Scopriamo insieme risultati e hightlights di WWE Crown Jewel 2021, il pay-per-view che si è svolto giovedì 21 ottobre (giornata feriale in occidente e trasmesso nel tardo pomeriggio italiano secondo il fuso orario corrispondente) alla Mohammed Abdu Arena di Riyadh, Arabia Saudita.

Evento ricco, ben 10 match previsti nella card, in cui spiccavano l’Hell in a Cell fra Edge e Seth Rollins e il no-disqualification match valevole per lo Universal Championship fra Roman Reigns e Block Lesnar. Crown Jewel 2021 è stato sicuramente uno dei migliori eventi dell’anno in casa WWE sia per costruzione della card che per qualità dei match soprattutto dopo un evento poco convincente come WWE Extreme Rules 2021 il che fa ben sperare per WWE Survivor Series 2021, ultimo dei big four che chiuderà l’annata.

Risultati e highlights di WWE Crown Jewel 2021

KICK-OFF

TAG TEAM MATCH – THE USOS VS HURT BUSINESS (CEDRIC ALEXANDER & SHELTON BENJAMIN)

VINCITORI PER SCHIENAMENTO: THE USOS

HELL IN A CELL MATCH – SETH ROLLINS VS EDGE

VINCITORE PER SCHIENAMENTO: EDGE

SINGLES MATCH – MUSTAFA ALI VS MANSOOR

VINCITORE PER SCHIENAMENTO: MANSOOR

WWE RAW TAG TEAM CHAMPIONSHIP – AJ STYLES & OMOS VS RK-BRO (RANDY ORTON & RIDDLE) (c)

VINCITORI E ANCORA RAW TAG TEAM CHAMPIONS: RK-BRO

QUEEN’S CROWN TOURNAMENT FINALS – ZELINA VEGA VS DOUDROP

VINCITRICE E QUEEN OF THE RING: ZELINA VEGA

NO HOLDS BARRED FALLS COUNT ANYWHERE MATCH – BOBBY LASHLEY VS GOLDBERG

VINCITORE PER SCHIENAMENTO: GOLDBERG

KING OF THE RING TOURNAMENT FINALS – FINN BALOR VS XAVIER WOODS

VINCITORE E KING OF THE RING: XAVIER WOODS

WWE CHAMPIONSHIP – DREW MCINTYRE VS BIG E (c)

VINCITORE E ANCORA WWE CHAMPION: BIG E

TRIPLE THREAT SMACKDOWN WOMEN’S CHAMPIONSHIP – BECKY LYNCH (c) VS SASHA BANKS VS BIANCA BELAIR

VINCITRICE E ANCORA SMACKDOWN WOMEN’S CHAMPION: BECKY LYNCH

WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP – ROMAN REIGNS (w/PAUL HEYMAN) VS BROCK LESNAR

VINCITORE E ANCORA UNIVERSAL CHAMPION: ROMAN REIGNS