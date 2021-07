Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 359 da quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di settembre 2021. Da segnalare il debutto di TENKEN – REINCARNATO IN UNA SPADA e il ritorno di BLAME! con la MASTER EDITION e LA FUGA DEI PESCATORI DELLA BASE ELETTRICA (adattamento del film in CGI disponibile su Netflix). Debuttano anche ASSASSIN’S CREED CHINA e TOILET STORIES.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite! Potere recuperate invece le novità Planet Manga di luglio 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Planet Manga di settembre 2021

TENKEN – REINCARNATO IN UNA SPADA 1

Autori: Yuu Tanaka, Tomowo Maruyama, Llo

Settembre • 13×18, B., 176 pp., b/n., con sovraccoperta, Euro 6,50

UNO SPADONE SENZIENTE IMPRIGIONATO IN UNA FORESTA OSCURA E UNA SCHIAVA SENZA NOME… Il destino li farà incontrare e sarà l’inizio di un’entusiasmante avventura. Magie spettacolari e brutali combattimenti nel fantasy tratto dalla light novel che ha conquistato il Giappone.

BLAME! LA FUGA DEI PESCATORI DELLA BASE ELETTRICA

Autori: Koutarou Sekine, Tsutomu Nihei

Settembre • 13×18, B., 272 pp., b/n, con sovraccoperta; Euro 7,50

L’ADATTAMENTO A FUMETTI DELLO SPLENDIDO FILM IN COMPUTER GRAFICA DISPONIBILE SU NETFLIX. Killy si imbatte in alcuni cacciatori umani che stanno per essere eliminati dalle safeguard e decide di salvarli. Ciò dà il via a una catena di eventi dall’esito imprevedibile. Testi e disegni di Koutarou Sekine con la supervisione dell’autore di Blame!, Tsutomu Nihei.

BLAME! MASTER EDITION – COFANETTO

Autore: Tsutomu Nihei

Settembre • Euro 108,00

Contiene: Blame! Master Edition 1/6

LA SERIE DI CULTO DI TSUTOMU NIHEI IN SEI PRESTIGIOSI VOLUMI COLLEZIONABILI IN UN ESCLUSIVO COFANETTO. Quasi duemiladuecento pagine di fumetto. La fantascienza più estrema che la narrativa disegnata giapponese abbia mai ideato, impreziosita dagli spettacolari disegni di un autore già entrato nella leggenda.

ASSASSIN’S CREED CHINA 1

Autori: Minoji Kurata, Ubisoft

Settembre • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,50 DISPONIBILE IN EDIZIONE ITALIAN VARIANT

LA TRASPOSIZIONE A FUMETTI DELL’OMONIMO VIDEOGAME SVILUPPATO DA UBISOFT. Ming, 1526. Shao Jun è pronta a tutto pur di vendicare i compagni caduti per mano dei Templari infiltrati nella corte imperiale: solo così la Confraternita Cinese degli Assassini potrà rinascere…

TOILET STORIES 1

Autori: Asami Hyogetsu,

Shinsuke Yoshitake

Settembre • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 13,90

IL MIGLIORE STIMOLO PER LE “SEDUTE MEDITATIVE” NEL MOMENTO DEL BISOGNO… Una raccolta di brevi racconti per sollazzarvi mentre siete seduti sul vostro personalissimo trono di ceramica. Un libro sulla toilet da leggere alla toilet, da tenere a portata di mano per quando vi scappa…

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 5 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Settembre • 15×21, B., 272 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

Dopo averci mostrato una parte importante del passato di Ed e Al, Hiromu Arakawa torna al presente introducendo un personaggio chiave e svelando un oscuro segreto sul conto di qualcuno che già conosciamo…

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 6 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Ottobre • 15×21, B., 264 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

Quattro nuovi personaggi destinati a giocare un ruolo fondamentale nella saga, alcuni provenienti da un paese molto lontano… Inoltre, la scioccante morte di un character molto amato.

L’ATTACCO DEI GIGANTI 33 VARIANT SAUNA

Autore: Hajime Isayama

Agosto • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n, • Euro 4,90

IL MANGA DI MAGGIOR SUCCESSO DELL’ULTIMO DECENNIO È AL PENULTIMO NUMERO! DISPONIBILE ANCHE IN QUESTA SPECIALE EDIZIONE COVER VARIANT … ROVENTE PER IL MESE PIU’ CALDO! Il “boato” innescato da Eren continua ad avanzare con l’intento di distruggere tutto il mondo eccetto l’isola di Paradis. Armin e compagni confidano di raggiungere Eren grazie a un idrovolante, ma il prezzo da pagare sarà alto: la vita dei loro cari. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO.

