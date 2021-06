L’Attacco dei Giganti: ecco il trailer del volume finale

La serie manga L’Attacco dei Giganti terminerà con il suo 34esimo volume che da oggi, 9 giugno 2021, è già disponibile in Giappone. Sebbene i fan dell’anime dovranno attendere fino al 2022 per vedere come tutta la storia finirà, i lettori dei fumetti creati da Hajime Isayama hanno saputo della fine dell’opera cartacea già da questa primavera e potranno dedicarsi alla lettura del volume conclusivo già da oggi.

L’Attacco dei Giganti: curiosità e filmato del capitolo conclusivo

Per celebrare l’uscita in Giappone dell’ultimo volume della serie, le pagine social ufficiali de L’Attacco dei Giganti hanno pubblicato un meraviglioso filmato che pubblicizza gli eventi finali. Ovviamente si tiene lontano da possibili spoiler, ma mostra gran parte delle scelte compiute dai Giganti prima del climax conclusivo. Potete dare un’occhiata al video qui sotto:

Il volume, inoltre, è uscito anche in una doppia edizione speciale: la prima è un’edizione Beginning che consiste in un volumetto più booklet contenente due manoscritti sottoposti agli editor prima dell’inizio della serializzazione. La seconda è l’edizione Ending che include un booklet contenente il manoscritto dei capitoli 138 e 139. La storia, infatti, si conclude ufficialmente con 139 capitoli grazie anche alle aggiunte di Isayama dopo la pubblicazione iniziale su Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha.

Per i fan italiani, L’Attacco dei Giganti è attualmente al 32esimo numero e la serie è in corso di pubblicazione per Planet Manga. Le edizioni disponibili sono tre: standard in volumetti singoli, colossal edition e la più recente raccolta in cofanetti. Il volume 33 sarà disponibile a partire dal prossimo 24 giugno (vi lasciamo alla pagina di acquisto di Amazon dell’edizione inglese), mentre per il volume conclusivo bisognerà attendere un altro po’. Attualmente, infatti, la versione inglese ha una data di uscita fissata per il 19 ottobre prossimo quindi possiamo ipotizzare che la stessa cosa varrà per l’Italia.

In conclusione, la parte migliore di questo volume finale sarà proprio il materiale aggiuntivo che Hajime Isayama ha aggiunto non potendolo includere nella versione originale a causa delle restrizioni di pagina nella rivista. Questi materiali extra arricchiscono ulteriormente le idee del creatore per quanto concerne il finale della sua grande opera e chiariscono alcune delle domande che i fan hanno sul finale.