Attraverso il catalogo Preview 67 sono state rese note le novità Sergio Bonelli Editori di luglio 2021. Da segnalarsi il debutto di Dampyr Color e i numerosi speciali estivi fra cui i numeri bis di numerose serie regolari fra cui Dylan Dog, Dragonero e Nathan Never. Per quanto riguarda invece i volumi da libreria da segnalare le nuove edizioni del primo volume di Tex Willer (le avventure del giovane Tex) e del primo volume di Senzanima.

Scopriamo insieme tutti gli albi e i volumi previsti per il settimo mese dell’anno.

Le novità Sergio Bonelli Editori di luglio 2021

DAMPYR 256 – Operazione Messiah

di Mauro Boselli e Maurizio Rosenzweig

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Secondo gli Ebrei, il Messia non è ancora arrivato… E se qualcuno decidesse di accelerarne la venuta sulla Terra ricorrendo all’aiuto delle potenze demoniache? Lady Nahema, nuovo capo del servizio segreto infernale, prepara una difficile sfida per il Dampyr Harlan Draka e per i suoi compagni d’avventura!

DAMPYR COLOR 1 – La biblioteca dell’orrore

di Mauro Boselli, Maurizio Colombo, Giorgio Giusfredi, Alessandro Baggi, Michele Cropera, Francesco De Stena, Arturo Lozzi, Helena Masellis, Luca Rossi e Alessandro Scibilia

128 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 7,90

I creatori della serie Mauro Boselli e Maurizio Colombo alla macchina da scrivere, insieme a un nutrito team creativo, ci conducono dal profondo Sud degli States a un lugubre ospedale di Providence, dagli orrori della Grande Guerra a quelli dei profondi abissi, dai misteri di un castello sull’Appennino a quelli di un maniero nella vecchia Inghilterra, dalla Venezia del 500 alla Milano degli anni 60, dal sanguinoso conflitto per la Secessione americana alla biblioteca del Teatro dei Passi perduti a Praga, in un’antologia di racconti inediti tutti a colori!

SENZANIMA – Guerra (Nuova Edizione)

di Luca Enoch, Stefano Vietti e Mario Alberti

80 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato, € 17,00

Torna disponibile, in una nuova edizione, il primo romanzo a fumetti di Senzanima, la fortunata serie parallela di Dragonero. Una collana di storie inedite presentata direttamente in libreria e fumetteria in grande formato a colori. Senzanima racconta i giorni in cui il giovane Dragonero, fuggito da casa, si unisce alla famigerata compagnia mercenaria conosciuta come “i Senzanima” e inizia a viaggiare e combattere nei territori imperiali durante il periodo dei Tumulti. “Nei due anni precedenti il giorno della mia salvezza, perché così mi piace ricordarlo, prima che la mano di mio nonno Herion mi strappasse da quell’inferno, io vissi una delle più incredibili avventure che a un ragazzo di campagna possa mai capitare di vivere…”

TEX WILLER – Vivo o morto! (Nuova Edizione)

di Mauro Boselli e Roberto De Angelis

256 pagine – 19 x 26 cm, colore, cartonato, € 26,00

Torna disponibile in una nuova edizione il primo volume a colori dedicato alle avventure del giovane Tex Willer, firmato da Mauro Boselli e Roberto De Angelis. Vivo o morto! racconta gli eventi che precedono il primo, storico episodio di Tex, Il totem misterioso, che segnò la nascita del personaggio. Un giovanissimo Aquila della Notte, la sua aspra rivalità con il losco Coffin, la tragica storia della bella indiana Tesah, tra sparatorie, agguati e galoppate in sella al fido Dinamite!

TEX – Il passato di Tiger Jack

di Claudio Nizzi e Giovanni Ticci

352 pagine – 19 x 26 cm, colore, cartonato, € 25,00

Per la prima volta raccolta in volume, la storia del passato di Tiger Jack e del suo primo burrascoso incontro con Tex. Il valoroso guerriero navajo, fratello di sangue di Tex Willer e sempre al suo fianco nelle avventure più spericolate, è protagonista di un racconto drammatico di rapimenti, vendetta e crudeltà, realizzato da due grandi autori texiani, Claudio Nizzi ai testi e Giovanni Ticci ai disegni.

