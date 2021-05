Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 357 da quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di luglio 2021. Da segnalare l’esordio dell’attesissimo Blue Lock, della Discovery Edition di Platinum End (che terminerà contemporaneamente con il numero 14 della edizioni regolare) e della edizione XYZ di City Hunter. Sul versante ristampe invece, che trovate in fondo all’articolo, da segnalarsi il ritorno di Planetes Complete Edition.

Trovate invece in questo nostro articolo le uscite Planet Manga previste per questa settimana e disponibili dal 20 maggio in libreria, fumetteria ed edicola.

Le novità Planet Manga di luglio 2021

BLUE LOCK 1

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Luglio • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00/3,99 per ordini entro il 31/05/21 in fumetteria

Contiene: Blue Lock 1

NE RESTERÀ SOLO UNO! CHI SOPRAVVIVRÀ ALL’INFERNO DEL BLUE LOCK? L’eliminazione ai Mondiali di calcio del 2018 ha confermato i limiti della Nazionale nipponica. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna far gol! Ha così inizio il folle progetto di selezione dell’attaccante più egoista, colui che realizzerà il sogno calcistico del Giappone…

PLATINUM END 1 – DISCOVERY EDITION

Autori: Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

8 luglio • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 1,00

Contiene: Platinum End 1

PLATINUM END INIZIA QUI! DAGLI AUTORI DI BAKUMAN E DEATH NOTE. Riedizione con nuova copertina per il primo volume della più recente serie di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, che questo stesso mese giunge a conclusione con il 14° numero.

PLATINUM END 14 (DI 14)

Autori: Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

8 luglio • 11,5×17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Platinum End 14

GLI AUTORI DI BAKUMAN E DEATH NOTE PORTANO A TERMINE LA LORO ULTIMA CREAZIONE. Il professor Yoneda si arrende e la scelta di colui che diventerà il nuovo dio può venire risolta in maniera pacifica. Che cosa succederà con l’avvento di un’altra divinità… una divinità che per giunta è stata umana?

CITY HUNTER XYZ 1 (DI 12)

Autore: Tsukasa Hojo

Luglio • 13×18, B., 584 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

Contiene: City Hunter XYZ 1

TORNANO RYO, KAORI, FALCON, SAEKO E TUTTI GLI ALTRI INDIMENTICABILI PROTAGONISTI DEL MITICO CITY HUNTER. Dodici massicci volumi per raccogliere tutti i 336 capitoli della saga che ha segnato gli anni 80 e 90. Arricchiscono questa nuova edizione contenuti speciali inediti. L’occasione ideale per scoprire o riscoprire un manga che ha spopolato in tutto il mondo.

CITY HUNTER REBIRTH 7

Autori: Tsukasa Hojo, Sokura Nishiki

Luglio • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: City Hunter Rebirth 7

L’ORIGINALISSIMA RIVISITAZIONE DELLE STORIE FIRMATE DAL GENIALE TSUKASA HOJO. Sayuri e sua sorella Kaori sono prigioniere degli Snake Brothers, ma Ryo e JJ sono arrivati nel luogo in cui sono rinchiuse, determinati a salvarle. Per riuscirci dovranno sconfiggere l’astuto Cobra e suo fratello, l’inarrestabile Python…

LONE WOLF AND CUB OMNIBUS – COFANETTO 3

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Luglio • 18×25,2, B., 2016 pp., b/n • Euro 66,00

Contiene: Lone Wolf & Cub Omnibus 7/9

PENULTIMO COFANETTO DEDICATO ALL’IMMORTALE MANGA DI KAZUO KOIKE E GÔSEKI KOJIMA. Più di duemila pagine di fumetto raccolte in tre eleganti volumi di grande formato e con sovraccoperta che contengono la fase centrale – e cruciale! – del complesso piano del Lupo Solitario per vendicarsi del clan Yagyû.

