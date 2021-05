Lanterna Verde: le immagini da Zack Snyder’s Justice League

Nuove foto del dietro le quinte di Zack Snyder’s Justice League hanno rivelato l’aspetto della Lanterna Verde di John Stewart, interpretato dall’attore Wayne T. Carr.

Lanterna Verde sarebbe arrivata, insieme a Kilowog, alla fine di Zack Snyder’s Justice League. Naturalmente, man mano che hanno iniziato a emergere sempre più informazioni sulla scena di Lanterna Verde, il che ha stuzzicato non poco la curiosità degli appassionati, che speravano di poterla vedere, in qualche modo o forma.

È improbabile che la versione completa della scena di Lanterna Verde vedrà mai la luce, ma Snyder e Carr hanno condiviso alcune immagini molto interessanti.

Lanterna Verde in Zack Snyder’s Justice League

L’attore ha condiviso su Twitter una sua foto del dietro le quinte in cui indossa un completo da motion capture davanti a uno schermo verde:

Dopo la foto di Wayne T. Carr, anche Zack Snyder ha condiviso un’altra immagine sul suo account su Vero in cui si evince che la scena è stata girata nel vialetto dell’abitazione del regista durante la pandemia di coronavirus, come Snyder stesso aveva affermato in precedenza:

Zack Snyder’s Justice League – informazioni sul film

Zack Snyder’s Justice League è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC e Superman creato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.