BLUE LOCK 3

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Settembre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 7,00

MIGLIOR SHONEN AL 45° KODANSHA MANGA AWARD! La prima selezione del Blue Lock è in corso. Gli attaccanti del Team Z devono imparare a puntare sulle proprie capacità, maturare il proprio egoismo e, al tempo stesso, riuscire a prevalere sugli avversari. Le dinamiche che innesca la “prigione blu”, però, non sono mai prevedibili…

CITY HUNTER XYZ 3 (DI 12)

Autore: Tsukasa Hojo

Settembre • 13×18, B., 600 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

MAXI APPUNTAMENTO CON LA NUOVA EDIZIONE DEL FAMOSISSIMO MANGA DI TSUKASA HOJO Altre 600 pagine che ci mostrano un sempre più allupato Ryo Saeba affrontare nemici di ogni tipo (tra cui un’assistente dotata di letali martelli…) per difendere le sue affascinanti clienti. Azione e risate garantite!

SPY×FAMILY 6

Autore: Tatsuya Endo

9 settembre • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

UNA MISSIONE SEGRETA CHE PREVEDE… UN TORNEO CLANDESTINO DI TENNIS! Twilight, la geniale spia, è in grado di leggere nella mente di qualsivoglia avversario. Non è però in grado di comprendere i sentimenti della collega Nightfall! Ciò che la ragazza nasconde nel cuore sta per scatenarsi…

JUJUTSU KAISEN 10

Autore: Gege Akutami

9 settembre • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

IL PERSONAGGIO PIÙ DARK DELLA SAGA METTE IN ATTO IL SUO PIANO. Se sei uno stregone nero molto arrabbiato con una certa categoria di esseri umani e completamente privo di qualsiasi freno inibitorio, fino a che punto sei disposto ad arrivare per dare una lezione a chi se lo merita? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION 4

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

Settembre • 13×18, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

UNA SCONCERTANTE ESPLOSIONE DI LUCE BIANCA. Eris e Rudeus sono stati scagliati su una terra popolata da mostri spaventosi. Potranno sopravvivere in quell’inferno? E chi è il misterioso guerriero dai capelli color smeraldo così interessato al loro arrivo?

KAIJIN REIJOH 4

Autore: Tetsuya Tashiro

Settembre • 13×18, B., 248 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

IL KAIRINTO HA SFERRATO UN VIOLENTO ATTACCO ALL’ISTITUTO MEIDO… Molte Reijoh sono state uccise dai Kaijin che impazzano nelle classi e lungo i corridoi. Fortunatamente Saki ha recuperato le reliquie che sprigionano i suoi poteri. Riuscirà a raggiungere Asuma per lo scontro finale?

HINOWA GA CRUSH! 6

Autori: Takahiro, strelka

9 settembre • 13×18, B., 200 pp., b/n e col. • Euro 5,50

NESSUNO PUÒ ORMAI OPPORSI A ZUO. Mentre Hinowa e i suoi combattono, Akame scende in campo, decisa a prendersi la vita del re di Tenrou. Soukai è a un passo dalla rovina: i suoi uomini uccisi, le sue truppe sbaragliate, il castello di Nagisa caduto.

SPICE AND WOLF DOUBLE EDITION 5 (DI 8)

Autori: Keito Koume, Isuna Hasekura

Settembre • 13×18, B., 352 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 12,90

UNA CATENA DI IMPREVEDIBILI AVVENIMENTI. L’incontro tra Lawrence ed Eb Boran dà il via a una serie di eventi che coinvolgeranno non solo il giovane mercante itinerante e la sua compagna Holo, ma anche l’intera città di Kerube, retta da un equilibrio assai fragile.

KONOSUBA! THIS WONDERFUL WORLD 4

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

9 settembre • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 4,90

NULLA SOPRAVVIVE AL PASSAGGIO DELLA FORTEZZA MOBILE DESTROYER! Tutti gli avventurieri sono stati convocati. La terrificante fortezza Destroyer sta per arrivare, ma Kazuma non intende abbandonare la splendida casa appena trovata e costringe Aqua e Megumin a schierarsi con lui in difesa della città.

MORIARTY THE PATRIOT 14

Autori: Sir Arthur Conan Doyle, Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

9 settembre • 11,5×17,5, B., 224 pp., b/n • Euro 4,90

IL DESTINO DI MORIARTY È SCRITTO? La regina ha personalmente ordinato a Sherlock Holmes di assicurare il signore del crimine alla giustizia. Il piano di epurazione di William prosegue, come una marcia inesorabile e solitaria che lo condurrà alla sua stessa morte.

GIGANT 8

Autore: Hiroya Oku

9 settembre • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

HIROYA OKU, L’AUTORE DI GANTZ, NON SMETTE DI STUPIRE. Tokyo è teatro di uno scontro fra un mostro gigantesco e Papico. La prosperosa ragazza in questa occasione non combatterà da sola: insieme a lei ci saranno i membri della squadra speciale proveniente dal futuro…

SERAPH OF THE END 23

Autori: Takaya Kagami, Yamato Yamamoto

9 settembre • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 4,90

SCIOCCANTI RIVELAZIONI. A seguito dei tragici eventi che hanno portato Yu sull’orlo della disperazione, la squadra di Shinoa ha deciso di ritirarsi. Un momento di tregua per chiarirsi le idee, raccogliere le forze e ascoltare quanto Krul ha finalmente deciso di dire. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID E NETFLIX.