LONE WOLF & CUB OMNIBUS 7

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Luglio • 18×25,2, B., 672 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 22,00

Contiene: Lone Wolf & Cub 15/17

Il primo dei tre volumi contenuti nel terzo cofanetto si apre con il racconto di un villaggio in riva al mare popolato da sole donne. Un villaggio apparentemente normale, ma che nasconde un importante segreto…

LONE WOLF & CUB OMNIBUS 8

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Luglio • 18×25,2, B., 672 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 22,00

Contiene: Lone Wolf & Cub 18/19

Altre 672 pagine dedicate alle avventure di Ôgami Ittô, che con suo figlio Daigoro vaga per l’antico Giappone in cerca di risorse e informazioni che possano permettergli di vendicarsi della potente famiglia Yagyû.

LONE WOLF & CUB OMNIBUS 9

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Luglio • 18×25,2, B., 672 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 22,00

Contiene: Lone Wolf & Cub 20/21

Dopo un lungo peregrinare Ôgami Ittô e Daigoro sono giunti a un passo da Edo. Yagyû Retsudô lo viene a sapere e prende ogni precauzione per impedire che il Lupo solitario e il suo cucciolo raggiungano la città…

ALICE IN WONDERLAND 1 (DI 2)

Autori: Tim Burton, Jun Abe

15 luglio • 14,5×21, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 9,90

Contiene: Alice in Wonderland 1

IL GENIO DI TIM BURTON E LA POTENZA IMMAGINIFICA DEI MANGA NELLA VERSIONE A FUMETTI DEL CAPOLAVORO CINEMATOGRAFICO DEL REGISTA. Alice, uno dei personaggi femminili più amati di tutti i tempi, dovrà fare i conti con la follia della vita degli adulti affrontando una nuova, incredibile avventura nel Paese delle Meraviglie.

ALICE IN WONDERLAND 2 (DI 2)

Autori: Tim Burton, Jun Abe

19 agosto • 14,5×21, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 9,90

Contiene: Alice in Wonderland 2

FRA SOGNO E REALTÀ ESISTE UN LEGAME CHE ALICE DEVE ANCORA COGLIERE… Nel Paese delle Meraviglie la protagonista deve trovare il modo di uccidere una bestia sanguinaria… evitando di farsi decapitare dalla Regina Rossa! Intanto nel mondo reale sua madre vuole concederla in sposa contro la sua volontà.

COFANETTO ALICE IN WONDERLAND

Euro 25,00

Contiene: Alice in Wonderland 1, 2

ENTRAMBI I VOLUMI IN UN’UNICA SOLUZIONE ALL’INTERNO DI UN “PREZIOSISSIMO” COFANETTO-FORZIERE

MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION 2

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin na Magonote, Shirotaka

Luglio • 13×18, B., 168 pp., b/n e col. • Euro 7,50

Contiene: Mushoku Tensei – Isekai Ittara Honki Dasu 2

PARLA COME UN MAESTRO, SBIRCIA COME UN ADULTO, LANCIA INCANTESIMI COME UN MAGO PROVETTO… Rudeus è un piccolo portento, ma suo padre ancora non intende mandarlo all’Accademia di magia. Per il reincarnato Neet trentaquattrenne, di conseguenza, si profila una ben più eccitante avventura…

JUJUTSU KAISEN 9

Autore: Gege Akutami

8 luglio • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Jujutsu Kaisen 9

NEL MOMENTO CRUCIALE DELLA MISSIONE DI GOJO E GETO, UN COLPO DI SCENA LASCIA TUTTI SOTTO SHOCK… Mentre gli eventi precipitano verso una direzione sconosciuta, nell’animo di qualcuno iniziano a germogliare sentimenti inquietanti… Il mondo dell’occulto rivela il suo lato più spaventoso! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

BLACK CLOVER – IL LIBRO DEI CAVALIERI

Autori: Yûki Tabata, Johnny Onda

Luglio • 11,5×17,5, B., 272 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,90

Contiene: Black Clover: Kishi-dan no sho

NUOVE AVVENTURE PER I CAVALIERI MAGICI DEL REGNO DI CLOVER NELLA SECONDA NOVEL DELLA HIT BLACK CLOVER. Alla base del Toro Nero non si può mai stare tranquilli. Magna e Luck vanno alla conquista di un dungeon, mentre una missione letale attende i comandanti: la cena organizzata dall’Imperatore Magico!