ZAGOR – Ora zero!

di Guido Nolitta e Franco Donatelli

304 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 15,00

Secondo volume della raccolta completa delle storie che vedono in scena il nemico numero uno di Zagor: Hellingen. Uno scienziato pazzo, geniale e malvagio inventore con la volontà perversa di dominare il mondo grazie alle sue creazioni. Ma ogni volta, a mandare all’aria i suoi piani ci pensa l’eroe di Darkwood! Una serie di avventure sospese tra magia e scienza alla Jules Verne.

MARTIN MYSTÈRE – Martin in Comicsland, i fumetti nei fumetti

di Alfredo Castelli, et al.

512 pagine – 16 x 21 cm, B/N e colore, brossurato, € 18,00

Martin Mystère, il Detective dell’Impossibile creato dalla fertile penna di Alfredo Castelli nel 1982, è un personaggio eclettico: archeologo, antropologo, esperto d’arte, collezionista di oggetti inusuali, uomo d’azione e instancabile viaggiatore. Questo volume raccoglie una serie di storie che hanno al centro il mondo del fumetto e il suo linguaggio. Una cavalcata divertente e divertita tra personaggi noti e meno noti del fantastico mondo dei comics!

DYLAN DOG 418 BIS – Qwertington

di Luca Vanzella e Luca Genovese

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

La madre di Jennifer incarica Dylan di rintracciare la figlia scomparsa. L’unico elemento sul quale basarsi per iniziare le indagini sono delle enigmatiche cartoline provenienti da un luogo situato chissà dove: Qwertington. E una volta che l’Old Boy riuscirà a scoprirne la collocazione, molte saranno le incredibili sorprese che lo attendono.

DYLAN DOG 419 – [Titolo: top secret]

di Gabriella Contu e Sergio Gerasi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

L’Indagatore dell’Incubo nel secondo atto della trilogia di storie destinate a tenere banco sulla scena dell’estate dylaniata e a costituire l’imprescindibile evento mediatico del 2021.

BRENDON SPECIALE 21 (1 di 2) – L’ultima possibilità del diavolo

di Claudio Chiaverotti e Cristiano Spadavecchia

64 pagine – 17 x 23 cm, colore, brossurato, € 4,50

In una città della Nuova Inghilterra, Brendon ritrova Demi, perduto amore della sua giovinezza. Oggi Demi è una donna affascinante, anche se distrutta dalla vita, e nasconde un segreto che le divora l’anima. Il Cavaliere di Ventura è pronto a sfidare tutti i diavoli dei Libri Maledetti, per aiutare colei che, in fondo al proprio essere, non ha mai smesso di cercare…

MORGAN LOST SCREAM NOVELS 1 – Il silenzio della neve

di Claudio Chiaverotti, Giovanni Talami e Lola Airaghi

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato, € 4,50

Il mondo è stato aggredito dal virus Ravid 21 ed è stato proclamato il lockdown totale! Una New Heliopolis deserta è percorsa da folli vigilantes e da centinaia di ghepardi, sguinzagliati dal Direttore del Tempio della Burocrazia, per “invitare” le persone a stare in casa… Ma i serial killer? Qualcuno non resiste, ha bisogno di uccidere… Come farà a entrare in casa delle sue vittime e a ostentare i propri delitti, quali opere d’arte? Morgan Lost torna con la nuova stagione: Scream Novels.

DRAGONERO IL RIBELLE 21 – Le gazze ladre

di Luca Enoch, Luca Bonessi e Vincenzo Riccardi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Un tempo cacciavano creature selvagge e feroci, oggi braccano i ribelli per intascare la taglia sulla loro testa: sono i Bestiarii! Ian e Gmor non hanno nessuna intenzione di lasciare che i propri compagni vengano trascinati in catene nella città più vicina, ma, nel tentativo di liberarli, incrociano il cammino di un eterogeneo gruppo di donne: sono delle fuorilegge che si fanno chiamare “le gazze ladre”. Da che parte si schiereranno quando si tratterà di regolare i conti con i Bestiarii? Dragonero dovrà scoprirlo a proprio rischio e pericolo!

