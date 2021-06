L’Attacco dei Giganti – The Final Season Parte 2: key visual e data d’uscita

La seconda parte della stagione finale de L’Attacco dei Giganti – The Final Season, basta sull’omonimo manga Shingeki no Kyojin di Hajime Isayama tornerà il prossimo inverno 2022 con l’episodio 76, intitolato Condanna.

A dare la notizia il comitato di produzione dell’anime durante i festeggiamenti per il decimo anniversario dello Studio MAPPA (MAPPA Stage 2021 -10th Anniversary). Per l’occasione è stata pubblicata una nuova key visual:

L’Attacco dei Giganti – The Final Season: la prima parte

L’attuale stagione de L’Attacco dei Giganti è la quarta e ultima puntata della serie dopo il successo della prima stagione andata in onda nel 2013.

È animata dallo studio di animazione MAPPA che ne ha ottenuto i diritti da WIT Studio (l’ex studio dell’anime delle stagioni 1, 2 e 3) e all’inizio doveva essere lunga solo 16 episodi. Il 17° episodio (l’episodio 76) sarà trasmesso nell’inverno 2022.

Lo staff principale de L’Attacco dei Giganti – The Final Season include il regista Yuichiro Hayashi, il character designer Tomohiro Kishi, il capo dell’animazione Daisuke Niinuma, l’art director Kazuo Ogura, il 3D CG Director Takahiro Uezono, lo sceneggiatore Hiroshi Seko e i compositori di musica Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.

L’anime ha debuttato su NHK General TV il 6 dicembre e in Italia la prima parte della stagione finale è stata distribuita sia sottotitolata sia doppiata su VVVVID e Amazon Prime Video in contemporanea alla messa in onda in Giappone.

L’Attacco dei Giganti: il manga

Il manga L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin) di Hajime Isayama è terminato nel numero di maggio della rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha il 9 aprile, dopo 11 anni e mezzo di serializzazione. L’edizione speciale del volume 34 ha anche contenuto, oltre ai canonici ultimi 5 capitoli, i bozzetti del finale realizzati dall’autore stesso prima che venissero trasformati in versione definitiva.

In Giappone il manga è stato pubblicato mensilmente da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine fino ad aprile 2021. In Italia, il manga è edito da Planet Manga, insieme a L’attacco dei giganti. Lost girls (recuperate il manga su Amazon!) e L’attacco dei giganti. Before the fall. La casa editrice ha raccolto poi i volumi della serie principale in cofanetti da collezione.

Questa la trama:

Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro… l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano… tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti… saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento… di attaccare!

Del franchise fa parte anche un film live-action in fase di sviluppo a Hollywood.