BLACK CLOVER 27

Autore: Yûki Tabata

8 luglio • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Black Clover 27

L’ATTACCO DELLA TRIADE OSCURA HA AVUTO CONSEGUENZE TERRIBILI… Asta deve fare i conti con la propria debolezza, ma all’improvviso davanti a lui appare un mago sconosciuto che si offre di insegnargli a usare il potere del demonio presentandosi come… il vicecomandante del Toro Nero! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

AKIRA 6 (DI 6)

Autore: Katsuhiro Otomo

Agosto • 18×25,6, B., 440 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 22,00

Contiene: Akira 6

LA LOTTA PER IL CONTROLLO DI QUEL CHE RESTA DI NEO-TOKYO GIUNGE AL CULMINE. È il momento dello scontro finale tra Tetsuo e tutti coloro che si stanno opponendo a lui, a cominciare da Kaneda e Kay. L’emozionante conclusione di una pietra miliare del fumetto mondiale.

APOSIMZ 7

Autore: Tsutomu Nihei

Luglio • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Ningyou no kuni 7

UN NUOVO CAPITOLO DELL’EPOPEA FANTASCIENTIFICA DI TSUTOMU NIHEI. Scampato all’attacco di Etherow, l’imperatore di Ribedoa intende porre fine alla minaccia del gruppo di ribelli e incarica due dei suoi più fidati sottoposti di rintracciare ed eliminare Titania e compagni…

SPY×FAMILY 5

Autore: Tatsuya Endo

15 luglio • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Spy×Family 5

LA MISSIONE DI TWILIGHT È APPESA A UN FILO… Disinnescare un ordigno nucleare in trenta secondi? Fermare un sanguinario serial killer? No, niente di tutto ciò. Il protagonista deve solo evitare che “sua figlia” Anya prenda un’insufficienza agli esami. Impresa impossibile?

KONOSUBA! – THIS WONDERFUL WORLD 3

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

15 luglio • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Kono subarashii sekai ni shukufuku o! 3

LE BIZZARRE IMPRESE DI UN NEET REINCARNATOSI, SUO MALGRADO, IN UN MONDO FANTASTICO… Kazuma, accompagnato dalla divina Aqua, dall’esplosiva Megumin e dall’audace Darkness, dovrà affrontare le insidie di un dungeon maledetto e gli orrori di una casa infestata dagli spiriti. Riuscirà a cavarsela?

SPICE AND WOLF DOUBLE EDITION 4 (DI 8)

Autori: Keito Koume, Isuna Hasekura

Luglio • 13×18, B., 368 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 12,90

Contiene: Ookami to Koushinryou 7/8

QUARTO VOLUME DELLA RIPROPOSTA “DOPPIA” DI SPICE AND WOLF. Lawrence e Holo raggiungono il villaggio di Teleo, dove sperano di trovare informazioni che permettano di capire dove si trova Yoitsu. Qui conosceranno la giovane Elsa, una ragazza poco propensa ad aiutarli…

DRIFTING DRAGONS 9

Autore: Taku Kuwabara

Luglio • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Kutei Doragonzu 9

CHE SIA ARRIVATA LA FINE PER LA NAVE CACCIA-DRAGHI? La Quin Zaza si trova in una situazione complicata da cui non si vede via d’uscita: sta per scatenarsi una tremenda tempesta e ha di fronte a sé un gigantesco drago che sembra intenzionato ad abbatterla…

WOTAKOI – LOVE IS HARD FOR OTAKU 9

Autore: Fujita

Luglio • 14,5×21,, B., 144 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 8,90

Contiene: Wotaku ni koi wa muzukashii 9

IL MATRIMONIO DI KOYANAGI E KABAKURA È ALLE PORTE. I preparativi fervono, ma i futuri sposi non sembrano trovarsi d’accordo sulla festa di nozze. Giurarsi amore eterno è forse inconciliabile con il dare libero sfogo al proprio orgoglio otaku? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO.

