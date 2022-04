Sono state diffuse le novità Netflix di maggio 2022. Da segnalare Stranger Things Stagione 4 Volume 1 e Love, Death + Robots Volume 3. In attesa di questa novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi il calendario completo:

novità Netflix di maggio 2022

Mentre eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le novità Netflix di maggio 2022

4 maggio 2022

El marginal Stagione 5

Separati dopo un tentativo di evasione fallito, Pastor e Diosito si trovano di fronte a nuovi pericoli e sfide per sopravvivere. Ora uno dei due è incarcerato, l’altro parte alla ricerca di un luogo fuori dalle mura ed entrambi si ritrovano ad affrontare le conseguenze delle loro azioni e a riparare i danni del passato. Intanto la lotta per il potere imperversa all’interno di Puente Viejo. Borges, James e Bardo si avviano verso uno scontro brutale con César e il gruppo della Sub21, sotto l’occhio vigile del “rinnovato” direttore del carcere Sergio Antín.

Summertime Stagione 3 (Stagione finale – 8 episodi)

Sulla riviera romagnola è finalmente arrivata un’altra estate: Summer sembra pronta a vivere la nuova stagione con una spensieratezza che non ha mai conosciuto, Dario riceve un’offerta che non può rifiutare, Sofia torna con la paura di essere ormai un’estranea per i suoi amici e Ale è tormentato da profondi sensi di colpa. In questi nuovi episodi Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e delle proprie aspirazioni. La loro amicizia e l’ingresso di nuove persone nel gruppo li porteranno a capire elementi importanti delle loro personalità e del loro futuro. Oltre ad ampliare il loro spettro emotivo, nel percorso di crescita impareranno che qualche volta amare davvero una persona può comportare la perdita di una parte di sé.

The Circle USA Stagione 4

5 maggio 2022

Il Pentavirato Stagione 1 (6 episodi)

E se una società segreta composta da cinque persone lavorasse nell’ombra dai tempi della peste nera del 1347 condizionando gli eventi mondiali per il bene dell’umanità? Questa serie esordisce con un improbabile giornalista canadese che si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e forse salvare da solo il mondo intero. Ricorda: il Pentavirato deve restare sempre segreto.

Clark Stagione 1 (6 episodi)

La serie drammatica Clark segue la vita dell’uomo per il quale è stata coniata l’espressione “La sindrome di Stoccolma” perché ha fatto perdere la testa all’intero paese, nonostante le svariate condanne che gli sono state inflitte per traffico di droga, tentato omicidio, violenza, furti e decine di rapine in banca. La serie diretta da Jonas Åkerlund si basa su verità e menzogne rivelate nell’autobiografia di Clark Olofsson, ricreando una versione romanzata di una delle figure più controverse della storia svedese contemporanea.

6 maggio 2022

The Sound of Magic Stagione 1

Dramma toccante che racconta la storia della ragazza costretta a crescere troppo in fretta Yoon Ah-yi e del misterioso mago Rieul che vuole rimanere bambino nonostante sia già adulto.

Due agenti molto speciali 2

Ousmane Diakité (Omar Sy) e François Monge (Laurent Lafitte) sono due poliziotti con stili, origini e carriere assai differenti. Ora l’insolita coppia si ritrova a lavorare insieme in una nuova indagine attraverso la Francia. Quella che sembrava una semplice operazione per traffico di droga si rivela un caso criminale in piena regola, in cui non mancano il pericolo e una comicità inaspettata.

Ti giro intorno

Auden trascorre l’ultima estate prima di iniziare il college nella pittoresca Colby Beach. Mentre gli altri ragazzi si divertono al sole, la solitaria Auden trascorre il tempo vagando per le strade dopo che tutti si sono addormentati. Le cose cambiano quando incontra Eli, un affascinante e misterioso ragazzo che come lei soffre d’insonnia. Durante le loro avventure notturne Eli sfida Auden a realizzare tutti i sogni d’infanzia. Il loro legame li spinge a chiedersi perché si sono accontentati di vivere la vita nell’ombra mentre iniziano a capire insieme come godersi appieno la propria esistenza.

Sansone

Il maldestro e disobbediente Sansone ha un cuore d’oro, ma non riesce a evitare i guai! Ha la stoffa per diventare un campione nell’elegante mondo dei concorsi canini?

09 maggio 2022

Non succede, ma se succede…

11 maggio 2022

Our Father

Jacoba Ballard è una figlia unica concepita tramite la donazione di sperma, che ha sempre sognato di avere un fratello o una sorella. Un test domestico del DNA le fa scoprire che non ha uno, ma addirittura sette tra fratellastri e sorellastre… un numero ben lontano dalla norma nella terapia dell’infertilità. Quando il gruppo decide di indagare sul proprio curioso albero genealogico, finisce per scoprire la rivoltante verità: il ginecologo dei genitori ha eseguito l’inseminazione con il suo stesso sperma, senza l’approvazione delle pazienti, tenute all’oscuro di tutto. Poco a poco Ballard e i suoi nuovi fratelli e sorelle si rendono conto di essere solo all’inizio nello svelare l’oscura rete di inganni del medico. La loro ricerca di giustizia rimane al centro di questa storia profondamente inquietante su un abuso di fiducia inimmaginabile.

