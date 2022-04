Dopo la diffusione in rete delle prime immagini ufficiali di Intervista col Vampiro, ecco che arrivano il teaser e la finestra di lancio della nuova serie AMC. Si tratta di un nuovo adattamento del celebre romanzo di Anne Rice dopo lo storico film del ’94 con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e una giovanissima Kirsten Dunst.

Teaser e finestra di lancio di Intervista col Vampiro

Come si evince dal breve video diffuso sui social, la serie parrebbe essere ambientata agli inizi del ventesimo secolo. Una scelta temporale alquanto insolita se consideriamo come nel romanzo i rapporti tra Louis e Lestat in quel determinato periodo fossero molto limitati.

Per chi non conoscesse il romanzo, Intervista col Vampiro è incentrato sul vampiro Louis de Pointe du Lac che racconta la storia della sua vita a un giornalista, spiegandogli come sia sia trasformato e come sia stato seguito da Lestat de Lioncourt. La serie arriverà nel corso dell’autunno di quest’anno su AMC. Ancora nessuna info in merito a un’uscita in Italia.

Come on in. #InterviewWithTheVampire, arriving Fall 2022. pic.twitter.com/FZhjt4SX5e — Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) April 10, 2022

A vestire i panni del protagonista ci sarà Jacob Anderson (Verme Grigio ne Il Trono di Spade), mentre Sam Reid e Bailey Bass saranno rispettivamente Lestat de Lioncourt e Claudia. La serie sarà composta da 8 episodi, di cui i primi 2 diretti da Alan Taylor (Thor: The Dark World, Il Trono di Spade).

Il successo del film del ’94 permise la realizzazione di un sequel, La regina dei dannati, diretto questa volta da Michael Rymer e tratto nuovamente dall’opera di Rice. I risultati non furono per niente ottimali anche a causa della mancanza del cast originale.

Nel corso degli anni sono stati molteplici i tentativi di realizzare un progetto televisivo, mai andati in porto. Poi è arrivata AMC ad accaparrarsi i diritti del romanzo e l’idea è quella di creare un vero e proprio universo narrativo collegato con le altre opere dell’autrice Anne Rice.