WE NEVER LEARN 16

Autore: Taishi Tsutsui

9 settembre • 11,5×17,5 B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

FEBBRAIO È ARRIVATO… Le prove previste dalle università prescelte si stanno inesorabilmente avvicinando, ciò nonostante… non si può certo trascurare San Valentino! Riusciranno Uruka, Fumino, Rizu e Asumi a dare il loro cioccolato a Nariyuki?

PLUNDERER 15

Autore: Suu Minazuki

9 settembre • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

DALL’AUTORE DI ANGELOID. Con un count da 1, Jail va nella capitale per affrontare da solo un esercito di cinquemila soldati e un generale, Robert, con un count da 100.000. La posta in

gioco è il ruolo di comandante supremo dell’esercito reale. E il cuore di Nana. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU YAMATO ANIMATION.

ARTE 14

Autore: Kei Ohkubo

Settembre • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 5,50

LASCIARE FIRENZE. Le macchinazioni del cardinale Silvio hanno portato Arte a essere accusata di un crimine che non ha commesso. Ora la giovane pittrice deve fuggire, abbandonando la bottega e la sua vita, senza nemmeno poter dire addio agli amici o al signor Leo. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME DISPONIBILE SU YAMATO VIDEO.

WOTAKOI – LOVE IS HARD FOR OTAKU 10

Autore: Fujita

Settembre • 14,5×21, B., 144 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 8,90

QUANDO SENTIMENTI MAI PROVATI PRIMA SI AFFACCIANO CON FORZA SPAVENTOSA. Per un otaku, manga o videogame possono essere il rifugio dove nascondersi, ma esistono momenti in cui bisogna semplicemente mettere da parte i timori e concedersi di vivere la magia di un’emozione reale. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO.

SING “YESTERDAY” FOR ME 8 (DI 11)

Autore: Kei Toume

Settembre • 13×18, B., 232 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

COME RIMETTERE INSIEME I PEZZI DI UN CUORE INFRANTO? Haru riuscirà a dimenticare Rikuo? E che cosa prova realmente per un certo ragazzo che continua a starle accanto nonostante lei ami qualcun altro? Si cresce anche trovando le risposte alle domande più difficili… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

LA PROMESSA DELLA ROSA 8

Autore: Kaho Miyasaka

9 settembre • 11,5×17,5, B., 168 pp., b/n • Euro 4,90

COSA C’È DI PEGGIO DELL’ESSERE RAPITA E CARICATA SU UNA NAVE DALLA DESTINAZIONE IGNOTA? Quando Iroha, finalmente salva dalle mire di Yukihiko, pensava che il peggio fosse passato, si trova costretta a fronteggiare le insidie della crudeltà femminile. Le signore degli ambienti altolocati sanno pungere dove fa più male.

I CAVALIERI DELLO ZODIACO: SAINTIA SHO – LE SACRE GUERRIERE DI ATENA 14

Autori: Masami Kurumada, Chimaki Kuori

16 settembre • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

LE SAINTIA PROSEGUONO LA LORO BATTAGLIA PER TRARRE IN SALVO LA DEA ATENA. Mentre il risveglio di Ares è ormai imminente, Shoko affronta ancora una volta Ate. Intanto Mii fa un incontro inaspettato che riporta a galla il suo passato… Torna un importante tassello dei Cavalieri dello Zodiaco.

HOT DETECTIVE TSUBAKI 16

Autore: Kanji Kawashita

Settembre • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 9,90

UNA DETECTIVE SEMPRE PRONTA A SCAVARE CON METODI… NON PROPRIAMENTE ORTODOSSI. Mentre Wabisuke fa i conti con i fantasmi del proprio passato, fra postriboli e vecchie conoscenze, Tsubaki indaga su un caso a dir poco strano: una catena di efferati omicidi che coinvolge solo persone di nome “Jiro”.

KENGAN ASHURA 16

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

Settembre • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

IL TORNEO DI ANNIENTAMENTO È ENTRATO NELLA FASE PIÙ APPASSIONANTE E SPETTACOLARE. Il match tra Cosmo Imai e Seishu Akoya è sempre più brutale e cruento. Chi la spunterà: il King of Stranglers o l’Esecutore? E Ohma Tokita riuscirà a sconfiggere il diabolico Raian Kure nel successivo incontro in programma? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

ZEBRA 22 (DI 22)

Autore: Fumio Obata

Settembre • 13×18, B., 256 pp., b/n • Euro 9,90

RED EYES 24

Autore: Jun Shindo

Settembre • 13×18, B., 168 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,00

ZONE-00 18

Autore: Kiyo Qjo

Settembre • 13×18, B., 160 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 9,90

GIANT KILLING 49

Autori: Masaya Tsunamoto, Tsujitomo

Settembre • 13×18, B., 224 pp., b/n • Euro 5,50

Le ristampe Planet Manga di settembre 2021

Ecco i titoli che invece torneranno disponibili da settembre: