La WWE ha licenziato Jeff Hardy, ecco tutti i dettagli

Brutte notizie per i fan del “Charismatic Enigma”. La WWE ha licenziato Jeff Hardy, una delle top star di SmackDown, a seguito degli ennesimi problemi di alcolismo. La notizia è stata riportata dal noto portale americano Fighftul e nel mentre si attende un comunicato ufficiale da parte della Compagnia.

I segnali di una situazione borderline erano stati recapitati durante un live event della WWE in Texas dove Jeff ha lasciato il match in cui era convolto in condizioni apparentemente instabili. La Compagnia ha poi deciso di estrometterlo dalla card del live event in programma domenica a Corpus Christi.

Sempre stando a quanto riportato da Fightul, la WWE avrebbe offerto all’ex campione la possibilità di attraversare l’ennesimo percorso di riabilitazione, senza però ottenere successo.

I problemi del malcapitato Jeff con l’alcolismo e l’abuso di sostanze sono purtroppo documentati. La WWE gli aveva già offerto un percorso di riabilitazione nel 2019 dopo essere stato arrestato e sembrava che i problemi fossero risolti.

Sulla delicata questione è intervenuto anche l’attuale WWE Champion Big E, che su Twitter ha postato un messaggio di supporto nei confronti di Jeff Hardy, specificando come nessuno, tra fan e addetti ai lavori, abbia mai avuto da dire qualcosa di negativo sul suo conto.

Jeff Hardy is so beloved by his fans and his peers. I’ve never heard a negative word about him & he’s always treated me with such kindness. Just wishing him and his family the very best.

— Ettore “Big E” Ewen (@WWEBigE) December 9, 2021