SING “YESTERDAY” FOR ME 6 (DI 11)

Autore: Kei Toume

Luglio • 13×18, B., 216 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Yesterday wo utatte 6

QUANDO ALL’IMPROVVISO TI RENDI CONTO DI NON PROVARE PIÙ QUELLO CHE SENTIVI UN TEMPO… Rikuo, diviso tra l’amore non corrisposto per Shinako e un sentimento nuovo che non riesce ancora a definire, si sente perso. E in mezzo a tutto questo smarrimento, ecco giungere un invito… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

PLUNDERER 13

Autore: Suu Minazuki

8 luglio • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Plunderer 13

WE NEVER LEARN 14

Autore: Taishi Tsutsui

15 luglio • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai 14

SERAPH OF THE END – GUREN ICHINOSE: CATASTROPHE AT SIXTEEN 9

Autori: Takaya Kagami, You Asami

15 luglio • 11,5×17,5, B., 160 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Owari No Seraph – Ichinose Guren, 16-sai No Catastrophe 9

OTAKU TEACHER 22

Autore: Takeshi Azuma

Luglio • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 6,00

Contiene: Denpa Kyoshi 22

FIRE FORCE 25

Autore: Atsushi Ohkubo

8 luglio • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Enen No Shouboutai 25

MURCIÉLAGO 18

Autore: Yoshimurakana

8 luglio • 13×18, B., 200 pp., b/n e col. • Euro 6,90

Contiene: Murciélago 18

GUNSLINGER GIRL 15

Autore: Yu Aida

Luglio • 13×18, B., 232 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Gunslinger Girl 15

KENGAN ASHURA 15

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

Luglio • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Kengan Ashura 15

BUNGO STRAY DOGS 20

Autori: Kafka Asagiri, Sango Harukawa

8 luglio • 13×18, B., 176 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Bungo Stray Dogs 20

TRINITY SEVEN – L’ACCADEMIA DELLE SETTE STREGHE 24

Autori: Kenji Saito, Akinari Nao

29 luglio • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Trinity Seven – 7-Nin no Masho Tsukai 24

NATSUME DEGLI SPIRITI 25

Autore: Yuki Midorikawa

Luglio • 11,5×17,5, B., 160 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Natsume Yujincho 25

TRIAGE X 21

Autore: Shouji Sato

Luglio • 13×18, B., 160 pp., b/n e col., con sovraccoperta e poster • Euro 7,00

Contiene: Triage X 21

LA LEGGENDA DI ARSLAN 1/13

Autori: Yoshiki Tanaka, Hiromu Arakawa

Luglio • 11,5×17,5, B., 192/200 pp., b/n • Euro 4,50/4,90 cad.

Contiene: Arslan Senki 1/13

Dopo Fullmetal Alchemist Hiromu Arakawa torna al manga d’azione con l’adattamento delle light novel di Yoshiki Tanaka. Il destino di Arslan, principe del regno di Pars, è prendere il posto del padre, il re Andragoras. Ne sarà degno? Eventi epici, momenti tragici, dialoghi eccellenti, battute di spirito: il mix che ha fatto la fortuna di Fullmetal Alchemist lo si ritrova in questa splendida serie!

Le ristampe Planet Manga di luglio 2021

L’ATTACCO DEI GIGANTI 18

Seconda ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 19

Seconda ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 20

Seconda ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 27

Prima ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

ONE-PUNCH MAN 5

Prima ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

216 pp., b/n • Euro 4,90

ONE-PUNCH MAN 8

Prima ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

FIRE FORCE 1

Prima ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

FIRE FORCE 2

Prima ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

HUNTER X HUNTER 1

Sesta ristampa • luglio • 11,2×17,5, B.,

184 pp., b/n • Euro 5,50

WOTAKOI 1

Luglio • 14,5×21, B., 136 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 8,90

WOTAKOI 2

Luglio • 14,5×21, B., 136 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 8,90

ASADORA! 1

Luglio • 13×18, B., 208 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

ASADORA! 2

Luglio • 13×18, B., 216 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

ASADORA! 3

Luglio • 13×18, B., 184 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

BANANA FISH 2

Luglio • 15×21, B., 384 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 18,00

CITY HUNTER REBIRTH 1

Luglio • 13×18, B., 184 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

BLACK CLOVER 1

Prima ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK CLOVER 2

Prima ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK CLOVER 3

Prima ristampa • luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

IL MIO DANNATO RIVALE 1

Luglio • 13×18, B., 184 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

SOLANIN – COMPLETE EDITION

Prima ristampa • luglio • 15×21, B., 472 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 16,90

INIO ASANO: SHORT STORIES

Luglio • 15×21, B., 312 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 12,90

INIO ASANO: EROI

Luglio • 15×21, B., 176 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 12,90

REIRAKU – LA CADUTA

Luglio • 15×21, B., 248 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 12,90

PLANETES – COMPLETE EDITION

Prima ristampa • luglio • 17×23,8, C.,

1040 pp., b/n • Euro 45,00

KUSHAMI (ETCIÙ)

Luglio • 14,8×21, B., 200 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 15,00

L’ATTACCO DEI GIGANTI 31

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 32

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

FIRE FORCE 10

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

FIRE FORCE 11

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

FIRE FORCE 15

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

FIRE FORCE 16

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

FIRE FORCE 17

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

FULLMETAL ALCHEMIST 20

QUARTA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK BUTLER 14

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK BUTLER 26

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

184 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK BUTLER 28

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

184 pp., b/n • Euro 4,90

SPY X FAMILY 2

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

HUNTER X HUNTER 4

QUARTA RISTAMPA

Luglio • 11,2×17,5 B.,

192 pp., b/n • Euro 5,50

HUNTER X HUNTER 9

QUINTA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 5,50

HUNTER X HUNTER 20

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 11,2×17,5 B.,

200 pp., b/n • Euro 5,50

HUNTER X HUNTER 23

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 5,50

HUNTER X HUNTER 24

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 11,2×17,5 B.,

216 pp., b/n • Euro 5,50

HUNTER X HUNTER 25

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 5,50

HUNTER X HUNTER 26

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 11,2×17,5 B.,

208 pp., b/n • Euro 5,50

HUNTER X HUNTER 27

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 11,2×17,5 B.,

208 pp., b/n • Euro 5,50

HUNTER X HUNTER 36

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,2×17,5 B.,

208 pp., b/n • Euro 5,50

SERAPH OF THE END 19

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

184 pp., b/n • Euro 4,90

SERAPH OF THE END 5

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

SERAPH OF THE END 6

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

BLUE EXORCIST 1

QUARTA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

BLUE EXORCIST 6

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

BLUE EXORCIST 9

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

BLUE EXORCIST 20

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

216 pp., b/n • Euro 4,90

BLUE EXORCIST 21

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

BLUE EXORCIST 22

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

BLUE EXORCIST 23

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK CLOVER 18

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

CHAINSAW MAN 1

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

JUJUTSU KAISEN 7

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BERSERK COLLECTION SERIE NERA 22

TERZA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

224 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION SERIE NERA 27

QUARTA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

224 pp., b/n • Euro 5,50

BUNGO STRAY DOGS 4

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BUNGO STRAY DOGS 5

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

184 pp., b/n • Euro 4,90

UN MARZO DA LEONI 1

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B., 184 pp., b/n, con

sovraccoperta • Euro 7,00

UN MARZO DA LEONI 2

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B., 192 pp., b/n, con

sovraccoperta • Euro 7,00

ASANO COLLECTION: LA FINE DEL MONDO E PRIMA DELL’ALBA

TERZA RISTAMPA

Luglio • 16,4×23,8, B., 280 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 12,90

ASANO COLLECTION: LA RAGAZZA IN RIVA AL MARE 1

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B., 200 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

ASANO COLLECTION: LA RAGAZZA IN RIVA AL MARE 2

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B., 218 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

ASANO COLLECTION: WHAT A WONDERFUL WORLD 2

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B., 216 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

REAL 1

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B., 240 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

REAL 10

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B., 216 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

ANOTHER MONSTER

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18,8, B., ??? pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 16,00

20TH CENTURY BOYS 14

TERZA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B., 224 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

20TH CENTURY BOYS 17

TERZA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B., 208 pp.,

b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

AKAME GA KILL! 3

TERZA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

216 pp., b/n • Euro 4,90

AKAME GA KILL! 6

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

AKAME GA KILL! 8

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

224 pp., b/n • Euro 4,90

AKAME GA KILL! ZERO 2

PRIMA RISTAMPA

Luglio • 13×18, B.,

216 pp., b/n • Euro 4,90

ITACHI – IL GIORNO

SECONDA RISTAMPA

Luglio • 11,2×17,5 B., 218 pp., b/n, con

sovraccoperta • Euro 12,90