alan Taylor, mentre Rolin Jone è coinvolto nel progetto in veste di sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie. Se volete recuperare il film del 1994, su Amazon trovate la versione in Blu-ray.