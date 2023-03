Un nuovo Premium Live Event arricchirà il calendario di show di quest’anno in casa WWE. Stiamo parlando di King and Queen of the Ring, in programma sabato 27 maggio al Jeddah Superdome, il più grande Superdome al mondo senza pilastri, in Arabia Saudita. Si tratta del primo Premium Live Event di King Of The Ring dal 2015 e della prima incoronazione di una regina dopo il torneo inaugurale Queen’s Crown che si è svolto a WWE Crown Jewel a Riyadh nel 2021.

Annunciato il ritorno del King and Queen of the Ring

Per chi non dovesse conoscerlo, il King of the Ring è uno storico torneo della WWE iniziato per la prima volta nel 1985. All’epoca a vincerlo fu Don Muraco sconfiggendo in finale Iron Sheik. Nel corso degli anni sono stati numerosi i nomi illustri che hanno vinto il torneo: da Bret Hart a “Stone Cold” Steve Austin, da Triple H a Kurt Angle, fino ad arrivare a Brock Lesnar e Booker T. L’ultima superstar in ordine cronologico è stata Xavier Woods, diventato King of the Ring nel 2021 dopo aver sconfitto Finn Balor.

La WWE ha poi deciso di estendere il torneo anche alla divisione femminile, inaugurando il Queen’s Crown che si è tenuto sempre nel 2021 in Arabia Saudita durante Crown Jewel. A vincerlo fu Zelina Vega dopo aver sconfitto in finale Doudrop (adesso Piper Niven). Trattandosi di un evento post WrestleMania 39, sarà interessante capire chi saranno le superstar di Raw e SmackDown a contendersi l’ambita corona.

BREAKING: WWE King and Queen of the Ring will take place on Saturday, May 27!#WWEKingAndQueen pic.twitter.com/CPepD9XoEG — WWE (@WWE) March 7, 2023

Dove vedere WWE King and Queen of the Ring

Vi ricordiamo che tutti i Premium Live Events della WWE sono disponibili, in diretta e in differita, esclusivamente sul WWE Network.