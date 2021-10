Nella tarda mattina di ieri è stato diffuso il catalogo Anteprima 362 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Disney di dicembre 2021. Da segnalare il nuovo volume di PK, I Giorni di PK e la ristampa di ORGOGLIO E PREGIUDIZIO di Stefano Turconi e Teresa Radice.

Potete recuperare anche le novità Panini Disney annunciate per novembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Ecco tutte le novità, scopriamole insieme!

Le novità Panini Disney di dicembre 2021

TOPOLINO 3445

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3446

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3447

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3448

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3449

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3445 + QUI QUO QUA ELFI

14×18,5, B., 160 pp., col., Euro 7,90

TOPOLINO 3446 + PIPPO

14×18,5, B., 160 pp., col., Euro 7,90

I GIORNI DI PK

Autori: R. Gagnor/A. Sisti/V. Mangiatordi

20,5×28, C., 48 pp., col., Euro 9,90

Dopo la drammatica battaglia nell’Obsidian, Pikappa ha una sola possibilità di rimettere a posto il flusso temporale e salvare l’universo da Tuiroon e dai suoi Decimators! Ma gli Evroniani tornano all’attacco. L’ultima, grande battaglia tra il papero mascherato, i suoi alleati e l’intero impero Evroniano. In palio non c’è solo il presente, ma soprattutto il futuro!

L’OLTREBLU DI PAPERELLO SANZIO

Autori: B. Enna, A. Perina

20,5×28, C., 112 pp., col. • Euro 12,90

Il cosiddetto “ciclo italiano” dopo Il segreto di Leonardo da Paperdinci si arricchisce di un nuovo volume dedicato alla figura di Raffaello Sanzio con la saga Zio Paperone e la pietra dell’Oltreblù, un viaggio a tappe che si snoda tra le più belle città d’arte italiane – Urbino, Città di Castello, Firenze, Roma – alla scoperta di un segreto del mestiere del raffinato pittore rinascimentale, in compagnia della famiglia dei Paperi. Lo sceneggiatore Bruno Enna e il disegnatore Alessandro Perina, autori dell’italica trasferta a fumetti, ci svelano aneddoti, curiosità e fortunate coincidenze storiche.

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO RISTAMPA

Autori: T. Radice / S. Turconi

20×31,5, C., 120 pp., col. • Euro 16,90

La trasposizione a fumetti del romanzo di Jane Austen è un esempio mirabile di come si possa unire la letteratura di ogni epoca ai fumetti contemporanei. A rendere possibile questa magia è la bravura di Teresa Radice e Stefano Turconi abilissimi a creare capolavori con le parole e i disegni. Questa ristampa è impreziosita da una copertina inedita.

COFANETTO + 3 VOLUMI DUCKS ON THE ROAD, ORGOGLIO E PREGIUDIZIO E L’ISOLA DEL TESORO

Autori: T. Radice / S. Turconi

20×31,5, C., 400 pp., col. • Euro 50,70

COFANETTO + 1 VOLUME ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

Autori: T. Radice / S. Turconi

20×31,5, C., 120 pp., col. • Euro 21,90

Finalmente riunite in un prezioso cofanetto tre avventure affascinanti scritte dalla coppia Teresa Radice e Stefano Turconi, una sceneggiatrice e un disegnatore capaci di unire al meglio letteratura, ricostruzione di epoche storiche con grande ricchezza di dettagli e ritmo della narrazione a fumetti: Ducks on the Road, Orgoglio e Pregiudizio e L’Isola del Tesoro. I volumi sono impreziositi da bozzetti della ambientazioni e studi dei personaggi. Disponibile anche la versione del cofanetto con volume singolo Orgoglio e Pregiudizio con cover inedita.

MICKEY MOUSE MYSTERY MAGAZINE 4

Autori: AA.VV.

17×24, C., 136 pp., col. • Euro 9,90

Prosegue con la quarta uscita la raccolta delle avventure noir di Topolino detective ambientate ad Anderville, originariamente pubblicate a partire dal 1999. In questo volume sono contenute Calypso (da MM #6, maggio 2000), scritta da Francesco Artibani e disegnata da Claudio Sciarrone, e Black Mask (da MM #7, luglio 2000), con trama di Tito Faraci ed Ezio Sisto, sceneggiatura di Tito Faraci, disegni di Corrado Mastantuono.