DRAGONERO IL RIBELLE 21 BIS – Sulla pista dei ricordi

di Luca Enoch, Luca Barbieri, Stefano Vietti, Diego Bonesso, Ludovica Ceregatti, Emanuele Gizzi e Vincenzo Riccardi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Un oggetto molto speciale emerge dal passato di Ian Aranill. È un pugnale, primo dono dell’amico fraterno Gmor, in grado di tagliare qualunque materiale e sulla cui affilata lama corrono i ricordi di Dragonero, a partire dal momento in cui questo nome ancora non gli apparteneva e il gravoso futuro di eroe ancora aleggiava lontano, all’orizzonte. Ripercorrendo quattro momenti cruciali della sua vita, apprenderemo qualcosa di più sul passato del nostro eroe… e sul suo futuro. Un appuntamento molto speciale, frutto del lavoro di squadra dei due autori e del curatore della serie, illustrato da un poker di grandi disegnatori.

SPECIALE DRAGONERO 8 – Dragonero e Zagor: Il viaggio degli eroi

di Luca Enoch e Gianluigi Gregorini

128 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 7,90

È passato molto tempo da quando due grandi eroi e i loro universi si sono incontrati: Ian Aranill, l’Uccisore di Draghi, e Zagor, lo Spirito con la Scure. Da quell’incontro è nata una solida amicizia, che ha messo radici… radici che, però, scavando nel tessuto dei due mondi, hanno finito per intaccare qualcosa. Ma cosa? Alle forze congiunte dei due eroi la responsabilità di scoprirlo! Gli splendidi disegni di Gianluigi Gregorini vengono immersi nel mondo del colore da Piky Hamilton, mentre ad accogliere i lettori in copertina una guest star del calibro di Michele Rubini! A dirigere l’orchestra, il maestro Luca Enoch! Che altro aggiungere? Ah, sì: AAAYAAAAKKK!

LA STIRPE DI ELÄN 3 – La caduta di Astartis (2° parte): Il picco della morte, Prigionieri delle tenebre

di Federico Memola, Rossano, Rossi, Sergio Giardo, Antonio Amodio e Gino Vercelli

256 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 8,90

Giunti nella città neutrale di Astartis, Elphin Magee e Brent Malone si ritrovano a fianco degli ardelliani guidati dal capitano Grayne Hornblower e fanno la conoscenza della tormentata Selene Keidam, capitano delle guardie. Si illudono di essere al sicuro, ignari del fatto che l’impero tarkassiano, sotto la guida del crudele cancelliere Dagon, sta mettendo in atto il piano per la conquista dell’intero continente! Elän è sull’orlo di un conflitto che verrà combattuto con ogni arma, ogni creatura magica e ogni incantesimo: una guerra i cui effetti si riverbereranno anche sulla nostra Terra…

LE STORIE SPECIALE 8 – L’inquisitore – Doppio incubo

di Gianfranco Manfredi e Antonio Lucchi

128 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato € 7,90

Un ritorno nell’Europa del Seicento, dove – nello Speciale dell’estate 2018 – avevamo incontrato l’inquisitore Santiago e il suo mondo di demoni e dannazioni. Le porte dell’inferno sono pronte ancora una volta ad aprirsi e – ancora una volta – spetterà a lui affrontare le orde dell’oltretomba!

NATHAN NEVER 361 BIS – Oltre l’immaginazione

di Bepi Vigna e Germano Bonazzi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Un uomo che dice di chiamarsi Nemo è rinchiuso in un ospedale psichiatrico. I suoi ricordi non sembrano avere riscontri e all’ispettore Ishimori pare che egli confonda le vicende della sua vita con quelle dell’Agente Speciale Nick Nemesis, protagonista degli albi pubblicati dalle Edizioni Alfa. Ed esiste un rapporto tra l’eroe dei fumetti e un ex poliziotto che vive isolato nei Territori del Sud, insieme alla figlia e a un robot? Nathan Never nella sua avventura più visionaria, che lo porterà a indagare all’interno del processo creativo che è all’origine delle sue stesse avventure…

NATHAN NEVER 362 – La Casa della Gioia

di Stefano Marzorati e Onofrio Catacchio

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Quali segreti nasconde Vermilion Sands? Un tempo popolare stazione turistica sulla Costa Est, ora è una località in disfacimento, avvolta da una cappa di calore, sabbia e polvere. Dove l’unica presenza è quella dei reietti e dei pazienti della Casa della Gioia, una clinica molto particolare, fondata dal brillante neuroscienziato dottor Mayer. Inviato lì per scoprire la verità sulla scomparsa della figlia del senatore Cooper, Nathan Never dovrà affrontare una missione che lo costringerà a confrontarsi con un tragico pezzo del suo passato, coinvolto in un’avventura in bilico tra realtà e allucinazione…

NATHAN NEVER MAGAZINE 2021

di Bepi Vigna, Sergio Giardo e AA. VV.