42 giorni nell’oscurità Stagione 1

Quando Verónica scompare, la sorella inizia una corsa contro il tempo per trovarla. Durante la ricerca Cecilia deve combattere contro la negligenza delle autorità, i pregiudizi della società e il tormento dei media.

Brotherhood Stagione 2

“Brotherhood” è una serie ambientata negli anni ’90 e racconta la storia di Cristina (Naruna Costa). Questa avvocata onesta e appassionata del proprio lavoro scopre che il fratello, con cui da tempo non ha più contatti, è finito in prigione diventando il capo di un gruppo criminale in ascesa. La polizia la obbliga a diventare un’informatrice e a tramare contro la persona che lei ha sempre idealizzato. Mentre s’infiltra nell’organizzazione, Cristina comincia però a farsi delle domande sulla differenza tra legge e giustizia. Nella seconda stagione, dopo un piano andato a buon fine che mette l’organizzazione al centro dell’attenzione dei media, Cristina assapora per la prima volta il potere. Ma dovrà pagare le conseguenze delle sue scelte e dimostrare la sua fedeltà al fratello Edson (Seu Jorge), che sta diventando sempre più autoritario e violento. Dopo un piano andato a buon fine che ha acceso i riflettori mediatici sull’organizzazione, Cristina assapora per la prima volta il potere. Inebriata dagli eventi, farà qualsiasi cosa perché il gruppo criminale faccia un ulteriore passo avanti e si diffonda a livello nazionale. Ma ora la posta in gioco è più alta. In carcere Edson è in pericolo di vita e vittima di estorsione da parte del responsabile della sicurezza. Cristina dovrà escogitare un piano molto più complesso mentre cerca di riconquistare la fiducia di Darlene e di ingannare Marcel, il terzo fratello che si è da poco arruolato nella polizia.

12 maggio 2022

Savage Beauty Stagione 1 (6 episodi)

Quindici anni fa Don e Grace Bhengu hanno testato un prodotto tossico su un gruppo di bambini di strada. Zinhle Manzini è una delle persone sopravvissute, che torna per vendicarsi. La ragazza diventa la forza invisibile che spinge i Bhengu verso la rovina, mettendo a nudo i loro segreti di famiglia. Ma quando ci vanno di mezzo degli innocenti, Zinhle si trova sul baratro del suo stesso lato oscuro e deve decidere se vuole giustizia o solamente vendetta.

Blindspot Stagioni 1-5

13 maggio 2022

Avvocato di difesa Stagione 1

L’idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la prima stagione è l’adattamento di La lista, che è il secondo romanzo della serie Avvocato di difesa.

Cheerleader per sempre

Bling Empire Stagione 2 (8 episodi)

Gli ultraricchi asiatici di Los Angeles amati da tutti tornano all’insegna di lusso, glamour e follie. In questa stagione nasce una storia d’amore tra Kevin e Kim, il rapporto di Cherie e Jessey traballa e la profonda amicizia tra Kane e Kevin è messa alla prova. Le due regine rivali di Beverly Hills, Christine e Anna danno una nuova svolta all’arte della guerra in società. Nonostante tutto, questi amici mettono sempre al primo posto l’affetto che li unisce… oltre naturalmente a uno stile impeccabile.

16 maggio 2022

Vampire in the Garden Stagione 1

Durante un gelido inverno, l’umanità perde la guerra contro i vampiri insieme a quasi tutti i territori in cui abitava. In un piccolo borgo, un manipolo di sopravvissuti crea un muro di luce per proteggersi e avere un posto in cui vivere in pace. La protagonista Momo vive in stato d’assedio, ma sogna di poter coesistere con i nemici vampiri. Regina di questi ultimi, Fine un tempo amava gli umani e per questo si è ritirata dal campo di battaglia. Quando il conflitto si intensifica nella città degli umani, il destino le fa incontrare. Un tempo umani e vampiri vivevano in armonia in un luogo chiamato Paradiso. Questa è la storia di una ragazza e di una vampira che cercano di ritrovare quel luogo.

17 maggio 2022

The Future Diary Stagione 2 (9 episodi)

La seconda stagione si concentra sul triangolo amoroso e metterà alla prova i partecipanti. I single sceglieranno l’amore o l’amicizia? Presenta DAIGO, con la partecipazione tra gli altri di Chinatsu Wakatsuki, Satoshi Mukai (Panther), Mizuki Itagaki e Miyu Honda.