I RACCONTI DI MEZZANOTTE

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 192 pp., col., Euro 4,50

Tutti i nostri amici festeggiano sotto l’albero, ma uno di loro nasconde un inconfessabile segreto! Babbo Natale verrà anche per lui? Di sicuro a noi porterà emozioni e risate! Selezione storie e storia di raccordo inedita di Alessandro Sisti, con copertina inedita di Stefano Zanchi.

ALMANACCO TOPOLINO 5

Autori: AA.VV.

17,8×24, B., 128 pp., col. • Euro 4,90

Natale intorno alla “Torta Papera”, cucinata naturalmente da Nonna Papera, in una storia che vede la partecipazione grafica contemporanea di Luciano Bottaro, Guido Scala e Giuseppe Perego. Per simulare il tradizionale lungometraggio di Natale, i Sette Nani e Biancaneve tornano in un raro sequel festivo splendidamente disegnato da Giovan Battista Carpi. Topolino, Josè Carioca, Pinocchio, il Grillo Saggio e altri personaggi introducono le festività di fine anno. Tocca al cartoonist Walt Kelly questa volta presentare una storia in lingua inglese (con traduzione a seguire). Del giovane Paperone, per mano di Kari Korhonen, vengono proposti due nuovi capitoli del ciclo The McDuck Journals: the Duckburg Years. Paperino e Topolino, contro Macchia Nera, mentre compare una inattesa new entry, che ci accompagnerà per qualche numero: è Della, sorella di Paperino. Da non perdere!

IL CLUB DEI SUPEREROI 4

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Il pezzo forte del quarto numero dei Supereroi sarà l’arrivo della prima parte della storia The duck knight returns, di Ian Brill e James Silvani, che segna il ritorno sulla scena di Darkwing Duck dopo anni di stop. Continuano le storie prodotte in Italia dell’alter ego di Pippo con le brevi Superpippo e la cronaca buia e Superpippo turista per caos, entrambe di Augusto Macchetto e Massimo De Vita. E, ancora, chiuderemo la trilogia di Tuba Mascherata, a cui sarà dedicata la bella copertina di Donald Soffritti, con Paperinik e lo sciopero di Archimede, scritta da Stefano Ambrosio e disegnata da Valerio Held.

PAPERINIK 61

Autori: AA.VV.

13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Con il volume di questo mese Paperinik inaugura l’anno nuovo con Paperinik e il cruciale capodanno cronospaziale, un’avventura in cui il nostro eroe avrà a che fare con un nemico supertecnologico che viaggia nel tempo creando scompiglio a Paperopoli. A seguire, Paperinik e il ritorno di Mad Ducktor, una storia del duo Enna-Mastantuono che vede il ritorno del supercriminale ai danni della reputazione del Papero mascherato. Per concludere, ci spostiamo nel futuro con il ventottesimo episodio della saga di PK A 9 secondi dalla fine: dove, Pk e Lyla sono costretti a cercare componenti particolari nello spazio e nei laboratori della Robolab per salvare Uno, infettato da un virus.

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE 21

Autori: AA.VV.

14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Una super avventura con Le G.M. e l’impresa del Paperiki, scritta da Nino Russo per i disegni di Luciano Milano, che ripercorre la traversata del Kon-Tiki. A seguire, Le GM e il dono della giovinezza, dalla penna di Marco Bosco e dalla matita di Sergio Cabella, e il classico barksiano rivisitato da Daan Jippes, Zio Paperone e il disastro paperopolese. E ancora, un classico degli anni ‘70: Le GM e la crisi del Gran Mogol, scritta da Jerry Siegel e disegnata da Giulio Chierchini. Infine, due storie inedite e tanti articoli e servizi dedicati alla natura!

DISNEY BIG 165

Autori: AA. VV.

12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Che succede nel cielo di Paperopoli? Se lo chiede Zio Paperone, nella bella Zio Paperone e il rapitore di fulmini, storia frutto della collaborazione di due Maestri di grande esperienza, Rodolfo Cimino e Guido Scala. La storia apre il Big di questo mese, disponibile dal 20 dicembre, insieme ad altre cinque avventure a tema “fulmini e saette”. Tra gli altri temi che guidano la selezione delle storie, c’è “la strega e il miliardario”, e “un papero, tanti guai”, dedicato all’incredibile Paperino.

I GRANDI CLASSICI DISNEY 72

Autori: AA. VV.

