Nuova ondata di licenziamenti in WWE: ecco tutti i dettagli

Come un fulmine a ciel sereno la WWE ha annunciato il rilascio di numerose superstar, tra cui ex campioni di NXT. Sono in tutto 17 e, stando alle prime indiscrezioni, la decisione sarebbe da imputarsi esclusivamente a questioni di budget, come avvenuto in passato.

Ecco la lista completa: Karrion Kross, Keith Lee, Lince Dorado, Oney Lorcan, Gran Metalik, Nia Jax, Jeet Rama, Katrina Cortez, Trey Baxter, Zayda Ramier, Jessi Kamea, B-Fab, Franky Monet, Eva Marie e Scarlett Bordeaux.

I nomi che senza dubbio fanno più scalpore sono quelli di Kross e Lee, entrambi approdati nel main roster nei mesi scorsi. Il secondo, in particolare, aveva subito un repackaging con il soprannome “Bearcat” e sembrava dovesse giocare un ruolo importante all’interno di Raw.

La WWE licenzia numerose superstar, cosa accadrà adesso?

La notizia dei licenziamenti, come prevedibile, è stata accolta dal malcontento di fan e addetti ai lavori. Alcune star hanno voluto ringraziare apertamente la Compagnia per l’opportunità avuta, mentre altre si sono mostrate alquanto critiche.

Tra queste rientra l’ex campionessa Nia Jax, che ha affermato su Instagram di essere stata rilasciata nonostante avesse chiesto alla WWE un periodo di pausa per via di alcuni problemi legati alla salute mentale.

Come di solito accade in queste situazioni, le stelle licenziate dovranno attendere 90 giorni prima di poter approdare in altre federazioni. Nei mesi scorsi la WWE aveva licenziato Bray Wyatt, che secondo alcuni potrebbe approdare in AEW, Braun Strowman e Ric Flair.

Anche Kenny Omega, attuale campione mondiale della Compagnia di Tony Khan ha voluto commentare l’accaduto con un tweet molto eloquente: “Vecchi amici, vecchi rivali e gente che non ho ancora affrontato. Non mi dispiacerebbe aggiungere altri alla mia lista se a loro non dispiace diventare soltanto un numero”.

In attesa di capire quale sarà la destinazione delle star rilasciate, vi ricordiamo che potete seguire la programmazione settimanale della WWE, con il commento in italiano di Franchini e Posa, sulla piattaforma Discovery+. I PPV e gli speciali, invece, vanno in onda in esclusiva sul WWE Network.