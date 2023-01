La serie di The Last of Us darà “piena vita” alle storie solo sfiorate nel gioco, come ha rivelato durante un’intervista Merle Dandridge, che interpreta la leader della resistenza delle Luci, Marlene. L’attrice ha affermato che la serializzazione permetterà di esplorare diversi aspetti, inclusa la storia del suo personaggio, in modo molto più approfondito rispetto al gioco.

Recuperate il nostro articolo: Dove e come vedere The Last of Us in streaming

La serie di The Last of Us darà profondità alle storie dei personaggi secondari

Il format della serie televisiva, prevedendo una durata molto più estesa di quella prevista per un videogioco, permetterà, quindi, ai produttori della serie di The Last of Us di poter analizzare in maniera più dettagliata le vicende di alcuni personaggi secondari e degli antagonisti principali di Joel ed Ellie.

Acquistate i videogiochi e il merchandise ufficiale di The Last of Us qui su Amazon!

Uno dei modi in cui il background di Marlene può essere ampliato è in relazione alla sua connessione con Ellie (Bella Ramsey) e, di conseguenza, alla sua relazione con la madre di Ellie, Anna. Sebbene questo rapporto non sia del tutto chiaro nel gioco, Marlene fa riferimento alla sua amicizia con Anna e alla promessa che le ha fatto di badare a Ellie in sua assenza. Tuttavia, l’attrice non ha potuto parlare nel dettagli di quali vicende di Marlene verranno prese in esame nella serie per motivi di riservatezza.

Basato sull’omonimo videogioco di Naughty Dog, The Last of Us di HBO vedrà Joel (Pedro Pascal), un contrabbandiere in missione per scortare l’adolescente Ellie attraverso gli Stati Uniti dopo che un’epidemia di una mutazione del fungo Cordyceps ha devastato il Paese. Girata in Alberta da luglio 2021 a giugno 2022, sembra che The Last of Us sia la più grande produzione televisiva nella storia canadese. La serie sarà presentata in anteprima il 15 gennaio.