14,5×19.5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Una nevicata di avventure natalizie caratterizza questo numero decembrino, a cominciare dal lungo episodio di Guido Martina Topolino e il sole di mezzanotte, disegnato da Sergio Asteriti. I principali personaggi di Paperopoli e Topolinia vengono messi alla prova da Babbo Natale, che verifica il loro comportamento recente, dispensando regali o penitenze: ecco Paperino, Zio Paperone, Topolino, Pippo, e persino Cip e Ciop e Ezechiele, con Lupetto, nei disegni di un giovane Luciano Bottaro. Carl Barks conduce a sua volta i Paperi nei pressi di Tabu Yama, a trascorrere un imprevisto Natale “vulcanico”. Floyd Gottfredson e Manuel Gonzales ci trasportano nel mondo di Cenerentola in una rara avventura prenatalizia con i topolini Giac e Gas e la Fata Smemorina. Fra gli altri autori in sommario spiccano Giorgio Cavazzano, Giuseppe Perego, Pier Carpi, Carlo Chendi, Massimo De Vita.

PAPERINO 499

Autori: AA.VV.

14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Inizia il countdown per lo storico numero 500. Anche in questo mese il mensile dedicato a Paperino torna con una storia inedita d’apertura, questa volta ventun tavole scritte da Fabio Michelini, una divertente avventura a tema “capodanno”, adattissima al periodo. E poi torna Paperino e la truffa veramente d’autore, in cui qualcuno prende ispirazione da un libro scritto da Paperino per portare a termine una rocambolesca rapina… insomma, anche questo mese tanto divertimento, tutto “made in Paperopoli”.

ZIO PAPERONE 42

Autori: AA.VV.

14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50 (con 3D natalizio Euro 6,50)

In occasione del suo sessantesimo anniversario, Amelia arriva a disturbare la magia del Natale di questo volume. In Paperone & Amelia S.p.A. (e qualcosa di più) una insolita alleanza troverà una giustificazione, mentre in Paperone e la maga a libro paga, lo Zione sembra aver trovato finalmente il modo di difendere la Numero 1 dagli assalti della strega, ma una nefasta sorpresa è dietro l’angolo. C’è spazio anche per le celebrazioni in Zio Paperone in fuga dal Natale, seppur in modo non convenzionale.

PAPERFANTASY 24

Autori: AA. VV.

14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,20

Il misterioso mandante e L’incontro-scontro finale sono le storie che concludono il nostro viaggio in compagnia di Paperino e la sua Squadra recuperi spaziali. Ma le avventure ambientate in tempi e luoghi lontani continuano con la seconda parte di Re Pàperon e il tesoro delle 3 chiavi, Zio Paperone ai confini dell’Universo e I Cowboys dello spazio.

100% SFIDE

Autori: AA. VV.

13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 6,00

Le grandi sfide sono il tema del 100% di questo mese, con protagonisti “doppi” a ogni avventura. Non poteva mancare certamente la coppia Zio Paperone vs Rockerduck: da sempre i due milionari si contendono il titolo di “migliore”, e qui i lettori li ritroveranno in Rockerduck e la scintillante ideona surclassante, scritta da Augusto Macchetto e disegnata da Lara Molinari. Segue la lunga Indiana Pipps e la valle dei 7 soli, tutta opera del Maestro Massimo De Vita, buon esempio della competizione tra Indiana Pipps e lo sleale JKranz…

PAPERINO IN TEAM – SPORTIVISSIMI

Autori: AA.VV.

13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 5,90

Scopriamo, insieme a Paperino e ai suoi amici, come sono nati sport come il calcio e il rugby in Uno sport per Paperista e Ciccio e la leggenda del Forchettone di legno. Ma c’è spazio anche per dei brividi di velocità, impreziositi dal tratto di Giorgio Cavazzano, in Zio Paperone e l’avventura in Formula 1.

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE 16 – ESPLORAZIONI

Autori: AA.VV.

14,5 x19,5, B. 192 pp., col. • Euro 5,00

Torna un tema classico e amatissimo, quello dei grandi viaggi e delle esplorazioni in terre lontane, con la lunga Zio Paperone e l’occhio della montagna, cinquanta pagine in due tempi scritta da Rodolfo Cimino e disegnata dall’abile mano di Paolo Mottura. Nel volume, non poteva mancare l’archeologo del mistero, grande amico di Topolino, con Indiana Pipps e l’avventura a long. 65° lat. 8°, pubblicata per la prima volta nel giugno del 1999.

INVERNISSIMO

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 3,90