Il Servitore del Popolo Stagioni 1-3

18 maggio 2022

Che fine ha fatto Sara? Stagione 3

Proprio quando pensavamo che fosse stata Marifer a uccidere Sara tagliando le corde del paracadute, ogni teoria è stata ribaltata alla fine della seconda stagione. Durante un’inaspettata e misteriosa scena, Nicandro rivela che non è stata Marifer a commettere il crimine, ma piuttosto che “la colpa è nostra”. Chi è stato? Perché? Finalmente tutte le domande poste durante la serie troveranno risposta nella terza stagione finale, la più sorprendente ed esplosiva finora! Ma soprattutto… Cos’è realmente successo a Sara?

Cyber Hell: indagine su un inferno virtuale

In questo lungometraggio documentario, il regista Choi Jin-seong racconta la storia di due studentesse universitarie, di un gruppo di giornalisti e dei poliziotti dell’unità crimini informatici che hanno dato la caccia alla “N Room”, una rete criminale online accusata di sfruttamento sessuale. Creato con interviste, immagini di repertorio, animazione e ricostruzioni, il film rivela come donne e ragazze siano state costrette a caricare contenuti espliciti di loro stesse su chat room di Telegram e di come decine di migliaia di utenti abbiano pagato cifre in criptovalute ai loro gestori per ottenerne l’accesso. Questa è la storia di uno dei più terribili crimini digitali che hanno sconvolto la regione, dell’era di anonimia digitale che lo ha fatto prosperare e delle vittime che hanno svelato la verità per aiutare a risolverlo.

L’amore nello spettro U.S.

DI4RI

La Famiglia Ideale

19 maggio 2022

Il fotografo e il postino: l’omicidio di José Luis Cabezas

Nell’estate del 1997 l’omicidio del fotoreporter José Luis Cabezas scuote l’Argentina e finisce per portare alla luce una rete di criminalità organizzata che sembra coinvolgere l’élite politica e finanziaria del paese. Le conseguenze saranno drammatiche quasi quanto il crimine stesso, non solo per il colpevole ma per tutta la nazione.

L’abbinamento perfetto

Lola (Victoria Justice), ambiziosa dirigente di una ditta di vini di Los Angeles, si licenzia nella speranza di avviare la propria società di distribuzione. Quindi acquista con entusiasmo un biglietto aereo per l’Australia per inseguire il primo potenziale cliente, Vaughn Family Wines. Sfortunatamente per Lola l’azienda vinicola non è interessata a entrare in affari con una società in erba. Determinata a farsi valere, si offre volontaria per un lavoro nell’allevamento di pecore dei Vaughn. In un primo momento Lola non sembra tagliata per aggiustare recinti e radunare il gregge, ma poi stringe amicizia con l’affascinante manager Max (Adam Demos), che si occupa del suo training. Mentre imparano a conoscersi, Lola scopre che l’Australia le ha fatto scoprire non solo l’amore per l’imprenditoria, ma anche quello per Max, che però nasconde segreti che potrebbero ostacolare la loro storia.

20 maggio 2022

Love, Death + Robots Volume 3

La serie antologica animata premiata agli Emmy Love, Death + Robots torna con il terzo volume prodotto da Tim Miller (Deadpool, Terminator – Destino oscuro) e David Fincher (MINDHUNTER, Mank). Terrore, fantasia e bellezza si fondono nei nuovi episodi con temi che vanno dalla scoperta di un’antica entità maligna a un’apocalisse comica, raccontando sorprendenti storie brevi che spaziano dal fantasy all’horror e alla fantascienza con inconfondibile umorismo e originalità visiva.

F*ck Love Too

L’amore nasce in luoghi e situazioni sorprendenti, come confermano le nostre cinque coppie. Ma per quanto durerà questa volta?

23 maggio 2022

Ghost in the Shell: SAC_2045 Stagione 2

Nell’ultimo capitolo della serie GHOST IN THE SHELL la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 è alle prese con un nuovo pericolo che minaccia l’umanità! Prendendo le mosse dalla fine misteriosa della prima stagione, la battaglia tra la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 e una pericolosa minaccia “postumana” è ormai in corso. La seconda stagione vanta un’avvincente storia mozzafiato con un sofisticato trattamento di computer grafica 3D. L’evoluzione umana descritta in GHOST IN THE SHELL è dunque quella dei “postumani”? La risposta ti aspetta!

25 maggio 2022

Date da mangiare a Phil Stagione 5 (5 episodi)

L’ideatore di “Tutti amano Raymond” Phil Rosenthal viaggia per il mondo esplorando piatti e culture locali. Questa stagione include nuove destinazioni, tra cui Oaxaca, il Maine, Helsinki, Portland e Madrid.

27 maggio 2022

Stranger Things Stagione 4 Volume 1