176 pagine – 16 x 21 cm, colore e B/N, brossurato, € 8,50

Anche quest’anno il Nathan Never Magazine si fregia della collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. Interamente dedicato al satellite del nostro pianeta, il Magazine propone, per la prima volta in formato Bonelli, l’avventura a colori Destinazione Luna, racconto di Bepi Vigna visualizzato e colorato da Sergio Giardo, che ruota attorno al Lunar Gateway, piattaforma orbitante attorno alla Luna, punto di partenza dei futuri viaggi dell’Uomo verso Marte: un mistero nel futuro di Nathan Never affonda le radici nel nostro presente… In più, altri racconti a fumetti e dossier illustrati a tema lunare!

NATHAN NEVER: MISSIONE GIOVE 3 (di 4) – Il segreto degli Eloym

di Bepi Vigna, Max Bertolini e Germano Bonazzi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Misteriosi avvenimenti del lontano passato si intrecciano con la missione più difficile che Nathan Never abbia mai dovuto affrontare. Che relazione c’è tra un presunto ufo-crash, avvenuto nel 1947 della vecchia datazione, e un filmato tenuto segreto per anni? In quale losca trattativa è coinvolto Mister Alfa? Il viaggio verso l’orbita di Giove porterà l’Agente Speciale Alfa a svelare antichi segreti che riguardano l’origine stessa della civiltà terrestre…

Recuperate il volume Io Sono Nathan Never su Amazon.

ATTICA 2 – Il cuore, il marchio

di Giacomo Keison Bevilacqua

64 pagine – 17 x 23 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Kat ha sempre sognato di visitare Attica, la città più bella del mondo e il misterioso Esse le ha promesso che la guiderà lì quando avrà trovato gli altri simboli che la seguiranno… Aiden è proprietario di una palestra, è nato ad Attica, ma vive a Park Avenue e ha una strana voglia sulla spalla… Che cosa li lega e che cosa rappresentano gli altri simboli?

JULIA 274 – Ne uccide più la penna…

di Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero e Antonio Marinetti

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,50

Una storia in stile Arsenico e vecchi merletti per la nostra criminologa di Garden City… Le sorelle Corinne e Peggy, sotto le spoglie di rassicuranti zie, celano con abilità il loro animo malvagio. Le due hanno invitato nella loro dimora una coppia di scrittori di romanzi gialli, moglie e marito, che da ospiti si sono ritrovati prigionieri. E chissà quale destino hanno in serbo per loro le due arzille vecchiette…

JULIA SPECIALE 7 – Il caso del rave party

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Luigi Copello

112 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 6,90

Puntuale all’appuntamento estivo troveremo lo Speciale a colori con una storia psichedelica: una giovane Julia alle prime armi dovrà indagare sulla morte di un ragazzo avvenuta durante un rave party…

ROMANZI A FUMETTI 42 – Il Commissario Ricciardi: Per mano mia

di Maurizio de Giovanni, Claudio Falco e Daniele Bigliardo

160 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 8,90

Dopo il ciclo delle stagioni, continua la trasposizione a fumetti dei libri di De Giovanni con Per mano mia. Natale 1931, i cadaveri di Emanuele Garofalo e sua moglie Costanza vengono ritrovati davanti al presepe che stavano allestendo. Ricciardi dovrà indagare su questo omicidio e sul rapporto fra l’ex funzionario della Milizia deceduto e il mondo povero dei pescatori di Mergellina.

MARTIN MYSTÈRE 377 – Un vampiro a Vienna

di Alfredo Castelli, Davide Barzi e Walter Venturi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Martin Mystère deve indagare questa volta su London After Midnight di Tod Browning, il più celebre film perduto della Storia del cinema che, secondo la leggenda, vide l’ultima copia esistente distrutta in un misterioso incendio oltre settant’anni fa. E se la sparizione della pellicola fosse stata invece voluta da qualcuno perché la visione di quelle immagini avrebbero potuto cambiare la nostra percezione del mondo? Una pericolosa avventura per il Detective dell’Impossibile che si troverà a confrontarsi con un personaggio che credeva scomparso per sempre…

MARTIN MYSTÈRE SPECIALE 38

Fiamme sulla laguna di Andrea Artusi, Mirco Zilio e, Paolo Ongaro (tratto da un racconto di Alberto Toso Fei)

Pape Satàn di Alfredo Castelli e, Marcello Mangiantini

Il cimitero dei computer di Alfredo Castelli, Montanari & Piccoli

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N e colore, brossurato, € 7,90

Tre avventure compongono lo Speciale 2021 di Martin Mystère, che, per l’occasione, vedrà il Detective dell’Impossibile indagare su di un inedito giovane Dante Alighieri, su un cimitero di computer di una storia d’annata e, infine, sull’incendio che nel 1996 distrusse lo storico teatro La Fenice di Venezia in un episodio, tenetevi forte, interamente a colori!

LE STORIE CULT 105 – Il Piccolo Ranger: Lost Valley

di Andrea Lavezzolo e Francesco Gamba

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,50

Kit Teller, il Piccolo Ranger, torna con l’adrenalinica avventura che celebrò il centesimo albo della sua saga… Un fuorilegge defunto e la mappa indecifrabile che portava con sé sono i primi passi di un lungo e rocambolesco percorso costellato di insidie e colpi di scena, banditi e pellerossa, che porterà il giovane Kit a lambire il segreto della leggendaria “valle perduta”…

ZAGOR CLASSIC 29 – Il mare bianco

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 3,90

Zagor, Cico e i marinai scomparsi sono prigionieri di Ly-Cieng e della sua banda di misteriosi cinesi mascherati: solo l’insperato intervento di un amico potrà salvarli dall’assedio! Tornati sulla terraferma, i nostri due amici incontrano Freddy Duncan, alla ricerca di un antico tesoro nella foresta di Darkwood…

TEX CLASSIC 113, 114 & 115 – I monti della Luna, Un uomo intrepido, Terra bruciata

di Gianluigi Bonelli, Virgilio Muzzi e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 3,50 cad.

Centinaia di guerrieri Navajos, Hopi e Chiricahuas sono pronti a battersi al fianco di Aquila della Notte per spazzare via Amaxos, le mummie azteche e gli agguerriti Yaqui loro difensori… Cinque giovani Navajos vengono uccisi a tradimento da due potenti uomini bianchi protetti dalle alte sfere, tutti i tentativi per evitare la guerra falliscono…

STORIA DEL WEST 27 – I guerriglieri

di Gino D’Antonio e Renato Polese

96 pagine – 19 x 27 cm, colore, brossurato, € 6,90

I Nordisti avanzano in territorio confederato lasciando solo distruzione. Belinda Hall fugge con l’aiuto di un giovanissimo soldato, Ben MacDonald. Giunta a Richmond, Belinda si unisce al presidente Davis che sta lasciando la città per rifugiarsi in Texas. Ed è proprio il reparto di Ben che difende la ferrovia lungo la quale il governo del Sud cerca salvezza.

ZENITH 722/ZAGOR 671 – Corpo speciale

di Moreno Burattini e Marco Verni

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato, € 4,40

IN REGALO, LA RISTAMPA DEL PRIMO ALBO A STRISCIA DI ZAGOR!

TEX 728 – Una colt per Manuela Montoya

di Mauro Boselli e Mauro Laurenti

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

PROVACI ANCORA, CICO

La bestia rara di Moreno Burattini, Gaspare & Gaetano Cassaro

I racconti di Pleasant Point di Moreno Burattini e Stefano Voltolini

Color Cico 2021 di Moreno Burattini, Marco Verni e Stefano Voltolini

128 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato, € 7,40

TEX NUOVA RISTAMPA 470 – Il diavolo della Sierra

di Mauro Boselli e Carlo Raffaele Marcello

112 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato, € 4,40

TEX WILLER 32 – I pionieri del Montana

di Mauro Boselli e Pasquale Del Vecchio

64 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,50

TEX SPECIALE 37 – Old South

di Pasquale Ruju e Giampiero Casertano

240 pagine – 21 x 30 cm, B/N, brossurato, € 9,90

TUTTO TEX 603 – Faccia di cuoio

di Mauro Boselli e Marco Torricelli

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato,